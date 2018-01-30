"СКА-1946" всухую обыграл "Амурских Тигров", "Локо" победил "Серебряных Львов"

Сегодня в регулярном чемпионате МХЛ состоялось 10 матчей. Лидеры Западной конференции "СКА-1946" и "Локо" одержали уверенные победы над "Амурскими Тиграми" (3:0) и "Серебряными Львами" (4:2). В другой встрече "Белые Медведи" едва не упустили победу над "Реактором" (4:3), ведя по ходу встречи со счетом 3:0.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Ладья" (Тольятти) – "Снежные барсы" (Астана) – 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)

Голы: Фролов – 2 (бол., Переляев, С. Журавлев), 5:25 – 1:0. Цыбин – 8 (Алексеев), 5:56 – 2:0. Мельников – 15 (Гатиятов), 14:53 – 2:1. С-т Данияр – 10 (бол., Гусынин), 15:36 – 2:2. Бабенко – 7 (Поляничев), 28:53 – 3:2. Сергеев – 14 (Гатиятов), 30:24 – 3:3. Нероев – 1 (бол., Гатиятов, Мельников), 42:07 – 3:4. Бабенко – 8 (бол., Переляев, С. Журавлев), 55:42 – 4:4. Бабенко – 9 (С. Журавлев), 57:48 – 5:4.

Вратари: Никоноров – Каратаев (59:02).

Судья: Тихомиров.

30 января. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

"Амурские тигры" (Хабаровск) – "СКА-1946" (Санкт-Петербург) – 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Голы: Шабаров – 16 (Калабушкин, Огирчук), 0:49 – 0:1. Шабаров – 17 (бол., Сультеев, Холоденин), 5:43 – 0:2. Ожгихин – 6, 8:14 – 0:3.

Вратари: Киселев – Волков.

Судья: Максимов.

30 января. Хабаровск. "Платинум Арена".

"Тайфун" (Уссурийск) – "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) – 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Голы: Дыняк – 27 (бол., Чернов, Михайлов), 6:39 – 0:1. Баранов – 9 (Михайлов, Кудрявцев), 10:04 – 0:2. Калинин – 4 (бол., Зайцев), 21:46 – 1:2. Калинин – 5 (бол., Сгибнев, Зайцев), 30:58 – 2:2. Епифанов – 9 (бол., Калинин, Ткачков), 57:30 – 3:2. Ткачков – 12 (Никитин), 59:16 – 4:2.

Вратари: Булыгин – Устименко (59:41).

Судьи: Самарин, Светилов.

30 января. Владивосток. "Фетисов Арена".

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – "Стальные лисы" (Магнитогорск) – 2:5 (0:1, 1:4, 1:0)

Голы: Рожков – 16 (Швырев, Коробкин), 10:02 – 0:1. Игошев – 1 (Борисов, Шешин), 27:24 – 0:2. Пятин – 15 (Дубин, Платонов), 30:25 – 0:3. Платонов – 13 (Дубин), 34:52 – 0:4. Караваев – 6, 36:33 – 1:4. Дубин – 14, 38:30 – 1:5. Левашов – 16 (Сизиков, Рубан), 56:54 – 2:5.

Вратари: Катюхин (Югов, 35:13) – Камышников.

Судья: Хуторов.

30 января. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

"Ирбис" (Казань) – "Алтай" (Усть-Каменогорск) – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Тумченко – 8 (Муртазин), 17:23 – 1:0. Баин – 10 (Ситдиков, Купчихин), 48:06 – 2:0. Валеев – 14 (Пьянов), 49:03 – 3:0.

Вратари: Минегалиев – Шутов.

Судья: Милованов.

30 января. Казань. "Татнефть Арена".

"Спутник" (Альметьевск) – "Омские ястребы" (Омск) – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Назмутдинов – 4 (бол., Галимарданов), 9:43 – 1:0. Самохвалов – 12, 17:44 – 1:1. Мельников – 12 (Манукян, Радзивилюк), 26:34 – 1:2. Р. Баданин – 5 (бол., Зубов, И. Баданин), 45:32 – 1:3. Жукенов – 6 (мен., Самохвалов), 50:24 – 1:4.

Вратари: Косов – Лобачев.

Судья: Назаров.

30 января. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

"Реактор" (Нижнекамск) – "Белые медведи" (Челябинск) – 3:4 (0:3, 1:0, 2:1)

Голы: Шабанов – 7 (Лавриненко, Несветаев), 8:16 – 0:1. Попов – 20 (Коновалов), 16:23 – 0:2. Попов – 21 (Коновалов), 19:25 – 0:3. Шафигуллин – 15 (Тимиров, Бикмуллин), 32:34 – 1:3. Хасанов – 23, 41:37 – 2:3. Ширяев – 8 (Рачинский), 58:43 – 2:4. Хасанов – 24 (Шафигуллин, Бикмуллин), 59:26 – 3:4.

Вратари: Анаркулов (Коротаев, 20:00, 59:13) – Мыльников.

Судьи: Кочетов, Макашов.

30 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".

"Локо" (Ярославль) – "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Калмыков – 10 (Поляков, Бунов), 4:48 – 0:1. Аноховский – 17 (Павликов), 26:32 – 1:1. Шляхтов – 7 (мен., Кривошеев, Садретдинов), 35:30 – 1:2. Аноховский – 18 (Романов, Штайгер), 40:36 – 2:2. Аноховский – 19 (Зенчиков), 53:11 – 3:2. Романов – 8, 56:50 – 4:2.

Вратари: Яковлев – Николаев.

Судья: Иванов.

30 января. Ярославль. УКРК "Арена 2000".

"Капитан" (Ступино) – "Крылья Советов" (Москва) – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Михасенок – 16 (Алексеев, Дмитричев), 37:28 – 0:1. Одиноков – 1 (Герич, Иванисов), 42:39 – 0:2. Каптелин – 11 (Копылов), 50:30 – 0:3. Капкин – 11 (Тютчев, Хоба), 56:49 – 1:3.Нереализованный буллит: Иванисов (19:16, Крылья Советов).

Вратари: Ахметов – Трещалин.

Судьи: Батурин, Мелихов.

30 января. Ступино. ЛДС имени В.М.Боброва.

"ХК Рига" (Рига) – "Атланты" (Мытищи) – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Полуэктов – 10 (бол., Бобров), 35:37 – 0:1. Зиле – 3 (Гегерис), 58:27 – 1:1. Федоров – 9 (Гегерис, Синегубов), 59:13 – 2:1.

Вратари: Ворис (58:07 – 58:27) – Шугаев (59:44).

Судья: Андрианов.

30 января. Пиньки. Инбокс-Холл.