"СКА-1946" победил "Русских витязей", "СКА-Серебряные львы" обыграл "МХК Спартак"

Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Атланты" (Мытищи) - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Науменко - 6 (Беляков), 2:46 - 1:0. Кармашков - 1 (бол., Карпусь, Заседа), 4:10 - 2:0. Павлов - 4 (Карпусь, Заседа), 45:17 - 3:0. Крутий - 14 (Шабуров, Павлов), 59:29 - 4:0.
Вратари: Боярчук - Шугаев (Сидорин, 4:10).
"Тайфун" (Уссурийск) - "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Лоновенко - 13 (бол.), 7:49 - 1:0. Дыняк - 5 (бол., Шурыгин, Жабреев), 13:59 - 1:1. Куракин - 11 (бол., Ельшанский), 38:56 - 1:2.
Нереализованный буллит: Андреев (16:37, МХК Динамо).
Вратари: Калинин (59:05) - Устименко.
"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Ирбис" (Казань) - 3:5 (2:1, 1:3, 0:1)
Голы: Швырев - 9 (бол.), 7:59 - 1:0. Авраменко - 10 (Швырев, Коробкин), 9:02 - 2:0. Шабанов - 3 (бол., Хакимзянов, Расулов), 17:25 - 2:1. Редков - 13 (Баин), 25:25 - 2:2. Ахметгалиев - 1 (бол., Журавлев, Редков), 28:29 - 2:3. Швырев - 10 (бол., Икамацких, Коробкин), 34:51 - 3:3. Расулов - 12 (Самсонов), 37:36 - 3:4. Хованов - 7 (п.в.), 59:47 - 3:5.
Вратари: Бронников (59:02) - Каляев.
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Голы: Локтев - 10 (мен., Дергунов), 24:10 - 0:1. Богуш - 9 (Челбаев), 39:57 - 0:2. Ткаченко - 13 (Михайлов, Десятков), 52:12 - 0:3. Ткаченко - 14 (мен., Михайлов), 54:46 - 0:4.
Вратари: Нечистовский (Рахно, 54:46) - Волохин (24:06 - 24:10).
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Русские витязи" (Чехов) - 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Вейтов - 4 (Мойсеев, Милехин), 45:42 - 1:0. Горохов - 9 (бол., Леонов, Варламов), 59:06 - 1:1. Курбатов - 19 (Мойсеев), 61:54 - 2:1.
Вратари: К.Л. Волков - Доненко (57:34 - 58:18, 58:37 - 59:06).
"Тюменский легион" (Тюмень) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)
Голы: Рубан - 8 (Роганов), 6:33 - 0:1. Пархоменко - 20 (бол., Караваев), 13:00 - 0:2. Лудцев - 13 (Пархоменко), 29:21 - 0:3. Лудцев - 14 (Пархоменко), 31:44 - 0:4. Марзаганов - 3, 34:58 - 1:4. Лудцев - 15 (Караваев), 42:55 - 1:5. Креган - 3 (мен.), 51:31 - 1:6. Пленкин - 11 (Арзамасцев), 56:14 - 2:6.
Вратари: Колесов) - Старостин (Югов, 54:43).
"Сарматы" (Оренбург) - "Ладья" (Тольятти) - 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)
Голы: Грошев - 5 (бол., Сулейманов, Семенов), 2:34 - 0:1. Сулейманов - 12 (Грошев), 27:24 - 0:2. Карлиев - 3, 35:07 - 1:2. Новоселов - 10 (бол., Борисов), 39:37 - 2:2. Борисов - 4 (бол., Герасимов, Факиров), 41:47 - 3:2. Сулейманов - 13 (Валиуллов), 42:59 - 3:3. Герасимов - 4 (Борисов, Новоселов), 63:16 - 4:3.
Вратари: Сергеев - Отпущенников.
"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "МХК Спартак" (Москва) - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Сорокин - 4 (Селютин, Куянов), 4:23 - 1:0. Яровой - 5 (Константинов, Мисников), 10:37 - 2:0.
Вратари: Иванов - Лысенков.