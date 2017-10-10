"СКА-1946" забросил 7 безответных шайб "Тайфуну"

"СКА-1946" разгромил "Тайфун" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 7:0.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Алмаз" (Череповец) - 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Голы: Грязнов - 2 (Мишкин, Куянов), 3:10 - 1:0. Грачев - 4 (Гераськин), 9:39 - 1:1. Грачев - 5 (Гераськин), 16:40 - 1:2. Грачев - 6 (Беляев, Колесников), 33:53 - 1:3. Колесников - 3 (Гераськин), 44:08 - 1:4. Тюнеев - 2, 56:24 - 2:4. Заплатников - 3 (п.в.), 58:37 - 2:5.
Вратари: Иванов (Николаев, 44:08, 57:28 - 58:37) - Тяпкин.
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Голы: Садыков - 2 (бол., Морозов, Михайлов), 10:14 - 1:0. Садыков - 3 (бол., Морозов, Лапин), 47:10 - 2:0. Садыков - 4 (Лапин), 56:26 - 3:0. Лапин - 9 (бол., Михайлов, Садыков), 58:05 - 4:0.
Вратари: Шмаков - Марчук.
"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Башкиров - 4 (бол., Журавлев, Ал. Беляев), 53:36 - 0:1. Ал. Беляев - 1 (Башкиров, Голоднюк), 56:33 - 0:2.
Вратари: Барышников - Нечистовский.
"Ирбис" (Казань) - "Сарматы" (Оренбург) - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Куров - 2 (Любишкин), 21:45 - 0:1. Мухин - 1 (бол., Галимов, Валеев), 23:56 - 1:1. Волков - 1 (бол., Шулешов), 48:56 - 1:2. Ипатов - 5 (п.в., Юлбарисов, Куров), 59:42 - 1:3.
Вратари: Каляев (59:15 - 59:42) - Мельников.
"Спартак" (Москва) - "Капитан" (Ступино) - 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Голы: Талалуев - 7 (Розанов), 16:47 - 1:0. Постнов - 1 (Хоба), 19:32 - 1:1. Ревацкий - 4 (Тришин, Розанов), 49:37 - 2:1. Томи - 1 (Жеребкин, Русаков), 50:33 - 2:2. Кравченко - 4 (Сходцев), 52:34 - 3:2.
Вратари: Синегубкин - Ахметов (59:25).
"Ладья" (Тольятти) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Вл. Журавлев - 7 (Грошев, Сыромятников), 12:56 - 1:0. Николенко - 4 (Кротов), 22:36 - 2:0. Спиридонов - 5 (Дорофеев), 32:57 - 2:1. Токарев - 5 (Хайруллин), 50:27 - 2:2. Коробкин - 9 (Мишаков), 69:08 - 2:3.
Вратари: Никоноров - Камышников.
"Реактор" (Нижнекамск) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)
Голы: Семенов - 1 (бол., Хисамутдинов), 21:16 - 1:0. Полькин - 1 (Паранин), 26:39 - 2:0. Тимиров - 9 (Хисамутдинов), 34:39 - 3:0. Тимиров - 10 (бол., Пикушин), 36:30 - 4:0. Тимиров - 11 (Трясоруков, Пузанов), 40:16 - 5:0. Писмаркин - 4 (бол., Зубов), 49:44 - 5:1. Тимиров - 12 (бол., Пикушин, Хафизов), 55:43 - 6:1.
Вратари: Коротаев - Шутов (Нурек, 40:16).
"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Голы: Дыняк - 8 (Жиляков, Михайлов), 14:30 - 1:0. Е. Анисимов - 1 (Жиляков), 32:33 - 2:0. Кудрявцев - 3 (Сулима, Е. Анисимов), 41:52 - 3:0. Дыняк - 9 (бол., Баранов, Михайлов), 48:33 - 4:0. Жабреев - 4 (Дыняк, Васин), 52:11 - 5:0.
Вратари: Устименко - Боярчук (Д. Тимченко, 52:11).
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Тайфун" (Уссурийск) - 7:0 (4:0, 2:0, 1:0)
Голы: Володин - 1 (Калабушкин), 4:01 - 1:0. Шабаров - 6 (Царюк, Милехин), 4:24 - 2:0. Курбатов - 6 (Петьков, Володин), 5:50 - 3:0. Царюк - 6 (Сультеев, Милехин), 17:29 - 4:0. Милехин - 4 (Холоденин), 20:59 - 5:0. Царюк - 7 (бол.), 23:39 - 6:0. Сультеев - 3 (бол., Петьков), 41:33 - 7:0.
Вратари: Волков - Булыгин (Синькевич, 5:50).
"Куньлунь Юниор" (Пекин) - "Локо" (Ярославль) - 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)
Голы: Коваленко - 3 (Рыбаков), 0:34 - 0:1. Коваленко - 4 (Рыбаков), 8:05 - 0:2. Червоненко - 5 (Зенчиков, Аноховский), 14:08 - 0:3. Фатеев - 1 (Яковенко), 23:03 - 0:4. Аноховский - 5 (мен., Червоненко), 25:15 - 0:5. Червоненко - 6 (Аноховский, Зенчиков), 33:55 - 0:6.
Вратари: Кулмала (Мельдер, 20:00) - Яковлев.
"Атланты" (Мытищи) - "Рига" (Рига) - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Тарлецкий - 1 (Касимов), 3:21 - 1:0. Островский - 2 (бол.), 19:32 - 2:0. Гегерис - 1 (Сварс), 51:01 - 2:1.
Вратари: Калинин - Ворис.
"Крылья Советов" (Москва) - "Русские витязи" (Чехов) - 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Голы: Бондаренко - 1 (Клисунов, Ануфриев), 1:42 - 0:1. Верба - 4 (бол., Храпский), 6:08 - 0:2. Михасенок - 5 (Герич), 14:59 - 1:2. Кевлин - 4 (бол., Шабаев), 21:41 - 2:2. Клисунов - 1, 50:29 - 2:3. Чуйков - 4 (п.в.), 59:14 - 2:4.
Вратари: Трещалин (58:18 - 59:14) - Дорожко.