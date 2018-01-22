"СКА-1946" победил "Капитан", "Снежные барсы" обыграли "Спутник"

Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Тюменский легион" (Тюмень) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Голы: Потапов - 1 (Кононов), 13:34 - 0:1. Никишанин - 5 (Лапин, Шульга), 18:22 - 0:2. Молофеев - 8 (Михайлов, Никишанин), 26:20 - 0:3. Тимофеев - 4, 28:27 - 1:3. Шашков - 25 (бол., Лапин), 40:59 - 1:4. Коваленко - 2 (Н. Брютов, Жгуров), 41:43 - 2:4.
Вратари: Дремин - Шмаков.
"Снежные барсы" (Астана) - "Спутник" (Альметьевск) - 8:6 (4:2, 1:1, 3:3)
Голы: Фадеев - 1 (Белохонов), 4:52 - 0:1. Назмутдинов - 3 (Шабанов), 5:36 - 0:2. Мелихов - 10 (бол., Мельников, Танимов), 10:44 - 1:2. Балдин - 11 (Танимов, Мелихов), 11:05 - 2:2. Гусынин - 6 (Мусабаев), 16:22 - 3:2. Мусоров - 2 (Мухаметов), 17:15 - 4:2. Сейтанов - 8 (Калиновский, Мусоров), 23:24 - 5:2. Шабанов - 4 (Назмутдинов), 23:38 - 5:3. Лазарев - 6 (Назмутдинов), 44:20 - 5:4. Муратов - 8 (Соколка), 45:17 - 6:4. Бархаткин - 11 (Шолгин), 48:20 - 6:5. Гусынин - 7 (бол., Бакушин, Сергеев), 54:22 - 7:5. Шарипов - 7 (Солонинка, Шолгин), 57:54 - 7:6. Гусынин - 8 (п.в.), 59:34 - 8:6.
Вратари: Каратаев - Косов (59:18 - 59:34).
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Грымзин - 24 (Еркин), 17:05 - 1:0. Гайдеик - 18 (Еркин, Грымзин), 32:34 - 2:0. Дроздецких - 6 (Руденко), 50:22 - 3:0.
Вратари: Кузмаул - Катюхин.
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Капитан" (Ступино) - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Голы: Ожгихин - 5 (Курбатов, Сультеев), 0:23 - 1:0. Царюк - 20 (бол., Огирчук), 9:57 - 2:0. Цыплаков - 1 (Гордин), 23:35 - 3:0. Капкин - 10 (Гараев, Казаков), 37:35 - 3:1. Жилин - 16 (Федин, Томи), 54:01 - 3:2.
Вратари: Лысенков - Ахметов (59:38).