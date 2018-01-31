"Спартак" проиграл "Русским Витязям", "Мамонты Югры" вышли в плей-офф

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МХЛ. "Русские Витязи" обыграли "Спартак" со счетом 5:2, а "Мамонты Югры" обеспечили себе место в плей-офф, победив "Толпар" (4:1).

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Ладья" (Тольятти) – "Снежные барсы" (Астана) – 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Кухарев – 7 (Вл. Журавлев), 25:05 – 1:0. Балдин – 13 (бол., Танимов, Мелихов), 34:39 – 1:1. Поляничев – 7 (Бабенко, Переляев), 35:58 – 2:1. Мусоров – 3 (Мухаметов), 48:06 – 2:2. С-т Данияр – 11 (Гатиятов), 61:31 – 2:3.

Вратари: Исаев – Каратаев.

Судья: Тихомиров.

31 января. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) – "Сарматы" (Оренбург) – 5:7 (2:0, 3:4, 0:3)

Голы: Кривченков – 4, 3:12 – 1:0. Ткаченко – 9 (мен., Шашков), 13:26 – 2:0. Шашков – 26 (Лапин, Челбаев), 26:32 – 3:0. Богуш – 7, 29:11 – 3:1. Челбаев – 12 (бол., Лапин, Садыков), 31:44 – 4:1. Юлбарисов – 7 (Багин), 31:52 – 4:2. Коньков – 3 (Ткаченко, Волков), 34:17 – 5:2. Кунишников – 6 (бол., Сахаров), 36:05 – 5:3. Кунишников – 7 (мен.), 39:01 – 5:4. Тимашев – 2 (мен., Никитин), 47:37 – 5:5. Бардаков – 3 (Кунишников, Любишкин), 50:33 – 5:6. Ипатов – 11 (п.в.), 59:59 – 5:7.

Вратари: Шмаков (Шарапов, 39:01, 59:18) – Мельников (Шарыгин, 34:17).

Судья: Тютнев.

31 января. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

"Авто" (Екатеринбург) – "Тюменский легион" (Тюмень) – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Белоцкий – 13, 25:40 – 1:0. Тютяев – 1 (Дербенев, Бухаров), 25:52 – 2:0. Волков – 10 (Тимофеев, Дзедаев), 32:02 – 2:1. Воронков – 14 (Белоцкий), 48:09 – 3:1. Щемеров – 3 (бол., Галюк, Рассейкин), 58:12 – 4:1.

Вратари: Гросс – Дремин.

Судья: Меньших.

31 января. Екатеринбург. КРК "Уралец".

"Толпар" (Уфа) – "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – 1:4 (0:4, 0:0, 1:0)

Голы: Руденко – 11 (бол., Яремчук, Карандеев), 1:48 – 0:1. Еркин – 18 (Вахрутдинов, Гайдеик), 6:05 – 0:2. Голоднюк – 6 (Башкиров), 12:23 – 0:3. Шэн – 5, 19:34 – 0:4. Власов – 2 (Ершов), 44:34 – 1:4.

Вратари: Тарасов (Грошев, 20:00) – Кузмаул.

Судьи: Потапов, Прокуратов.

31 января. Уфа. Дворец спорта.

"Ирбис" (Казань) – "Алтай" (Усть-Каменогорск) – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Валеев – 15 (Ахметвалиев, Мужиков), 0:37 – 1:0. Тумченко – 9 (Ситдиков, Баин), 3:46 – 2:0. Ляпунов – 1 (Жеребкин, Клавдиев), 15:50 – 2:1. Князев – 3, 23:58 – 3:1. Ахметвалиев – 2 (Богатов, Валеев), 54:04 – 4:1.

Вратари: Минегалиев – Нурек (Шутов, 23:58).

Судья: Голышев.

31 января. Казань. "Татнефть Арена".

"Спутник" (Альметьевск) – "Омские ястребы" (Омск) – 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Голы: Манукян – 7 (бол., Мельников, Шутов), 33:06 – 0:1. Асташевский – 12 (И. Баданин, Р. Баданин), 39:30 – 0:2. Ковалев – 3 (Ширгазиев), 47:00 – 0:3. Манукян – 8 (Мельников, Рожковский), 51:20 – 0:4. Галимов – 5 (Ахметзянов, Нуруллин), 51:44 – 1:4. Белохонов – 4, 52:13 – 2:4.

Вратари: Косов – Лобачев.

Судья: Назаров.

31 января. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

"Русские витязи" (Чехов) – "МХК Спартак" (Москва) – 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)

Голы: Ревацкий – 9 (Е. Белов), 7:36 – 0:1. Розанов – 16 (Первов), 12:11 – 0:2. Моисеев – 3 (Кожемякин, Верба), 12:26 – 1:2. Моисеев – 4, 14:03 – 2:2. Варламов – 6 (Гончаров), 17:53 – 3:2. Епишин – 4 (Верба), 49:00 – 4:2. Храпский – 5 (бол., Воронков, Варламов), 55:11 – 5:2.

Вратари: Дорожко – Сковронский.

Судья: Свиргун.

31 января. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

"Реактор" (Нижнекамск) – "Белые медведи" (Челябинск) – 2:2 (0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Шадрин – 18 (Кобяков), 4:16 – 0:1. Шадрин – 19 (Кобяков), 12:22 – 0:2. Семенов – 8 (Тимиров, Шарифьянов), 32:01 – 1:2. Шафигуллин – 16 (бол., Тимиров), 48:52 – 2:2.

Вратари: Коротаев – Мустафин.

Судьи: Кочетов, Макашов.

31 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".