"Спартак" прервал 6-матчевую победную серию "СКА-1946"

"Спартак" победил "СКА-1946" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Для армейцев это поражение стало первым в последних семи играх. Несмотря на потерю очков, они занимают первое место в Западной конференции.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Омские ястребы" (Омск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Левашов - 7 (бол., Олендаренко, Рубан), 4:40 - 0:1. Рубан - 13 (Олендаренко), 22:26 - 0:2. Е. Сердюк - 5 (Зубов), 37:48 - 1:2. Асташевский - 4 (Мельников, Рожковский), 40:44 - 2:2. Рубан - 14 (буллит), 51:43 - 2:3.

Вратари: Галанов (59:05) - Катюхин.

"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Локо" (Ярославль) - 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Богданов - 2 (Нестеров), 5:19 - 1:0. Денисенко - 3 (Аноховский, Зенчиков), 28:31 - 1:1. Жуков - 6 (Рыбаков), 30:35 - 1:2. Заседа - 5, 39:16 - 2:2. Малышев - 3 (Беляев, Гизатуллин), 45:27 - 2:3.

Вратари: Киселев (59:06) - Яковлев.

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Авто" (Екатеринбург) - 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Голы: Белоцкий - 5 (бол., Бухаров), 14:03 - 0:1. Богатырев - 3 (Павленко, Петров), 23:17 - 0:2. Муравьев - 9 (Шарипов), 30:32 - 0:3. Белоцкий - 6 (Павленко, Бухаров), 52:41 - 0:4. Петраков - 2 (Пронин, Суслов), 57:21 - 0:5.

Вратари: Шутов - Галкин.

"Белые медведи" (Челябинск) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Голы: Попов - 10 (бол., Степанов), 10:32 - 1:0. Шашков - 11 (Садыков), 27:42 - 1:1. Мокрушев - 3 (бол., Киселев, Шабанов), 34:44 - 2:1. Михайлов - 10 (Богуш), 38:37 - 2:2. Кобяков - 8 (бол., Попов), 54:59 - 3:2. Шашков - 12 (бол., Челбаев), 58:06 - 3:3. Шашков - 13 (Лапин, Садыков), 59:40 - 3:4.

Вратари: Мустафин (59:44) - Шмаков.

"Снежные барсы" (Астана) - "Толпар" (Уфа) - 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Голы: С-н Данияр - 3 (С-т Данияр, Муратов), 10:43 - 1:0. Сергеев - 11 (Гатиятов, Мельников), 18:08 - 2:0. Мельников - 9 (Сергеев, Гатиятов), 28:34 - 3:0. Орехов - 2 (бол., С-т Данияр, Гатиятов), 33:24 - 4:0. Пачин - 9 (Аскаров), 40:46 - 4:1. Абдеев - 9 (Аскаров, Миргалиев), 55:41 - 4:2. Мелихов - 6 (Балдин), 57:28 - 5:2.

Вратари: Каратаев - Грошев.

"Сарматы" (Оренбург) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 3:8 (2:2, 0:2, 1:4)

Голы: Багин - 4 (Сальвассер, Ипатов), 4:19 - 1:0. Колмагоров - 2 (Любишкин), 10:45 - 2:0. Грымзин - 15 (Еркин, Гайдеик), 12:13 - 2:1. Грымзин - 16 (Гайдеик, Еркин), 19:56 - 2:2. Ал. Беляев - 4 (Латышевич), 24:39 - 2:3. Морозов - 6 (Ал. Беляев, Латышевич), 37:32 - 2:4. Грымзин - 17 (Гайдеик), 46:58 - 2:5. Руденко - 5 (бол., Чусовитин), 54:04 - 2:6. Гайдеик - 14 (Грымзин, Еркин), 54:51 - 2:7. Ипатов - 8 (бол., Сальвассер, Колмагоров), 57:13 - 3:7. Е. Попов - 1 (бол., Чусовитин), 58:28 - 3:8.

Вратари: Мельников (Шарыгин, 20:00) - Кузмаул (59:43).

"Спартак" (Москва) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Огирчук - 3 (Басистый, Калабушкин), 8:23 - 0:1. Ревацкий - 6 (Е. Белов), 18:29 - 1:1. Круженков - 5 (Кузьменко), 32:07 - 2:1. Волков - 2 (бол., Шалагин, Сходцев), 36:46 - 3:1. Басистый - 1 (Курбатов, Огирчук), 39:08 - 3:2.

Вратари: Сковронский - Лысенков (58:21 - 59:54).

"Реактор" (Нижнекамск) - "Ладья" (Тольятти) - 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Чивилев - 2 (Хайруллов), 1:23 - 1:0. Тимиров - 19 (Галеев, Пикушин), 12:28 - 2:0. Лапков - 1 (бол., Кухарев), 16:41 - 2:1. Тимиров - 20 (Мотыгуллин), 21:43 - 3:1. Сыромятников - 8 (бол., Валиуллов, Переляев), 33:31 - 3:2. Цыбин - 3 (Алексеев, Кизимов), 35:30 - 3:3. Семенов - 5 (бол., Хафизов, Шарифьянов), 64:49 - 4:3.

Вратари: Анаркулов - Никоноров.

"Динамо" (Москва) - "Атланты" (Мытищи) - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Морозов - 3 (Ващук, Силантьев), 6:14 - 0:1. Михайлов - 4 (Семенеко), 21:38 - 1:1. Михайлов - 5 (Казаманов, Мошкин), 29:33 - 2:1. Островский - 3 (Ващук, Правило), 39:36 - 2:2. Христов - 2 (Захаров, Морозов), 55:27 - 2:3.

Вратари: Райко (59:26) - Шугаев.

"Капитан" (Ступино) - "Куньлунь Юниор" (Пекин) - 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)

Голы: Гараев - 6 (мен.), 3:18 - 1:0. Свобода - 6 (Мартынюк, Крутий), 4:47 - 1:1. Забабурин - 8 (бол., Ахонен), 19:55 - 1:2. Орешкин - 1 (Семыкин, Федин), 27:34 - 2:2. Гараев - 7 (Семыкин, Постнов), 30:52 - 3:2. Цуриков - 4 (бол., Свобода, Забабурин), 43:23 - 3:3. Капкин - 6 (Попов), 47:31 - 4:3. Старков - 5 (Пенышкин), 51:15 - 5:3. Постнов - 4 (мен., Жилин), 59:13 - 6:3.

Вратари: Ахметов - Кулмала (56:40 - 59:13, 59:29).

"Крылья Советов" (Москва) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)

Голы: Назаревич - 17 (Васин), 17:58 - 0:1. Михасенок - 9 (бол., Садретдинов), 37:37 - 1:1. Кудрявцев - 6 (Назаревич, Шепитько), 41:27 - 1:2. Михайлов - 7 (Чернов, С. Анисимов), 42:44 - 1:3. Дыняк - 19 (Чернов, Михайлов), 49:00 - 1:4. Дыняк - 20 (бол., Ельшанский), 59:27 - 1:5.

Вратари: Кадочников (Трещалин, 49:00) - Устименко.