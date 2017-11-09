"Снежные барсы" проиграли дома Алтаю"

"Снежные барсы" проиграли на своем льду "Алтаю" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Астанинская команда идет на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а коллектив из Усть-Каменогорска - на 14-м.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Снежные барсы" (Астана) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)

Голы: Яковлев - 1 (Гришанов, Бекетаев), 8:39 - 0:1. Хрипков - 1 (бол., Бекетаев, Лагунов), 9:38 - 0:2. Мухаметов - 5 (бол., Сейтанов, С-н Данияр), 18:12 - 1:2. Муратов - 3 (бол., С-н Данияр, С-т Данияр), 31:23 - 2:2. Писмаркин - 7 (Назаренко, Гусейнов), 32:07 - 2:3. С-т Данияр - 6 (Гусынин, Мельников), 37:35 - 3:3. Сейтанов - 2 (Орехов), 45:44 - 4:3. Клавдиев - 8 (Гапонов), 51:33 - 4:4. Епишев - 4 (Гапонов, Медведев), 56:13 - 4:5.

Вратари: Каратаев (58:15) - Шутов.

Судья: Мелихов.

9 ноября. Астана. "Барыс-Арена".