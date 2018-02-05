"СКА-Серебряные львы" забросили 7 безответных шайб "Куньлунь Юниору"

"СКА-Серебряные львы" разгромили "Куньлунь Юниор" в матче регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Омские ястребы" (Омск) - "Ирбис" (Казань) - 4:3 ОТ (3:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Баин - 11 (Муртазин, Ахметгалиев), 4:46 - 0:1. Вильданов - 9 (Пьянов, Кондратьев), 8:35 - 0:2. Асташевский - 13 (И. Баданин), 11:32 - 1:2. Рюмкин - 2 (Мельников, Спиценко), 12:32 - 2:2. И. Баданин - 4 (Асташевский, Лобанов), 18:30 - 3:2. Крутов - 6 (Чибиряев), 37:23 - 3:3. Жукенов - 7, 62:14 - 4:3.
Вратари: Лобачев - Минегалиев (Акмурзин, 20:00).
"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Авто" (Екатеринбург) - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Дубин - 15, 34:41 - 1:0. Башкиров - 3 (Абдуллин), 47:10 - 2:0. Голещихин - 11 (бол., Шишков, Муравьев), 51:11 - 2:1.
Вратари: Камышников - Галкин (59:32).
"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Сизиков - 15 (Рубан, Левашов), 34:59 - 0:1. Бекетаев - 3 (мен.), 46:43 - 1:1. Рыжий - 1 (бол., Третьяковский, Шишов), 53:20 - 2:1. Рубан - 31 (Шевченко), 59:51 - 2:2. Лудцев - 15 (Караваев, Левашов), 60:38 - 2:3.
Вратари: Шутов - Югов (59:13 - 59:51).
"Белые медведи" (Челябинск) - "Ладья" (Тольятти) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Попов - 22 (бол., Несветаев), 4:09 - 1:0. Кобяков - 16 (п.в., Шадрин, Шафигулин), 58:39 - 2:0.
Вратари: Мыльников - Исаев (58:25 - 58:39).
"Снежные барсы" (Астана) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)
Голы: Лапин - 22 (Шашков, Челбаев), 3:16 - 0:1. Артемов - 2 (Ткаченко), 18:32 - 0:2. Гатиятов - 13 (бол., Мусабаев, Мельников), 21:01 - 1:2. Артемов - 3 (Ткаченко), 21:42 - 1:3. Муратов - 9 (С-н Данияр), 23:17 - 2:3. Лапин - 23 (Шашков), 51:41 - 2:4. Кононов - 9 (Молофеев, Михайлов), 51:56 - 2:5. Владимиров - 2 (бол., Лапин, Ефремов), 58:29 - 2:6.
Вратари: Каратаев - Шмаков.
"Сарматы" (Оренбург) - "Толпар" (Уфа) - 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Голы: Синявский - 16 (бол., Хасанов), 6:50 - 0:1. Кувардин - 1 (Амиров, Соколов), 7:52 - 0:2. Тявин - 6 (Куров), 16:14 - 1:2. Ахияров - 6 (бол., Аскаров), 36:21 - 1:3. Бобылев - 2 (бол., Абдеев, Сорокин), 48:18 - 1:4.
Вратари: Шарыгин - Тарасов.
"Куньлунь Юниор" (Пекин) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 0:7 (0:1, 0:3, 0:3)
Голы: Шляхтов - 9 (бол., Садретдинов, Грязнов), 4:09 - 0:1. Садретдинов - 13 (бол., Шляхтов), 20:39 - 0:2. Галыгин - 7 (бол., Садретдинов, Шляхтов), 26:19 - 0:3. Тюнеев - 22 (Куянов, Кривошеев), 35:42 - 0:4. Шкоденко - 3 (мен., п.в.), 46:25 - 0:5. Тюнеев - 23 (Кривошеев, Куянов), 52:42 - 0:6. Тюнеев - 24 (Мишкин), 56:20 - 0:7.
Вратари: Мельдер (Жэнь Минвэй, 40:00, 44:46 - 46:25) - Иванов.