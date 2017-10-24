"Спартак" одержал 10-ю победу кряду в МХЛ, обыграв "Красную Армию"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Спартак" переиграл на выезде "Красную Армию" - 4:3. Отметим, что эта победа стала для красно-белых десятой кряду.

В другой игре петербуржское "Динамо" в гостях победило "Русских Витязей" - 4:1.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Красная Армия" (Москва) - "Спартак" (Москва) - 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Голы: Исхаков - 4 (Лобанов, Романов), 10:21 - 1:0. Первов - 4 (бол., Розанов, Морозов), 27:00 - 1:1. Розанов - 10, 30:18 - 1:2. Филин - 4 (Аноп, Соркин), 30:51 - 2:2. Ртищев - 4 (бол., Долгопятов, Летов), 47:37 - 3:2. Шалагин - 9 (бол., Талалуев), 53:04 - 3:3. Кузьменко - 3, 58:45 - 3:4.

Вратари: Самойлов - Сковронский.

Судьи: Демура, Клочков.

24 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

"Русские витязи" (Чехов) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)Голы: Дыняк - 14 (Михайлов), 2:41 - 0:1. Васильев - 8 (бол., Жабреев), 22:48 - 0:2. Дыняк - 15 (Михайлов, Чернов), 33:43 - 0:3. Назаревич - 12 (Е. Анисимов), 39:07 - 0:4. Ануфриев - 3, 44:23 - 1:4.

Вратари: Доненко - Устименко.

Судьи: Величко, Макашов.

24 октября. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

Турнирная таблица - здесь