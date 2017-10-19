"Спартак" победил московское "Динамо", "Красная армия" забросила 6 шайб "Крыльям Советов"

В очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ состоялись два московских дерби. "Спартак" взял верх над "Динамо", а "Красная Армия" победила "Крылья Советов". В единоличные лидеры Западной конференции вышел "СКА-1946", который обыграл "Русских витязей".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)

Голы: Заседа - 3 (бол., Волошин, Недилько), 5:58 - 1:0. Шаманин - 2 (бол., Рунов, Коротин), 20:40 - 1:1. Васильев - 1 (Томилов, Шабловский), 24:30 - 1:2. Гопиенко - 2 (бол., Заседа, Волошин), 27:36 - 2:2. Поносов - 1 (Чайка), 32:55 - 2:3. Богданов - 1 (Беляков), 47:28 - 3:3. Жилов - 3 (Васильев, Коротин), 53:12 - 3:4.

Вратари: Боярчук (59:15) - Иноземцев.

"Тайфун" (Уссурийск) - "Атланты" (Мытищи) - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Садыков - 2 (Ивашкин, Епифанов), 11:03 - 1:0. Ткачков - 8 (Епифанов), 58:22 - 2:0. Силантьев - 1 (Зимин), 58:32 - 2:1.

Вратари: Булыгин - Калинин (59:10).

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 6:2 (1:0, 1:0, 4:2)

Голы: Пятин - 5 (Мишаков), 10:09 - 1:0. Токарев - 6 (Дубин), 33:21 - 2:0. Дубин - 4 (Токарев), 47:23 - 3:0. Сизиков - 3 (Левашов), 51:18 - 3:1. Шешин - 4 (Герасимов), 57:13 - 4:1. Дорофеев - 3 (Спиридонов, Шешин), 59:06 - 5:1. Рубан - 8 (Левашов, Сизиков), 59:30 - 5:2. Пятин - 6 (Рожков, Коробкин), 59:55 - 6:2.

Вратари: Камышников - Барышников.

"Снежные барсы" (Астана) - "Ладья" (Тольятти) - 3:4 Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Соколка - 2 (бол., С-н Данияр, Калиновский), 16:31 - 1:0. Гусынин - 3, 23:49 - 2:0. Габдрахманов - 1 (бол., Переляев, Кротов), 30:54 - 2:1. Мельников - 6 (Сергеев, Мусабаев), 34:39 - 3:1. Грошев - 3 (бол., Сыромятников, Вл. Журавлев), 41:30 - 3:2. Николенко - 5 (бол., Переляев), 42:03 - 3:3.

Победный буллит: Вл. Журавлев.

Вратари: Каратаев - Никоноров.

"Сарматы" (Оренбург) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Юров - 4 (Аксененко, Никишанин), 6:08 - 0:1. Любишкин - 6 (Куров, Юлбарисов), 8:17 - 1:1. Шашков - 5 (бол., Лапин, Челбаев), 30:41 - 1:2.

Вратари: Шарыгин (58:40) - Шмаков.

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Толпар" (Уфа) - 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Грымзин - 10 (Вахрутдинов), 0:15 - 1:0. Ренев - 2 (бол.), 6:10 - 1:1. Козлов - 1 (Соколов, Басимов), 11:30 - 1:2. Морозов - 2 (Меляков), 14:17 - 2:2. Еркин - 10 (бол., Куцмус, Гайдеик), 39:39 - 3:2. Морозов - 3 (Ал. Беляев), 50:47 - 4:2.

Вратари: Нечистовский - Грошев.

"Русские витязи" (Чехов) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Голы: Петьков - 9 (бол.), 22:38 - 0:1. Милехин - 7 (Царюк), 45:24 - 0:2. Милехин - 8, 50:23 - 0:3. Храпский - 1 (Ануфриев, Клисунов), 52:18 - 1:3. Курбатов - 8 (мен., п.в., Петьков), 59:59 - 1:4.

Вратари: Доненко (58:44 - 59:59) - Лысенков.

"Рига" - "Куньлунь Юниор" (Пекин) - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Стрижов - 4 (Калейниковас), 8:31 - 0:1. Зиле - 2 (Хомяков), 34:12 - 1:1. Хуан Цяньи - 3, 45:38 - 1:2. Цуриков - 3 (мен., п.в., Забабурин), 59:45 - 1:3.

Вратари: Ворис (58:57 - 59:45) - Мельдер.

"Алмаз" (Череповец) - "Локо" (Ярославль) - 3:4 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Колесников - 5 (Грачев, Гераськин), 3:51 - 1:0. Яковенко - 1 (Жуков, Дяденькин), 12:54 - 1:1. Колесников - 6 (Гераськин, Грачев), 19:19 - 2:1. Шайхутдинов - 3 (Замалиев, Данч), 35:20 - 3:1. Аноховский - 7 (Кудрявцев, Павликов), 41:58 - 3:2. Гизатуллин - 5 (Кудрявцев, Аноховский), 48:21 - 3:3. Аноховский - 8 (Гизатуллин), 62:19 - 3:4.

Вратари: Артамкин - Окоряк (Исаев, 35:20).

"Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва) - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Чувилов - 5 (Андреев), 15:50 - 1:0. Ревацкий - 5 (Сходцев, Кузьменко), 31:19 - 1:1. Сорокин - 6 (Шалагин), 38:08 - 1:2.

Вратари: Кузнецов - Сковронский.

"Капитан" (Ступино) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Семыкин - 3, 6:14 - 1:0. Царев - 2 (Васин, Кудрявцев), 10:00 - 1:1. Ротенберг - 3 (бол., Васильев), 22:25 - 1:2. Михайлов - 5 (бол., Чернов, Дыняк), 59:50 - 1:3.

Вратари: Кочетков - Масленников.

"Красная Армия" (Москва) - "Крылья Советов" (Москва) - 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)

Голы: Исхаков - 3 (бол., Козырев, Попугаев), 4:22 - 1:0. Попугаев - 5 (бол., Мирошниченко), 19:29 - 2:0. Лобанов - 8 (Подлубошнов, Бякин), 21:46 - 3:0. Демин - 2 (Соркин), 22:06 - 4:0. Бякин - 7 (Подлубошнов, Власкин), 32:00 - 5:0. Мешков - 5 (бол., Дмитричев, Лялин), 34:09 - 5:1. Горчилин - 7 (Михасенок), 41:53 - 5:2. Михасенок - 6 (бол., Каптелин), 46:30 - 5:3. Солопанов - 1 (бол., Соркин, Долгопятов), 51:18 - 6:3.

Нереализованный буллит: Соркин (39:53, К).

Вратари: Трифонов (Скотников, 56:40) - Кадочников (Трещалин, 22:06).