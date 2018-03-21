"СКА-1946" победил "Спартак" в первом матче 1/4 финала МХЛ

"СКА-1946" взял верх над "Спартаком" в первом матче 1/4 финала плей-офф МХЛ. Вторая игра состоится 22 марта.
МХЛ
1/4 финала
Первые матчи
"Авто" (Екатеринбург) - "Белые медведи" (Челябинск) - 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
Голы: Шадрин - 2 (Складчиков, Кулиев), 4:38 - 0:1. Гомоляко - 2 (Шурыгин, Шипин), 7:06 - 0:2. Кузнецов - 1 (Севостьянов, Ивашов), 16:50 - 1:2. Шабанов - 1 (бол., Тертышный), 35:29 - 1:3. Шадрин - 3 (Кулиев), 44:00 - 1:4. Степанов - 1 (Шадрин, Складчиков), 49:43 - 1:5.
Вратари: Гросс (Галкин, 44:00) - Сухачев.
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Реактор" (Нижнекамск) - 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)
Голы: Дроздецких - 2 (Яремчук), 1:10 - 1:0. Шафигуллин - 2 (бол., Бикмуллин, Тимиров), 4:53 - 1:1. Тимиров - 6 (Бикмуллин, Шафигуллин), 9:03 - 1:2. Марченко - 3 (бол., Вахрутдинов), 32:06 - 2:2. Тимиров - 7 (бол., Набиуллин, Фавричников), 33:06 - 2:3. Яремчук - 3 (мен., Марченко), 35:03 - 3:3. Набиуллин - 6 (М. Гусев), 44:20 - 3:4. Хафизов - 5 (Пузанов, Семенов), 44:56 - 3:5.
Нереализованный буллит: Хафизов (16:44, Реактор).
Вратари: Нечистовский (Кузмаул, 44:56) - Коротаев.
"Локо" (Ярославль) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Рыбаков - 1 (Аноховский), 0:57 - 1:0. Васильев - 2 (Чернов, Шевченко), 11:57 - 1:1. Бондырев - 3 (бол., Кудрявцев, Слепец), 34:15 - 2:1. Жабреев - 4 (Шевченко), 36:34 - 2:2. Васильев - 3 (Ельшанский), 50:46 - 2:3. Бондырев - 4 (бол., Алексеев), 58:31 - 3:3.
Победный буллит: Дыняк.
Вратари: Исаев - Устименко.
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Васильев - 1 (Милехин, Полодян), 32:49 - 1:0. Овечкин - 1 (Холоденин, Цицюра), 45:25 - 2:0.
Вратари: Волков - Сковронский.