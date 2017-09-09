"Спартак" разгромил "Куньлунь Юниор" в МХЛ

"Спартак" одержал крупную победу над "Куньлунь Юниор" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 7:1. Красно-белые лидируют в Западной конференции наряду с питерским "Динамо", которое выиграло у "Атлантов". Оба клуба еще не потеряли ни одного очка в сезоне.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Ладья" (Тольятти) - 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Голы: Молофеев - 1 (Морозов), 24:09 - 1:0. Быстров - 1, 35:31 - 1:1. Кононов - 4 (Михайлов, Никишанин), 46:24 - 2:1. Михайлов - 3 (бол., Богуш, Челбаев), 49:55 - 3:1. Ткаченко - 1 (бол., Молофеев, Морозов), 54:57 - 4:1. Юров - 1 (Ткаченко), 57:13 - 5:1.

Вратари: Шмаков - Исаев.

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Ирбис" (Казань) - 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)

Голы: Рубан - 3 (Шевченко, Малетин), 6:51 - 1:0. Колодько - 1 (бол., Лудцев), 17:57 - 2:0. Вильданов - 1 (Чибиряев, Бровкин), 18:41 - 2:1. Журавлев - 1 (бол., Мужиков, Д. Марушев), 21:55 - 2:2. Вильданов - 2 (Баин), 30:20 - 2:3. Журавлев - 2 (бол., Д. Марушев), 32:49 - 2:4.

Вратари: Югов (Катюхин, 21:55) - Мифтахов.

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

Голы: Платонов - 1 (Дубин), 1:02 - 1:0. Спиридонов - 1 (Дорофеев, Герасимов), 32:00 - 2:0. Абдуллин - 2 (Токарев), 33:36 - 3:0. Рожков - 3 (Шешин), 34:32 - 4:0. Токарев - 2 (Башкиров), 39:47 - 5:0. Гришанов - 1 (бол., Щекин), 42:36 - 5:1. Рожков - 4 (Коробкин), 46:29 - 6:1. Коробкин - 2 (Пятин, Рожков), 50:13 - 7:1.

Вратари: Камышников - Шутов.

"Авто" (Екатеринбург) - "Спутник" (Альметьевск) - 11:2 (4:1, 4:0, 3:1)

Голы: Воронков - 1 (Рассейкин, Лебединец), 1:23 - 1:0. Воронков - 2 (Лебединец), 4:57 - 2:0. Кузнецов - 2 (Кошелев), 8:04 - 3:0. Бархаткин - 1 (Сарапульцев, Устинов), 9:49 - 3:1. Рассейкин - 2 (Воронков, Глебов), 17:04 - 4:1. Муравьев - 1 (Дубовик, Белоцкий), 27:10 - 5:1. Воронков - 3 (Азаров, Рассейкин), 27:49 - 6:1. Воронков - 4 (Глебов), 30:57 - 7:1. Муравьев - 2 (Шарипов, Леонтьев), 36:50 - 8:1. Муравьев - 3 (Дербенев, Белоцкий), 44:19 - 9:1. Бархаткин - 2 (Антонов), 44:51 - 9:2. Белоцкий - 1 (бол., Дербенев, Муравьев), 46:55 - 10:2. Кошелев - 2 (Кузнецов, Рассейкин), 48:55 - 11:2.

Вратари: Гросс (Романов, 33:58) - Минегалиев.

"Толпар" (Уфа) - "Реактор" (Нижнекамск) - 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Пачин.

Вратари: Тарасов - Анаркулов.

"Динамо" Спб (Санкт-Петербург) - "Атланты" (Мытищи) - 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Дыняк - 1 (Васин, Михайлов), 0:38 - 1:0. Жабреев - 2 (Дыняк, Михайлов), 3:58 - 2:0. Чернов - 1 (Васильев), 20:37 - 3:0. Васильев - 2 (Чернов), 33:19 - 4:0.

Вратари: Устименко - Шугаев.

"Спартак" (Москва) - "Куньлунь Юниор" (Пекин) - 7:1 (1:0, 2:1, 4:0)

Голы: Цыплаков - 2 (бол., Талалуев), 7:59 - 1:0. Забабурин - 1 (Крутий, Цуриков), 27:39 - 1:1. Шалагин - 1 (Кравченко), 36:58 - 2:1. Розанов - 1 (Шалагин), 39:15 - 3:1. Цыплаков - 3 (Талалуев), 44:59 - 4:1. Миллер - 1 (Волков, Круженков), 46:16 - 5:1. Шалагин - 2 (Кравченко), 48:00 - 6:1. Хасанов - 1 (Волков), 53:49 - 7:1.

Вратари: Сковронский - Кулмала (О'Брайен, 48:00).

"Крылья Советов" (Москва) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Полуэктов - 2 (Копылов, Кевлин), 11:54 - 1:0. Афанасов - 1 (Дмитричев), 52:56 - 2:0. Кевлин - 1 (Шабаев), 56:45 - 3:0.

Вратари: Кадочников - Николаев.

"Динамо" (Москва) - "Локо" (Ярославль) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Панкратов - 3 (Петунин), 49:46.

Вратари: Кузнецов - Исаев (59:20).

"Красная Армия" (Москва) - "Алмаз" (Череповец) - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Лощенко - 2 (бол., Колесников, Гераськин), 61:21.

Вратари: Корепанов - Артамкин.

"Капитан" (Ступино) - "Рига" - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Пяткин - 1 (Попов, Жилин), 7:37 - 1:0. Круминьш - 1 (Хомяков), 34:03 - 1:1. Хомяков - 2 (Круминьш, Мисюс), 37:16 - 1:2. Калькис - 1 (Федоров), 57:50 - 1:3.

Вратари: Ахметов - Ворис.

"Сарматы" (Оренбург) - "Снежные барсы" (Астана) - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Михалев - 2 (бол., Рябоконов, Корайкин), 5:51 - 1:0. Габдуллин - 1 (С. Данияр, Муратов), 8:51 - 1:1. Заречный - 2 (Корайкин), 47:07 - 2:1.

Вратари: Мельников - Каратаев (59:15).

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Белые медведи" (Челябинск) - 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Голы: Марченко - 1 (Ал. Беляев), 9:04 - 1:0. Руденко - 1 (Дроздецких), 11:47 - 2:0. Шадрин - 2 (Кулиев, Складчиков), 14:07 - 2:1. К. Беляев - 1 (Шэн, Зоркин), 36:13 - 3:1. Грымзин - 2 (Еркин, Куцмус), 42:52 - 4:1. Лавриненко - 1 (Лапшин, Кулиев), 45:58 - 4:2. Вахрутдинов - 1 (бол., Гайдеик, Куцмус), 57:51 - 5:2.

Нереализованный буллит: К. Попов (28:04, М).

Вратари: Кузмаул - Подскребалин (Мыльников, 11:47).

"Тюменский легион" (Тюмень) - "Омские ястребы" (Омск) - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Леваков - 1 (Канашев, Воробьев), 12:03 - 1:0. Самохвалов - 1 (Рожковский, Мельников), 36:12 - 1:1. Волков - 1 (Арзамасцев), 48:15 - 2:1. Кирилов - 1 (Дзедаев, Филиппов), 54:14 - 3:1.

Вратари: Дремин - Галанов.

"Тайфун" (Уссурийск) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 5:6 (2:2, 2:2, 1:2)

Голы: Баранов - 1 (Мартынов, Можаров), 13:17 - 0:1. Волошин - 2, 14:39 - 0:2. Гончарук - 3 (Александров), 15:45 - 1:2. Александров - 3 (Гончарук), 19:41 - 2:2. Александров - 4 (бол., Кочкарев, Гончарук), 24:50 - 3:2. Ткачков - 2 (бол., Зайцев, Прокопенко), 29:31 - 4:2. Кузьменко - 1 (Машков), 31:28 - 4:3. Мисько - 1 (Гопиенко), 37:55 - 4:4. Ядренов - 1 (Беляков, Волошин), 40:28 - 4:5. Волошин - 3 (Беляков), 59:11 - 4:6. Резцов - 1 (бол., Ткачков), 59:48 - 5:6.

Вратари: Булыгин (Синькевич, 40:28, 58:57 - 59:32, 59:48) - Боярчук (Д. Тимченко, 29:31).