"СКА-Серебряные львы" крупно обыграли "Атлантов", "Мамонты Югры" уступили "Ирбису"

В первенстве Молодежной хоккейной лиги состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Лидер Западиной конференции "СКА-Серебряные львы" добились победы над "Атлантами" - 5:1.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Атланты" (Мытищи) - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы: Чернов - 1 (бол., Мисников), 18:59 - 1:0. Полодян - 4 (Алтыбармакян, Мишкин), 30:31 - 2:0. Алтыбармакян - 8 (Полодян, Мишкин), 35:59 - 3:0. Мисников - 2 (бол., Алтыбармакян, Яровой), 41:28 - 4:0. Шаповалов - 1 (Яровой), 47:22 - 5:0. Талалуев - 3 (Жебелев), 53:48 - 5:1.
Вратари: Иванов - Сидорин (Шугаев, 47:22).
Судья: Фатихов.
26 сентября. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Ирбис" (Казань) - 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)
Голы: Валеев - 5 (Богатов), 26:55 - 0:1. Валеев - 6 (Редков, Насыбуллин), 29:07 - 0:2. Баин - 1 (Расулов), 34:06 - 0:3. Устюжанинов - 2 (Кожевников, Гордеев), 37:49 - 1:3. Сошнин - 2 (Редков, Валеев), 49:13 - 1:4. Гайдеик - 3 (Уфимцев, Грибов), 58:07 - 2:4. Левый - 1 (Гапонов, Еркин), 58:46 - 3:4.
Вратари: Нечистовский (Рахно, 40:00, 58:25) - Каляев.
Судья: Назаров.
26 сентября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".
"Тайфун" (Уссурийск) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)
Голы: Хафизов - 1 (бол., Баженов, Кочкарев), 12:56 - 1:0. Островский - 1 (Прус, Щенков), 21:13 - 2:0. Пашков - 1 (Потапов), 33:31 - 2:1. Меляков - 3 (бол., Комаров, Кондрашин), 37:28 - 2:2. Артемьев - 2 (Томилов), 41:32 - 2:3. Ступников - 1 (бол., Комаров), 57:01 - 2:4. Коломаров - 3 (п.в., Есаян, Клопов), 59:17 - 2:5.
Вратари: Калинин (59:08 - 59:17) - Суханов.
Судья: Батурин.
26 сентября. Уссурийск. МАУ СОК Ледовая арена.
"Амурские тигры" (Хабаровск) - "МХК МВД" (Балашиха) - 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)
Голы: Воловликов - 2 (бол., Михайлов, Гусынин), 2:16 - 0:1. Панкратов - 1 (бол., Грищенко), 17:10 - 0:2. Заседа - 2 (бол., Букарев), 22:37 - 1:2. Забабурин - 2 (бол., Букарев), 24:41 - 2:2. Шабуров - 5 (Гиздатуллин), 29:06 - 3:2. Муранов - 2 (Бешаров), 40:55 - 3:3. Заседа - 3 (бол., Орлов, Букарев), 51:46 - 4:3. Шабуров - 6 (Букарев), 59:46 - 5:3.
Вратари: Насонов - Кузнецов59:24 - 59:46).
Судья: Бирин.
26 сентября. Хабаровск. "Платинум Арена".
"Авто" (Екатеринбург) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Обидин - 4 (бол., Шишков), 2:44 - 1:0. Михайлов - 1 (Зиновкин, Шашков), 14:40 - 1:1. Фильченков - 1 (бол., Коротков), 17:12 - 1:2. Алемасцев - 1 (Левитский, Васильев), 36:24 - 2:2. Ивашов - 3 (Носков), 40:32 - 3:2. Локтев - 2 (бол., Коротков), 55:47 - 3:3. Ивашов - 4 (Шишков, Носков), 61:41 - 4:3.
Вратари: Гросс - Волохин.
Судья: Бакин.
26 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец".
"Толпар" (Уфа) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Пархоменко - 1 (Петров, Караваев), 19:17 - 0:1. Караваев - 6 (Малетин), 29:11 - 0:2. Аскаров - 2 (Гайсин, Янчук), 32:22 - 1:2. С. Богданов - 2 (Каницкий, Загинайко), 57:03 - 1:3.
Вратари: Циркуль - Катюхин.
Судья: Мелихов.
26 сентября. Уфа. Дворец спорта.
"Тюменский легион" (Тюмень) - "Ладья" (Тольятти) - 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)
Голы: Тимофеев - 3 (бол., Жолобов, Кунгурцев), 5:16 - 1:0. Пленкин - 3 (Тимофеев), 10:44 - 2:0. Пленкин - 4 (Молофеев, Мингазов), 14:29 - 3:0. Молофеев - 1 (Никитин, Шетле), 18:07 - 4:0. Шетле - 4 (Пленкин, Щекин), 39:44 - 5:0. Юмангулов - 2 (Сулейманов, Дрожжин), 55:18 - 5:1.
Вратари: Тяло - Никоноров (Отпущенников, 18:07).
Судья: Рассказов.
26 сентября. Тюмень. Дворец спорта.
"Алмаз" (Череповец) - "МХК Спартак" (Москва) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Грачев - 1 (Марков), 24:18 - 1:0. Колесников - 3 (Лощенко), 48:15 - 2:0.
Вратари: Артамкин - Лысенков (57:59 - 58:52, 59:00 - 59:47).
Судьи: Колпаков, Михаевич.
26 сентября. Череповец. Ледовый дворец.
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Барабанов - 1 (Ожгихин), 11:58 - 1:0. Куракин - 4 (Орлов, Назаревич), 16:06 - 1:1. Завьялов - 2 (Куракин), 59:42 - 1:2.
Вратари: К.Л. Волков (59:42) - Масленников.
Судья: Трофимов.
26 сентября. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".