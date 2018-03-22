"СКА-1946" выиграл у "Спартака" второй матч четвертьфинала МХЛ

"СКА-1946" победил "Спартак" во втором матче 1/4 финала плей-офф МХЛ. Армейцы в первой игре серии до трех побед также взяли верх (2:0).

МХЛ

1/4 финала

Вторые матчи

"Авто" (Екатеринбург) - "Белые медведи" (Челябинск) - 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)

Голы: Гомоляко - 3 (Шурыгин, Коновалов), 5:22 - 0:1. Тертышный - 3, 49:32 - 0:2. Рассейкин - 1 (Кузнецов), 50:36 - 1:2. Шабанов - 2 (Тертышный, Карпухин), 56:22 - 1:3. Митякин - 3 (бол., Щемеров), 58:14 - 2:3. Шадрин - 4 (Кобяков, Мякишев), 59:00 - 2:4.

Вратари: Гросс (50:22 - 50:36, 59:09) - Сухачев.

Счет в серии - 0-2 (1:5)

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Реактор" (Нижнекамск) - 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

Голы: Марченко - 4 (бол., Юшкевич, Морозов), 19:08 - 1:0. Хафизов - 6, 20:37 - 1:1. Набиуллин - 7 (Шафигуллин), 21:31 - 1:2. Набиуллин - 8 (мен.), 37:54 - 1:3.

Вратари: Нечистовский - Коротаев.

Счет в серии - 0-2 (3:5)

"Локо" (Ярославль) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

Голы: Алексеев - 3 (мен., Кудрявцев), 4:49 - 1:0. Малышев - 1 (Фатеев, Романов), 11:02 - 2:0. Полунин - 1 (Аноховский, Афанасьев), 12:22 - 3:0. Чернов - 2 (бол., Жабреев, Барабанов), 55:47 - 3:1.

Вратари: Коновалов - Устименко (Масленников, 12:22).

Счет в серии - 1-1 (3:4 Б)

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Ожгихин - 3 (Сультеев, Курбатов), 9:13 - 1:0. Огирчук - 2 (бол., Сультеев), 29:18 - 2:0. Цыплаков - 3 (Леванов), 31:20 - 2:1. Жолобов - 2 (Тришин), 45:20 - 2:2. Петьков - 2, 56:10 - 3:2. Петьков - 3 (п.в.), 59:51 - 4:2.

Вратари: Волков - Сковронский (59:32 - 59:51).

Счет в серии - 2-0 (2:0)