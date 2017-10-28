"Спартак" переиграл "Крылья Советов", "Реактор" выиграл у "Спутника"

"Спартак" на своем льду выиграл у "Крыльев Советов" в матчах регулярного чемпионата МХЛ. В других встречах "Толпар" переиграл "Сарматы", "Реактор" обыграл "Спутник", а "Мамонты Югры" по буллитам одолел "Тюменский легион".
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Толпар" (Уфа) – "Сарматы" (Оренбург) – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы: Абдеев – 4 (Миргалиев), 0:19 – 1:0. Абдеев – 5, 17:12 – 2:0. Абдеев – 6 (Сорокин, Миргалиев), 26:58 – 3:0. Риянов – 2 (Кунишников), 49:28 – 3:1. Пачин – 7 (Миргалиев, Аскаров), 57:16 – 4:1.
Вратари: Тарасов – Мельников (Шарыгин, 17:12).
Судьи: Комаров, Мелихов.
Уфа. Дворец спорта.
"Реактор" (Нижнекамск) – "Спутник" (Альметьевск) – 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Голы: Смирнов – 3 (Бархаткин), 0:49 – 0:1. Хасанов – 15 (Хафизов, Хисамутдинов), 3:15 – 1:1. Мотыгуллин – 2 (бол., Хисамутдинов, Семенов), 27:38 – 2:1. Мотыгуллин – 3 (бол., Хасанов, Хисамутдинов), 32:53 – 3:1. Смирнов – 4 (бол., Антонов, Чупин), 33:17 – 3:2. Тимиров – 16 (Голубович, Чивилев), 46:59 – 4:2. Хасанов – 16 (Хафизов), 53:37 – 5:2. Антонов – 1 (Смирнов), 57:56 – 5:3.
Вратари: Коротаев – Минегалиев.
Судья: Ханов.
Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".
"МХК Спартак" (Москва) – "Крылья Советов" (Москва) – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Голы: Цыплаков – 6 (Первов, Тришин), 0:37 – 1:0. Кузьменко – 4 (Круженков, Леванов), 33:48 – 2:0. Миллер – 3 (Ревацкий, Кравченко), 34:01 – 3:0. Миллер – 4 (Ревацкий, Кравченко), 51:36 – 4:0. Полуэктов – 9 (Садретдинов, Кевлин), 52:08 – 4:1.
Вратари: Сковронский – Трещалин.
Судьи: Заболотнев, Клочков.
Москва. ВТБ Ледовый дворец (малая арена).
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – "Тюменский легион" (Тюмень) – 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: П. Ушаков – 1 (бол., Брютов), 34:49 – 0:1. Тимофеев – 2, 43:34 – 0:2. Марченко – 5 (Юшкевич, Яремчук), 56:39 – 1:2. Морозов – 5, 58:44 – 2:2.
Победный буллит: Морозов.
Вратари: Нечистовский – Марчук.
Судьи: Самарин, Светилов.
Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.