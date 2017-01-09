Состояние отравившихся игроков "Кузнецких медведей" стабильное

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что состояние двенадцати отравившихся игроков команды "Кузнецкие медведи", которые должны были провести тренировку в Тюмени, а также администратора и массажиста клуба, стабильное. Ранее сообщалось, что из-за массового отравления игроков ближайшие матчи "Кузнецких медведей" с ханты-мансийскими "Мамонтами Югры" перенесены.

– Игроки молодежной хоккейной команды "Металлург" из Новокузнецка обратились с жалобами на острые боли в животе и жидкий стул, – цитирует ТАСС представителей департамента. – В областную инфекционную больницу для контроля госпитализированы 14 человек, еще 16 осмотрены. У госпитализированных состояние стабильное, уже наблюдается положительная динамика.

До завершения о точном диагнозе говорить рано, предварительно поставлен острый гастроэнтерит. Учитывая продолжительность и характер симптомов, можно предположить, что заболевание могло возникнуть до прибытия в Тюмень.