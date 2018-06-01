12:57 | Хоккей — МХЛ

СКА заявит две команды в МХЛ


В будущем сезоне в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) СКА будут представлять две команды: "СКА-1946" и "СКА-Варяги". В прошлом сезоне в МХЛ играл лишь "СКА-1946", которая завоевала серебряные медали.

В состав новой команды войдут игроки "СКА-Серебряных Львов" и "СКА-Варягов". Отмечается, что объединение коснется только профессиональных молодежных команд, а в составе академии питерского клуба будут по-прежнему действовать обе школы.

Решение об объединении было принято в связи с необходимостью более интенсивного развития молодежи, а также повышения конкурентоспособности команды в МХЛ.  

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/ska-variaghi-budut-vystupat-v-mkhl/

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Материалы других СМИ
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