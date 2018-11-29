"СКА-1946" забросил восемь шайб "КРС Хейлунцзян"

"СКА-1946" разгомил "КРС Хейлунцзян" в рамках регулярного матча МХЛ со счетом 8:1. Также завершились другие матчи чемпионата.

Хоккей

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Спутник" (Альметьевск) – "Реактор" (Нижнекамск) – 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Голы: Галимзянов – 6 (Закиров), 4:03 – 1:0. Ахметзянов – 1, 5:39 – 2:0. Шутов – 5 (Шамбазов), 10:48 – 2:1. Закиров – 10 (бол., Каримов, Галимов), 16:25 – 3:1. Мельников – 7, 27:27 – 4:1. Галимов – 3 (мен., Мельников), 45:15 – 5:1.

Вратари: Минегалиев (Косицких, 56:00) – Озолин.

Судьи: Фатихов, Ханов.

29 ноября. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

"Чайка" (Нижний Новгород) – "ХК Рига" (Рига) – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Панчук – 1 (Коротин), 12:16 – 1:0. Коротин – 2 (Смирнов, Панчук), 21:00 – 2:0. Коломаров – 3 (Платонов, Томи), 29:59 – 3:0. Трасташенков – 7 (Шваненбергс), 31:51 – 3:1. Томилов – 8, 59:42 – 4:1.

Вратари: Андреев – Рауза (59:14 – 59:42).

Судьи: Зосимов, Черенков.

29 ноября. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

"Стальные лисы" (Магнитогорск) – "Ирбис" (Казань) – 4:3 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Ахметгалиев – 2 (Вильданов), 8:14 – 0:1. Комков – 3 (Бровкин), 25:00 – 0:2. Абдуллин – 9 (Хайруллин, Мартынов), 28:31 – 1:2. Вильданов – 6 (бол., Пьянов, Мухин), 34:50 – 1:3. Бабинцев – 3 (бол., Рожков), 37:43 – 2:3. Дубин – 5 (Янчевский), 58:45 – 3:3.

Победный буллит: Платонов.

Вратари: Щетилин (Камышников, 25:00, 58:20 – 58:45) – Ахтямов.

Судьи: Макашов, Раминг.

29 ноября. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

"Авто" (Екатеринбург) – "Толпар" (Уфа) – 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)

Голы: Ахияров – 4 (бол., Пустозеров), 3:39 – 0:1. Дербенев – 9 (Ревацкий, Азаров), 19:10 – 1:1. Захаров – 12 (бол., Еркин, Журавлев), 35:30 – 2:1. Ревацкий – 4 (Дербенев, Суслов), 36:20 – 3:1. Захаров – 13 (Еркин, Тютяев), 41:21 – 4:1. Богатырев – 1 (бол.), 43:21 – 5:1. Суслов – 4 (Ревацкий, Овчинников), 56:41 – 6:1. Сытый – 8 (Баканин), 57:13 – 6:2.

Вратари: Галкин – Грошев (Брагинский, 41:21).

Судьи: Пестов, Потапов.

29 ноября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

"Сарматы" (Оренбург) – "Ладья" (Тольятти) – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Куров – 9 (Малахов), 1:45 – 1:0. Кротов – 3 (бол., Быстров, Колягин), 16:08 – 1:1. Быстров – 7, 29:34 – 1:2. Башлаев – 3 (Зинатуллин, С. Журавлев), 35:46 – 1:3. Уколов – 10, 43:01 – 2:3.

Вратари: Шарыгин – Банников.

Судьи: Рассказов, Хажиев.

29 ноября. Оренбург. ЛД "Звездный".

"Русские витязи" (Чехов) – "Крылья Советов" (Москва) – 3:6 (1:0, 0:2, 2:4)

Голы: Горохов – 4 (бол., Кожемякин, Дедов), 14:33 – 1:0. Кокшаров – 5 (Сериков, Зудилов), 33:34 – 1:1. Шефер – 2 (бол., Шутов, Лялин), 35:33 – 1:2. Лялин – 6 (Глущенко), 47:04 – 1:3. Гончаров – 12 (Исмагилов), 47:24 – 2:3. Мишкин – 10 (бол., Шутов), 50:41 – 2:4. Шутов – 1 (бол., Шефер), 57:59 – 2:5. Зайцев – 8 (мен., Кожемякин), 59:09 – 3:5. Курбатов – 4 (бол., Мишкин, Лялин), 59:43 – 3:6.

Вратари: Беспалов – Мельников.

Судьи: Косарезов, Тютнев.

29 ноября. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) – "КРС Хейлунцзян" (Пекин) – 8:1 (1:0, 3:1, 4:0)

Голы: Овечкин – 15 (Семыкин, Шабаров), 5:16 – 1:0. Васильев – 4 (Галиуллин, Баринов), 30:14 – 2:0. Ожгихин – 9 (Холоденин, Галенюк), 30:34 – 3:0. Морозов – 9 (бол., Ожгихин, Галенюк), 33:19 – 4:0. Орлов – 5 (мен.), 37:03 – 4:1. Галиуллин – 5 (Ефимов, Баринов), 43:54 – 5:1. Ожгихин – 10 (бол., Холоденин, Морозов), 52:26 – 6:1. Ожгихин – 11 (Морозов), 56:03 – 7:1. Жук – 8 (Шабаров, Баринов), 56:24 – 8:1.

Вратари: Давыдюк – Красановски (О`Брайен, 52:26).

Судья: Жаирбаев.

29 ноября. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

"Капитан" (Ступино) – "МХК Спартак" (Москва) – 5:3 (3:1, 2:0, 0:2)

Голы: Гараев – 11 (бол., Понкратов, Меркулов), 8:10 – 1:0. Морозов – 1 (Попов, Тютчев), 14:17 – 2:0. Тютчев – 6 (Попов, Морозов), 17:09 – 3:0. Булимов – 8 (Клепко), 18:32 – 3:1. Жилин – 9 (мен.), 25:27 – 4:1. Жилин – 10 (бол., Мальцев), 39:05 – 5:1. Кузьменко – 3 (Миллер, Пивовар), 43:58 – 5:2. Леванов – 5 (Зуев), 47:07 – 5:3.

Вратари: Ахметов – Куликов.

Судьи: Демура, Кондратьев.

29 ноября. Ступино. ЛДС имени В.М.Боброва.