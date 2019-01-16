"СКА-1946" продлил победную серию, "Динамо" забросил "Чайке" 7 шайб

"Атланты" на своем льду проиграли "СКА-1946" в матче регулярного чемпионата МХЛ (3:6). Клуб из Санкт-Петербурга одержал третью победу кряду и продолжает лидировать в Западной конференции.

В других встречах "Динамо" из Санкт-Петербурга разгромило "Чайку", забросив 7 шайб, "Авто" выиграл у "Снежных барсов" (1:4), а "Толпар" обыграл "Алтай" (6:2).

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Тайфун" (Уссурийск) – "МХК Спартак" (Москва) – 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Малухин – 1 (Авксентьев, Клисунов), 30:25 – 1:0. Шалагин – 21 (буллит), 37:58 – 1:1. Шалагин – 22 (Копылов), 60:59 – 1:2.

Вратари: Булыгин – Сковронский.

Судья: Хуторов.

Владивосток. КСК "Фетисов Арена".

"Амурские тигры" (Хабаровск) – "Крылья Советов" (Москва) – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Кизиков – 10 (Кокшаров, Глебов), 13:11 – 0:1. Курбатов – 6 (Порошин, Шефер), 21:23 – 0:2. Бабушкин – 14 (Залитов), 38:08 – 1:2.

Вратари: Колупаев (59:12 – 59:48) – Мельников.

Судьи: Матюша, Шмаков.

Хабаровск. "Платинум-Арена".

"Толпар" (Уфа) – "Алтай" (Усть-Каменогорск) – 6:2 (2:2, 3:0, 1:0)

Голы: Васильев – 1 (бол., Шишкин, Синицын), 12:44 – 0:1. Башкиров – 11 (бол., Чистяков, Оськин), 15:37 – 1:1. Оськин – 6 (Сытый), 17:16 – 2:1. Волосенков – 2 (Синицын), 17:49 – 2:2. Сучков – 6 (Ершов, Пустозеров), 27:39 – 3:2. Летов – 2 (Кузнецов), 28:10 – 4:2. Егоров – 2 (Кузнецов, Летов), 31:28 – 5:2. Сытый – 11 (Оськин, Башкиров), 59:17 – 6:2.

Вратари: Брагинский – Нурек (Шутов, 31:28, Нурек, 53:25).

Судья: Мельников.

Уфа. Дворец спорта.

"Авто" (Екатеринбург) – "Снежные барсы" (Астана) – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Седов – 6 (Павленко, Богатырев), 3:08 – 1:0. Суслов – 6, 7:41 – 2:0. Макуцкий – 6 (бол., С-н Данияр, Б. Муратов), 15:09 – 2:1. Еркин – 11 (Мирочников, Захаров), 26:23 – 3:1. Зайцев – 5 (Еркин, Захаров), 57:48 – 4:1.

Вратари: Сартаков – Каратаев (57:19 – 57:37).

Судьи: Глазырин, Кеслер.

Екатеринбург. КРК "Уралец".

"Чайка" (Нижний Новгород) – "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) – 0:7 (0:2, 0:1, 0:4)

Голы: Васильев – 26, 3:07 – 0:1. Кудрявцев – 4 (бол., Васильев), 14:25 – 0:2. Васильев – 27 (бол., Михайлов, Баранов), 38:58 – 0:3. Михайлов – 19 (Жиляков, Жабреев), 41:15 – 0:4. Васильев – 28 (бол., Баранов), 44:15 – 0:5. Михайлов – 20 (Васильев, Жабреев), 51:28 – 0:6. Михайлов – 21 (бол., Жабреев, Васильев), 57:56 – 0:7.

Вратари: Евдокимов – Устименко.

Судьи: Арзамазов, Барулин.

Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

"Атланты" (Мытищи) – "СКА-1946" (Санкт-Петербург) – 3:6 (0:1, 2:2, 1:3)

Голы: Ожгихин – 18 (Овечкин, Цицюра), 3:47 – 0:1. Ибрагимов – 11 (Бухряков, Цыплаков), 23:00 – 0:2. Пищулин – 2 (бол., Гончарук, Терещенко), 31:02 – 1:2. Богацкий – 7, 32:43 – 1:3. Гончарук – 21 (Шакиров, Силантьев), 33:58 – 2:3. Шеховцов – 4 (бол.), 44:21 – 2:4. Царюк – 3 (Арефьев, Холоденин), 51:47 – 2:5. Шакиров – 8, 54:54 – 3:5. Богацкий – 8, 57:20 – 3:6.

Вратари: Клоберданец – Лысенков.

Судьи: Андреев, Мелихов.

Мытищи. "Арена Мытищи".

"СКА-Варяги" (Ленинградская область) – "Капитан" (Ступино) – 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Голы: Русаков – 3 (Мальцев), 8:04 – 0:1. Марченко – 6 (Куянов), 15:21 – 1:1. Гараев – 19 (бол., Меркулов, Гордеев), 30:15 – 1:2. Морозов – 9 (Нарзяев, Мальцев), 42:48 – 1:3. Сурканов – 2 (бол., Алиев, Ю. Кожухов), 48:52 – 1:4. Морозов – 10 (бол., Нарзяев, Гордеев), 54:42 – 1:5.

Вратари: Аскаров (Николаев, 18:45, Аскаров, 20:00) – Ахметов (Михайлов, 20:49, Ахметов, 23:22).

Судьи: Косарезов, Пестов.

Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

"МХК Динамо" (Москва) – "Алмаз" (Череповец) – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы: Марков – 14 (Федоров, Жирнов), 2:36 – 0:1. Капустин – 2 (Калашников, Нижников), 7:33 – 0:2. Мошкин – 5 (Брызгалов), 8:02 – 1:2. Неволин – 9 (Шайхутдинов), 44:27 – 1:3. Нижников – 4 (п.в., Шайхутдинов), 59:09 – 1:4.

Вратари: Райко (57:44 – 59:09) – Шостак.

Судьи: Коршак, Сюрдяев.

Дмитров. СК "Дмитров".

"ХК Рига" (Рига) – "Русские витязи" (Чехов) – 3:4 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Зайцев – 11 (Бардаков), 10:49 – 0:1. Полцс – 9, 19:56 – 1:1. Зайцев – 12 (Крыль), 23:33 – 1:2. Шваненбергс – 9 (бол., Федоров, Трасташенков), 25:13 – 2:2. Бардаков – 11 (Растворов, Зайцев), 32:25 – 2:3. Синегубов – 2 (Буцениекс), 33:40 – 3:3.

Победный буллит: Моисеев.

Вратари: Рауза – Черепанов.

Судьи: Потапов, Светилов.

Пиньки. Инбокс-Холл.