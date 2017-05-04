"Сочи" подал заявку на участие в МХЛ

"Сочи" подал заявку на вступление своего фарм-клуба в МХЛ, сообщает официальный сайт клуба. Представлять клуб будет "Капитан" из Ступина. Главным тренером "Капитана" будет Дмитрий Гоголев, а его помощниками станут Алексей Подолинский и Олег Глебов. Контракты со специалистами будут подписаны в ближайшее время.

Кроме того, состоялся просмотровый сбор, по итогам которого начался процесс комплектования команды. Уже заключены двусторонние соглашения (КХЛ/МХЛ) с несколькими воспитанниками СШОР "Русь", в состав войдут игроки и из других школ.

"Сочи" основан в 2014 году и с сезона-2014/15 играет в КХЛ.