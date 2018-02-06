"СКА-1946" разгромил "Ригу", "Стальные лисы" победили "Авто"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "СКА-1946" дома нанес разгромное поражение "Риге" со счетом 7:0.
В параллельных играх "Стальные лисы" победили "Авто" - 5:4, "Алтай" уступил "Кузнецким медведям" - 3:5, "Снежные барсы" проиграли "Сибирским снайперам" - 2:6, "Красная армия" переиграла "Капитан" - 3:1, МХК "Спартак" был сильнее "Тайфуна" - 3:1, "Сарматы" уступили "Толпару" - 2:4, "Реактор" обыграл "Спутник" - 6:2, МХК "Динамо" выиграло у "Русских витязей" - 2:1 и "Амурские тигры" в овертайме переиграли "Крылья Советов" - 5:4.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Авто" (Екатеринбург) - 5:4 (2:2, 3:2, 0:0)
Голы: Коробкин - 20 (Рожков), 2:27 - 1:0. Муравьев - 17 (Петров), 8:13 - 1:1. Рассейкин - 9 (бол., Дубовик, Голещихин), 11:29 - 1:2. Спиридонов - 10 (Дорофеев), 14:03 - 2:2. Рожков - 17 (Абдуллин), 23:23 - 3:2. Герасимов - 9 (Шешин, Дорофеев), 25:09 - 4:2. Пятин - 17 (Дубин, Платонов), 26:05 - 5:2. Кошелев - 18 (Шишков, Седов), 32:26 - 5:3. Муравьев - 18 (Павленко), 35:01 - 5:4.
Вратари: Камышников (Шашков, 11:29) - Галкин (Романов, 25:09, 59:34).
Судьи: Макашов, Мальцев.
6 февраля. Магнитогорск. "Арена Металлург".
"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)
Голы: Левашов - 21 (Рубан), 1:17 - 0:1. Назаренко - 8, 8:41 - 1:1. Лудцев - 17 (Караваев, Гилязеев), 12:57 - 1:2. Левашов - 22 (Рубан, Сизиков), 13:37 - 1:3. Шапошников - 8 (Бекетаев), 16:23 - 2:3. Клавдиев - 14 (Третьяковский, Яковлев), 28:09 - 3:3. Сизиков - 16 (Жданов, Левашов), 37:02 - 3:4. Караваев - 8 (Гилязеев), 59:59 - 3:5.
Вратари: Нурек (Шутов, 13:37) - Катюхин (Югов, 16:23).
Судья: Меньших.
6 февраля. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.
"Снежные барсы" (Астана) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 2:6 (0:1, 1:1, 1:4)
Голы: Сухов - 3 (бол., Шульга, Михайлов), 16:00 - 0:1. Михайлов - 18 (бол., Шульга, Артемов), 22:03 - 0:2. Мусабаев - 2 (бол., Мельников, Сергеев), 33:25 - 1:2. Сухов - 4 (Шульга), 43:48 - 1:3. Ткаченко - 11 (бол., Молофеев, Артемов), 46:34 - 1:4. Ткаченко - 12 (Волков, Артемов), 48:14 - 1:5. Молофеев - 11 (бол., Михайлов, Ткаченко), 52:55 - 1:6. Сейтанов - 9 (Мухаметов), 54:44 - 2:6.
Вратари: Каратаев (Сайхан, 48:47) - Шмаков.
Судьи: Матюша, Назаров.
6 февраля. Астана. "Барыс-Арена".
"МХК Спартак" (Москва) - "Тайфун" (Уссурийск) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Ткачков - 13 (бол., Гончарук), 31:16 - 0:1. Первов - 16 (Жолобов, Булимов), 34:26 - 1:1. Кравченко - 12 (Сорокин, Шалагин), 36:30 - 2:1. Жолобов - 8 (Розанов), 59:37 - 3:1.
Вратари: Сковронский - Булыгин (Синькевич, 59:37).
Судьи: Фатихов, Шерер.
6 февраля. Москва. ВТБ Ледовый дворец (малая арена).
"Сарматы" (Оренбург) - "Толпар" (Уфа) - 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)
Голы: Куров - 15 (Юлбарисов), 0:39 - 1:0. Любишкин - 17 (Риянов), 19:16 - 2:0. Миргалиев - 20 (Мальцев, Аскаров), 24:42 - 2:1. Бобылев - 3 (Сорокин, Миргалиев), 30:55 - 2:2. Синявский - 17 (бол., Ахияров), 39:48 - 2:3. Синявский - 18 (Мальцев), 52:18 - 2:4.
Вратари: Мельников (Пьянков, 52:18) - Тарасов.
Судьи: Бакин, Мелихов.
6 февраля. Оренбург. ЛД "Звездный".
"Спутник" (Альметьевск) - "Реактор" (Нижнекамск) - 2:6 (0:2, 2:2, 0:2)
Голы: Бикмуллин - 4 (бол., Хафизов), 7:57 - 0:1. Мотыгуллин - 4 (Хайруллов, Хафизов), 9:14 - 0:2. Бикмуллин - 5 (бол., Тимиров, Хафизов), 29:44 - 0:3. Фавричников - 2 (бол., Хайруллов, Шарифьянов), 31:05 - 0:4. Коротков - 1 (Каримов, Белохонов), 31:59 - 1:4. Устинов - 2 (Чупин), 32:24 - 2:4. Тимиров - 29 (Шафигуллин, Бикмуллин), 52:26 - 2:5. Гильманов - 6 (Фавричников), 56:42 - 2:6.
Вратари: Артемьев - Коротаев.
Судья: Бестужев.
6 февраля. Альметьевск. ДС "Юбилейный".
"Красная Армия" (Москва) - "Капитан" (Ступино) - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Кашафетдинов - 3 (Меркулов), 8:04 - 0:1. Крашенинников - 13 (Н.А. Попугаев, Филин), 18:35 - 1:1. Назаров - 8 (Летов, Комиссаров), 26:48 - 2:1. Мещеряков - 7 (Подлубошнов), 53:38 - 3:1.
Вратари: Лозебников - Ахметов.
Судья: Тютнев.
6 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Рига" (Рига) - 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)
Голы: Курбатов - 14 (Петьков, Ожгихин), 10:39 - 1:0. Жигалов - 7 (бол., Петьков, Сультеев), 20:53 - 2:0. Ожгихин - 7 (Арефьев, Петьков), 23:46 - 3:0. Николаев - 8, 35:42 - 4:0. Шабаров - 18 (Огирчук), 40:57 - 5:0. Овечкин - 2 (Николаев, Шарпанских), 41:15 - 6:0. Курбатов - 15 (Ожгихин, Огирчук), 49:39 - 7:0.
Вратари: Волков - Рауза (Ворис, 40:00).
Судья: Парфенов.
6 февраля. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".
"МХК Динамо" (Москва) - "Русские витязи" (Чехов) - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Панкратов - 16, 22:55 - 1:0. О. Зайцев - 7 (бол., Е. Зайцев, Чувилов), 57:02 - 2:0. Гончаров - 14 (Тостоган), 59:59 - 2:1.
Вратари: Райко - Дорожко.
Судьи: Нестеров, Светилов.
6 февраля. Балашиха. "Арена Балашиха им. Ю.Ляпкина".
"Крылья Советов" (Москва) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 4:5 ОТ (1:0, 3:2, 0:2, 0:1)
Голы: Гаврилов - 1 (бол., Копылов, Михасенок), 5:57 - 1:0. Вяткин - 9 (бол., Гаврилов, Дмитричев), 23:18 - 2:0. Алексеев - 4 (бол.), 24:36 - 3:0. Недилько - 6 (Бабушкин, Линник), 24:49 - 3:1. Недилько - 7 (бол., Волошин), 31:18 - 3:2. Показанников - 4, 39:14 - 4:2. Лушников - 14 (бол., Букарев), 43:56 - 4:3. Бабушкин - 7 (Мисько, Линник), 53:55 - 4:4. Недилько - 8 (Заседа, Лушников), 64:01 - 4:5.
Вратари: Трещалин (Кадочников, 25:26) - Боярчук.
Судьи: Клочков, Самарин.
6 февраля. Москва. УДС "Крылья Советов".
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