"СКА-1946" забросил 6 безответных шайб "Куньлунь Юниору"

"СКА-1946" разгромил "Куньлунь Юниор" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Армейцы занимают второе место в таблице Западной конференции.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Спартак" (Москва) - "Алмаз" (Череповец) - 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Голы: Федоров - 10 (Заплатников, Марков), 15:01 - 0:1. Морулев - 12 (бол., Грачев, Колесников), 18:19 - 0:2. Кравченко - 15 (Шалагин, Сходцев), 28:38 - 1:2. Марков - 19 (Хабаров), 42:17 - 1:3.
Вратари: Синегубкин - Артамкин.
"Русские витязи" (Чехов) - "Тайфун" (Уссурийск) - 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)
Голы: Зайцев - 9 (Р. Тимофеев, Кочкарев), 5:43 - 0:1. Бондаренко - 2 (Ершов, Замбахидзе), 14:12 - 1:1. Горохов - 13 (Сараев), 16:56 - 2:1. Никитин - 9 (буллит), 22:33 - 2:2. Чуйков - 12 (Замбахидзе), 28:36 - 3:2. Злодеев - 1 (Храпский), 30:22 - 4:2. И. Кожухов - 2 (Александров), 36:40 - 4:3. Козлов - 1 (п.в., Моисеев, Кожемякин), 59:37 - 5:3.
Вратари: Доненко - Булыгин (59:19 - 59:37).
"Динамо" (Санкт-Петербург) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Тюнеев - 25 (Бондарук), 2:36 - 0:1. Глущенко - 6 (Чернов), 28:59 - 0:2. Васильев - 21 (мен., Сулима), 35:27 - 1:2. Чернов - 20 (бол., Назаревич, Жиляков), 54:26 - 2:2.
Победный буллит: Калмыков.
Вратари: Устименко - Иванов.
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Куньлунь Юниор" (Пекин) - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Голы: Басистый - 2 (Полодян, Николаев), 5:46 - 1:0. Ожгихин - 8 (Петьков, Курбатов), 23:27 - 2:0. Цицюра - 10 (Николаев), 26:55 - 3:0. Жигалов - 8 (Сультеев, Петьков), 40:40 - 4:0. Огирчук - 13 (Шабаров), 45:38 - 5:0. Галенюк - 1 (Николаев), 57:57 - 6:0.
Вратари: Лысенков - Жэнь Минвэй.
"Атланты" (Мытищи) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Голы: Панчук - 6 (Клопов), 13:33 - 0:1. Пашков - 6 (бол., Коломаров, Панчук), 28:57 - 0:2. Томилов - 10, 29:36 - 0:3. Захаров - 4 (Зимин, Морозов), 45:33 - 1:3. Жилов - 13 (бол., Шаманин, Коротин), 50:47 - 1:4. Жилов - 14 (Коротин, Матянин), 52:00 - 1:5.
Вратари: Калинин (Фомин, 52:39) - Кожокарь.
"Динамо" (Москва) - "Рига" - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Осин - 1 (Аль-Джилауи), 2:13 - 1:0. Аль-Джилауи - 5 (Мошкин, О. Зайцев), 17:50 - 2:0. Чувилов - 12 (п.в.), 59:41 - 3:0.
Вратари: Кузнецов - Ворис (58:07 - 59:41).
"Капитан" (Ступино) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)
Голы: Мисько - 6 (бол., Бабушкин, Линник), 9:01 - 0:1. Волошин - 24 (Заседа), 24:34 - 0:2. Лушников - 15 (Пивовар, Шунькин), 25:34 - 0:3. Гараев - 15, 39:15 - 1:3. Исаев - 4 (мен., Никитин), 40:35 - 1:4. Бабушкин - 9 (Заседа, Крамаренко), 48:58 - 1:5. Бабушкин - 10 (Линник, Недилько), 56:48 - 1:6.
Вратари: Кочетков - Юрченко.
"Крылья Советов" (Москва) - "Локо" (Ярославль) - 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Голы: Денисенко - 6 (Жуков), 30:14 - 0:1. Алексеев - 1, 34:43 - 0:2. Лисин - 7 (Беляев), 35:54 - 0:3. Гизатуллин - 14 (Денисенко), 51:03 - 0:4.
Вратари: Кадочников - Исаев.