"Спартак" победил "СКА-Серебряные львы" в МХЛ

"Спартак" обыграл "СКА-Серебряные львы" в матче регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Ладья" (Тольятти) - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Сотников - 1 (Лудцев, Шевченко), 9:36 - 1:0. Каницкий - 1 (Левашов, Рубан), 27:24 - 2:0. Вл. Журавлев - 1, 30:04 - 2:1. Ларин - 1 (Колодько, Ермолов), 42:11 - 3:1. Рубан - 2 (п.в., Шевченко), 59:57 - 4:1.
Вратари: Барышников - Исаев (Никоноров, 58:40, Исаев, 59:57).
"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Тайфун" (Уссурийск) - 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)
Голы: В. Гершкович - 1 (бол., Ивашкин), 9:48 - 0:1. Волошин - 1 (Гиздатуллин, Крутов), 15:01 - 1:1. Линник - 1 (Гопиенко, Недилько), 16:05 - 2:1. Кочкарев - 1 (бол., Р. Тимофеев), 19:13 - 2:2. Гончарук - 1 (Р. Тимофеев, Гейдаров), 26:03 - 2:3. Лушников - 1 (Крамаренко, Волошин), 26:46 - 3:3. Гончарук - 2 (Александров, Гейдаров), 59:20 - 3:4.
Вратари: Боярчук (59:27) - Синькевич.
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Ирбис" (Казань) - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Валеев - 1 (бол., Д. Марушев, Журавлев), 23:02 - 0:1. Михайлов - 2 (бол., Сухов), 35:08 - 1:1. Кононов - 1 (Михайлов, Садыков), 47:34 - 2:1.
Вратари: Шмаков - Мифтахов.
"Авто" (Екатеринбург) - "Реактор" (Нижнекамск) - 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Голы: Кошелев - 1 (Шарипов, Вернигор), 2:39 - 1:0. Кузнецов - 1 (бол., Елтышев, Рассейкин), 6:07 - 2:0. Шафигуллин - 2 (Мартынов), 12:09 - 2:1. Дубовик - 1 (Муравьев, Белоцкий), 37:18 - 3:1. Рассейкин - 1 (бол., Кузнецов, Кошелев), 57:27 - 4:1.
Вратари: Гросс - Коротаев.
"Сарматы" (Оренбург) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 3:4 (2:1, 1:0, 0:3)
Голы: Багин - 1 (бол.), 2:10 - 1:0. Куров - 1 (Пронин, Юлбарисов), 8:38 - 2:0. Щекин - 1 (бол., Епишев), 13:29 - 2:1. Заречный - 1 (Пивунов, Залалутдинов), 29:03 - 3:1. Зубов - 1 (Писмаркин), 41:21 - 3:2. Шапошников - 1 (бол., Зубов), 47:06 - 3:3. Евтеев - 1 (Рыжий, Хасенов), 54:33 - 3:4.
Вратари: Мельников (58:25) - Шутов.
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Омские ястребы" (Омск) - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Юшкевич - 1 (Яремчук), 9:33 - 1:0. Гайдеик - 1 (Грымзин, Еркин), 24:18 - 2:0. Крашенинин - 1 (Шутов, Хисматулин), 39:13 - 2:1.
Вратари: Кузмаул - Галанов (59:18).
"Тюменский легион" (Тюмень) - "Белые медведи" (Челябинск) - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Попов - 1 (Шушарин, Степанов), 24:42 - 0:1. Арзамасцев - 1 (бол., П. Ушаков, Пленкин), 42:34 - 1:1.
Победный буллит: Кулиев.
Вратари: Дремин - Мыльников.
МХК "Спартак" (Москва) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы: Ревацкий - 1 (Ли, Талалуев), 1:47 - 1:0. Ли - 1 (бол., Ревацкий, Булимов), 5:07 - 2:0. Мишкин - 1 (Грязнов, Маняхин), 30:26 - 2:1. Первов - 1 (бол., Жолобов, Цыплаков), 39:33 - 3:1. Мишкин - 2, 45:09 - 3:2. Сорокин - 1 (бол., Шалагин, Сходцев), 50:56 - 4:2.
Вратари: Сковронский - Дмитриев (Николаев, 5:07).
"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 5:4 (1:0, 2:2, 2:2)
Голы: Васин - 1 (Чернов, Васильев), 6:03 - 1:0. Коломаров - 1 (Политов, Томилов), 21:43 - 1:1. Шаманин - 1 (бол., Платонов), 23:57 - 1:2. Назаревич - 1 (бол., Васильев, Чернов), 32:51 - 2:2. Васин - 2, 36:38 - 3:2. Коротин - 1 (бол., Жилов, Рунов), 41:16 - 3:3. Платонов - 1 (бол., Жилов, Коротин), 48:56 - 3:4. Назаревич - 2 (Васильев, С. Анисимов), 49:49 - 4:4. Васин - 3 (бол.), 53:40 - 5:4.
Вратари: Устименко - Иноземцев (58:29).
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Атланты" (Мытищи) - 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Голы: Петьков - 2 (Баринов), 6:03 - 1:0. Воробьев - 1 (бол., Тарлецкий, Ващук), 10:00 - 1:1. Ряховский - 1 (бол., Захаров, Правило), 29:23 - 1:2. Квартальнов - 1 (Семин, Басистый), 48:39 - 2:2. Семин - 1 (Басистый, Квартальнов), 59:23 - 3:2.
Вратари: Мельничук - Калинин (59:47).
МХК "Динамо" (Москва) - "Алмаз" (Череповец) - 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Лощенко - 1, 7:44 - 0:1. Марков - 1 (Сычушкин, Рудый), 48:05 - 0:2. Панкратов - 1 (Долгушкин), 51:30 - 1:2. Никоноров - 1 (Чувилов), 55:46 - 2:2.
Победный буллит: Панкратов.
Вратари: Райко - Тяпкин.
"Крылья Советов" (Москва) - "Куньлунь Юниор" (Пекин) - 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Крутий - 2 (Виитанен, Забабурин), 15:46 - 0:1. Хуан Цяньи - 1 (Стрижов), 23:03 - 0:2. Лялин - 1 (Афанасов), 24:56 - 1:2. Вяткин - 1 (Михасенок), 38:24 - 2:2.
Победный буллит: Стрижов.
Вратари: Трещалин - Кулмала.