"Спартак" разгромил "Тайфун", "Русские витязи" обыграли "Динамо"

"Спартак" на своем льду выиграл у "Тайфуна" в матче регулярного чемпионата МХЛ (6:2). В других встречах "Красная Армия" обыграла "Капитан" (8:2), "Чайка" дома уступила "Локо" (1:5), "Атланты" проиграли "Алмазу" (0:3), "СКА-1946" выиграл у "Риги" (4:0), "Русские витязи" взяли верх над "Динамо" (2:0), "Амурские тигры" в овретайме вырвали победу у "Крыльев Советов" (6:5 ОТ).
МХЛ
Регулярный чемпионат
"МХК Спартак" (Москва) - "Тайфун" (Уссурийск) - 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)
Голы: Розанов - 19 (бол., Жолобов, Булимов), 18:30 - 1:0. Сорокин - 12 (Шалагин, Леванов), 37:13 - 2:0. Круженков - 11 (Волков), 38:00 - 3:0. Жолобов - 9 (мен.), 39:34 - 4:0. Р. Тимофеев - 11 (бол., Садыков, Манукян), 46:30 - 4:1. Александров - 25 (Сгибнев), 55:43 - 4:2. Сорокин - 13 (мен., Шалагин, Сходцев), 57:43 - 5:2. Розанов - 20 (Булимов), 59:49 - 6:2.
Вратари: Сковронский - Синькевич.
Судья: Клочков.
Москва. ВТБ Ледовый дворец (малая арена).
"Красная Армия" (Москва) - "Капитан" (Ступино) - 8:2 (2:1, 2:0, 4:1)
Голы: Русаков - 4 (Казаков), 1:39 - 0:1. Бякин - 12 (Подлубошнов, Мещеряков), 6:50 - 1:1. Мирошниченко - 4 (бол., Подлубошнов, Бякин), 13:34 - 2:1. Мещеряков - 8 (Мирошниченко, Маркус), 20:29 - 3:1. Подлубошнов - 2 (Крашенинников, Филин), 30:57 - 4:1. Соркин - 5 (Арбузов, Аноп), 42:59 - 5:1. Улогов - 4 (Русаков), 54:05 - 5:2. Соркин - 6 (Демин), 54:19 - 6:2. Аноп - 4 (Голощапов, Сорокин), 57:12 - 7:2. Черный - 1 (бол., Козырев, Быков), 58:29 - 8:2.
Вратари: Лозебников (Скотников, 40:00) - Ахметов (П. Куликов, 48:31).
Судья: Солнцев.
Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
"Чайка" (Нижний Новгород) - "Локо" (Ярославль) - 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)
Голы: Беляев - 8 (Цыганов), 22:50 - 0:1. Лукичев - 2 (Бондырев, Слепец), 34:31 - 0:2. Клопов - 16 (бол., Коломаров, Шаманин), 40:16 - 1:2. Коваленко - 10 (Рыбаков), 43:38 - 1:3. Червоненко - 16 (бол., Калинин, Бондырев), 55:04 - 1:4. Горячев - 1 (бол., Рыбаков, Коваленко), 56:29 - 1:5.
Вратари: Кожокарь - Коновалов.
Судьи: Трофимов, Юдаков.
Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.
"Атланты" (Мытищи) - "Алмаз" (Череповец) - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Марков - 15 (Калобанов), 6:11 - 0:1. Грачев - 24, 54:10 - 0:2. Ковтун - 1 (п.в., Артамкин, Морулев), 59:02 - 0:3.
Вратари: Калинин (58:35 - 59:02) - Артамкин.
Судьи: Мисюрь, Светилов.
Мытищи. "Арена Мытищи".
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "ХК Рига" (Рига) - 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Голы: Николаев - 9 (Овечкин, Шарпанских), 6:03 - 1:0. Кукштель - 5 (Калабушкин, Холоденин), 15:18 - 2:0. Огирчук - 9 (бол., Шабаров, Холоденин), 26:37 - 3:0. Холоденин - 2 (Николаев), 35:47 - 4:0.
Вратари: Лысенков - Ворис.
Судья: Парфенов.
Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".
"МХК Динамо" (Москва) - "Русские витязи" (Чехов) - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы: Ануфриев - 6 (Варламов), 7:47 - 0:1. Верба - 14 (Храпский, Горохов), 34:51 - 0:2.
Вратари: Райко (55:55) - Доненко.
Судьи: Метальников, Фатихов.
Балашиха. "Арена Балашиха им. Ю.Ляпкина".
"Крылья Советов" (Москва) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 5:6 ОТ (1:0, 2:1, 2:4, 0:1)
Голы: Показанников - 5 (Афанасов, Дмитричев), 4:38 - 1:0. Волошин - 20 (Беляков), 23:23 - 1:1. Каптелин - 13 (Вяткин, Рыженьков), 30:50 - 2:1. Показанников - 6 (Дмитричев), 39:54 - 3:1. Показанников - 7 (Копылов, Михасенок), 41:15 - 4:1. Можаров - 4 (Кармашков, Заседа), 45:01 - 4:2. Букарев - 1 (Можаров), 46:17 - 4:3. Букарев - 2 (бол., Кармашков), 46:58 - 4:4. Можаров - 5 (бол., Букарев, Заседа), 47:51 - 4:5. Дмитричев - 14 (Михасенок, Показанников), 58:59 - 5:5. Можаров - 6 (Никитин), 61:04 - 5:6.
Вратари: Кадочников (Клейменов, 47:51) - Юрченко.
Судьи: Демура, Заболотнев.
Москва. УДС "Крылья Советов".
Дополнительная информация
- Крылья Советов М (хоккей)
- Русские витязи
- Атланты
- ХК Рига
- Амурские тигры
- Алмаз
- Красная Армия
- СКА-1946
- Локо
- Чайка (Хоккей)
- МХЛ
- Капитан
- МХК Спартак