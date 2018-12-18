"СКА-Варяги" всухую победили "Красную Армию"

"СКА-Варяги" обыграли "Красную Армию" в регулярном чемпионате МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Коваленко - 7 (Брютов, Радзивилюк), 20:34 - 0:1. Кожевников - 16 (Савчик), 27:50 - 1:1. Голоднюк - 13 (Карандеев, Руденко), 46:07 - 2:1. Латышевич - 13 (Карандеев, Руденко), 46:32 - 3:1.
Вратари: Кузмаул - Булыгин (59:04).
"Чайка" (Нижний Новгород) - "Капитан" (Ступино) - 0:5 (0:2, 0:3, 0:0)
Голы: Ю. Кожухов - 8 (И. Кожухов, Алиев), 3:09 - 0:1. Понкратов - 7 (Сурканов, Гараев), 8:21 - 0:2. Ю. Кожухов - 9 (Мальцев), 31:11 - 0:3. Казаков - 4 (Нарзяев), 34:29 - 0:4. Гараев - 14 (мен.), 39:03 - 0:5.
Вратари: Андреев (Евдокимов, 34:29) - Березинский.
"Реактор" (Нижнекамск) - "Ирбис" (Казань) - 4:5 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Хисамутдинов - 18 (Голубович, Семенов), 9:26 - 1:0. Шафигуллин - 1 (Фавричников), 10:41 - 2:0. Вильданов - 14 (Пьянов), 11:49 - 2:1. Комков - 4 (Москалев, Бровкин), 28:21 - 2:2. Крутов - 3 (Зайцев, И. Шабанов), 35:39 - 2:3. Хисамутдинов - 19, 38:12 - 3:3. Пьянов - 7 (Вильданов, Мухин), 44:01 - 3:4. Михайлов - 9 (Шафигуллин, Семенов), 47:00 - 4:4.
Победный буллит: Сафонов.
Вратари: Озолин - Т. Шабанов.
"Локо" (Ярославль) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Голы: Цицюра - 10 (бол., Шабаров), 23:43 - 0:1. Царюк - 2 (Ожгихин, Богацкий), 35:25 - 0:2. Никулин - 4 (Малышев, Чефанов), 42:30 - 1:2. Березкин - 10 (Малышев), 45:14 - 2:2. Шабаров - 7 (Семыкин, Арефьев), 55:16 - 2:3.
Вратари: Исаев (58:31) - Лысенков.
"Алмаз" (Череповец) - "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Большаков - 4 (Жиляков), 17:22 - 0:1. Хохлов - 2 (Назаревич), 44:02 - 0:2.
Вратари: Шостак - Устименко.
"СКА-Варяги" (Ленинградская область) - "Красная Армия" (Москва) - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Михнин - 5 (Галушкин), 1:46 - 1:0. Галиуллин - 7, 6:04 - 2:0. Шарпанских - 4 (бол., Басистый, Галиуллин), 53:14 - 3:0.
Вратари: Николаев - Лозебников.
"Атланты" (Мытищи) - "Русские витязи" (Чехов) - 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)
Голы: Храпский - 6 (Рыдченко), 3:26 - 0:1. Гончаров - 18 (Пыленков, Злодеев), 4:16 - 0:2. Горохов - 7 (Зайцев), 8:45 - 0:3. Силантьев - 15 (Гончарук, Смирнов), 14:44 - 1:3. Гончарук - 18 (Смирнов, Силантьев), 21:32 - 2:3. Гаврилович - 7 (бол., Рыдченко), 30:31 - 2:4. Исмагилов - 3 (бол., Гончаров, Пыленков), 39:42 - 2:5.
Вратари: Синегубкин (Фомин, 39:42) - Чечелев.