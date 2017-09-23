"СКА-1946" проиграл дома "Локо", "Ирбис" взял верх над "Мамонтами Югры"

Лидер регулярного чемпионата МХЛ "СКА-1946" проиграл дома ярославскому "Локо" со счетом 1:3. "Ирбис" в Казани взял верх над "Мамонтами Югры" – 3:2.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Ирбис" (Казань) – "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы: Крутов – 2, 2:10 – 1:0. Москалев – 1 (Мухин), 29:12 – 2:0. Грымзин – 5 (Еркин), 30:57 – 2:1. Крутов – 3 (бол., Зайцев, Журавлев), 35:26 – 3:1. Гайдеик – 5 (Грымзин), 39:09 – 3:2.

Вратари: Мифтахов – Кузмаул.

Судья: Десятов.

23 сентября. Казань. "Татнефть Арена".

МХК "Динамо" (Санкт-Петербург) – "Алмаз" (Череповец) – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Гераськин – 6 (Грачев), 3:38 – 0:1. Агалаков – 2, 11:10 – 1:1. Андреев – 3 (бол., Баранов), 20:21 – 2:1. Морулев – 1 (Грозов), 23:18 – 2:2. Кудрявцев – 1 (Налетов), 37:54 – 3:2.

Вратари: Устименко – Артамкин (59:20).

Судьи: Беляев, Комаров.

23 сентября. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) – "Локо" (Ярославль) – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Милехин – 2 (бол., Шабаров), 19:44 – 1:0. Громов – 1 (бол.), 30:20 – 1:1. Романов – 5 (Цыганов), 54:03 – 1:2. Аноховский – 3 (п.в., Слепец, Денисенко), 58:30 – 1:3.

Вратари: Волков (58:19 – 58:30, 59:12) – Исаев.

Судьи: Самарин, Тренкачев.

23 сентября. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

"Крылья Советов" (Москва) – ХК "Рига" (Рига) – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Садретдинов – 3 (Кевлин, Герич), 23:59 – 1:0. Дмитричев – 3 (Афанасов, Михасенок), 28:59 – 2:0.

Вратари: Трещалин – Ворис (59:01).

Судья: Меньших.

23 сентября. Москва. УДС "Крылья Советов".

МХК "Динамо" (Москва) – "Амурские тигры" (Хабаровск) – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: Панкратов – 4 (Муранов, Зайцев), 3:44 – 1:0. Заседа – 2, 34:49 – 1:1. Зайцев – 2 (мен., Круглов), 38:00 – 2:1. Круглов – 3 (Зайцев, Долгушкин), 39:59 – 3:1. Крамаренко – 2 (Волошин), 40:37 – 3:2. Васильев – 1 (Круглов, Кацевич), 42:27 – 4:2.

Вратари: Куликов – Д. Тимченко (59:00).

Судья: Закиров.

23 сентября. Балашиха. "Арена Балашиха им. Ю.Ляпкина".

"Красная Армия" (Москва) – "Тайфун" (Уссурийск) – 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)

Голы: Комиссаров – 1 (Ртищев, Мирошниченко), 5:48 – 1:0. Епифанов – 2 (Кузнецов), 11:22 – 1:1. Александров – 6 (Гончарук), 19:19 – 1:2. Долгопятов – 2 (Комиссаров, Ртищев), 25:29 – 2:2. Крашенинников – 3 (Летов, Демин), 29:06 – 3:2. Попугаев – 1 (Лобанов, Козырев), 38:03 – 4:2.

Вратари: Корепанов – Булыгин (58:59).

Судья: Клочков.

23 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

"Атланты" (Мытищи) – "Куньлунь Юниор" (Пекин) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Крутий – 6 (бол., Цуриков, Забабурин), 59:44.

Вратари: Калинин (59:44) – Мельдер.

Судья: Назаров.

23 сентября. Мытищи. "Арена Мытищи".