"СКА-1946" переиграл "Тайфун", питерское "Динамо" разгромило "Амурских Тигров"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "СКА-1946" на выезде обыграл "Тайфун" со счетом 4:1.

В параллельных играх: питерское "Динамо" разгромило "Амурских Тигров" - 9:3, "Ирбис" обыграл "Снежных Барсов" - 5:2, "Русские Витязи" по буллитам уступили "Крыльям Советов" - 3:4, "Спутник" проиграл "Белым Медведям" - 1:4, "Ладья" нанесла разгромное поражение "Алтаю" - 6:0, "Омские ястребы" были сильнее "Реактора" - 6:4, "Алмаз" переиграл "Серебряных Львов" - 6:2, "Спартак" победил "Капитан" - 6:4 и "Чайка" обыграла "Ригу" - 4:0.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 3:9 (0:2, 2:5, 1:2)

Голы: Назаревич - 21 (бол., Шепитько, Васильев), 8:16 - 0:1. Назаревич - 22 (бол., Шепитько, Васильев), 17:28 - 0:2. Барабанов - 3 (Васин), 21:56 - 0:3. Заседа - 7 (бол., Букарев), 23:18 - 1:3. Крамаренко - 4, 23:52 - 2:3. Барабанов - 4 (Шевченко, Кудрявцев), 24:53 - 2:4. Михайлов - 12 (бол., Ельшанский, Дыняк), 31:00 - 2:5. Шевченко - 2 (Барабанов), 31:43 - 2:6. Шепитько - 7 (Назаревич, Васильев), 36:19 - 2:7. Хохлов - 3, 50:12 - 2:8. Мартынов - 7 (бол., Заседа), 51:24 - 3:8. Налетов - 4 (Чернов, Дыняк), 57:35 - 3:9.

Вратари: Д. Тимченко (Юрченко, 31:43) - Устименко (Масленников, 49:32).

Судья: Закиров.

26 января. Хабаровск. "Платинум Арена".

"Тайфун" (Уссурийск) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)

Голы: Жук - 3 (Ефимов, Шарпанских), 9:34 - 0:1. Жигалов - 5 (Ожгихин, Петьков), 9:56 - 0:2. Жигалов - 6 (бол., Ожгихин, Сультеев), 19:28 - 0:3. Петьков - 14 (Калабушкин), 50:34 - 0:4. Александров - 24 (Зайцев), 58:07 - 1:4.

Вратари: Синькевич (Булыгин, 20:00) - Волков.

Судья: Комаров.

26 января. Владивосток. "Фетисов Арена".

"Русские витязи" (Чехов) - "Крылья Советов" (Москва) - 3:4 Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кособоков - 1 (Иванисов, Копылов), 15:34 - 0:1. Гончаров - 13 (мен., Доненко, Моисеев), 23:20 - 1:1. Каптелин - 9 (бол., Мешков, Кевлин), 24:16 - 1:2. Верба - 13 (бол., Горохов, Воронков), 27:01 - 2:2. Варламов - 5 (Чуйков), 39:02 - 3:2. Каптелин - 10 (Шабаев, Мешков), 41:39 - 3:3.

Победный буллит: Алексеев.

Вратари: Доненко - Трещалин.

Судьи: Бестужев, Ермолаев.

26 января. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

"Ирбис" (Казань) - "Снежные барсы" (Астана) - 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Голы: Зайцев - 4 (Чибиряев, Муртазин), 8:17 - 1:0. Муртазин - 2, 15:53 - 2:0. Мужиков - 2 (Валеев), 31:47 - 3:0. Баин - 9 (Д. Марушев, Тумченко), 32:25 - 4:0. С-т Данияр - 9 (бол., Соколка, С-н Данияр), 38:26 - 4:1. Мельников - 14 (мен.), 54:21 - 4:2. Вильданов - 7 (Пьянов), 55:51 - 5:2.

Вратари: Минегалиев - Каратаев.

Судьи: Милованов, Нестеров.

26 января. Казань. Дворец спорта.

"Спутник" (Альметьевск) - "Белые медведи" (Челябинск) - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Шадрин - 16 (Кобяков, Шафигулин), 0:59 - 0:1. Д. Зиновьев - 6 (Шурыгин, Несветаев), 2:06 - 0:2. Шолгин - 11 (Бархаткин, Шарипов), 21:47 - 1:2. Ширяев - 7 (Шурыгин, Лапшин), 38:04 - 1:3. Кобяков - 15 (Безруков), 49:10 - 1:4.

Вратари: Артемьев - Мустафин.

Судья: Коршак.

26 января. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

"Ладья" (Тольятти) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 6:0 (1:0, 5:0, 0:0)

Голы: Цыбин - 7 (Бабенко , Алексеев), 9:09 - 1:0. Вл. Журавлев - 13 (Валиуллов, Грошев), 23:08 - 2:0. С. Журавлев - 4 (Переляев, Кротов), 23:36 - 3:0. Грошев - 11 (бол., Вл. Журавлев, Сыромятников), 30:02 - 4:0. Бабенко - 5, 31:17 - 5:0. Бабенко - 6 (Алексеев), 34:20 - 6:0.

Вратари: Никоноров - Нурек (Шутов, 23:36).

Судья: Десятов.

26 января. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

"Реактор" (Нижнекамск) - "Омские ястребы" (Омск) - 4:6 (1:2, 1:1, 2:3)

Голы: Ширгазиев - 3, 3:06 - 0:1. И. Баданин - 3 (Зубов), 5:49 - 0:2. Голубович - 2 (Шикун), 9:55 - 1:2. Шутов - 2 (Манукян), 29:23 - 1:3. Гильманов - 3, 33:05 - 2:3. Жукенов - 5 (Радзивилюк), 41:11 - 2:4. Лобанов - 1, 51:14 - 2:5. Гильманов - 4, 51:30 - 3:5. Гильманов - 5 (Тимиров), 51:56 - 4:5. Самохвалов - 11 (п.в.), 59:14 - 4:6.

Вратари: Анаркулов (58:59 - 59:14) - Лобачев.

Судья: Цицаров.

26 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".

"Алмаз" (Череповец) - "Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 6:2 (1:1, 0:1, 5:0)

Голы: Галыгин - 6 (Мишкин), 15:07 - 0:1. Орлов - 5 (Грозов), 18:15 - 1:1. Большаков - 2 (Зубковский, Мишкин), 26:18 - 1:2. Кудако - 5 (Гераськин), 42:41 - 2:2. Марков - 11 (бол., Федоров, Хабаров), 43:06 - 3:2. Марков - 12 (бол., Хабаров, Калугин), 46:26 - 4:2. Грачев - 23 (мен., Гераськин), 56:00 - 5:2. Марков - 13, 59:32 - 6:2.

Вратари: Артамкин - Николаев (Иванов, 43:06).

Судьи: Бакин, Макашов.

26 января. Череповец. Ледовый дворец.

"Капитан" (Ступино) - "Спартак" (Москва) - 4:6 (0:2, 2:0, 2:4)

Голы: Тришин - 5 (Булимов, Сорокин), 0:02 - 0:1. Кравченко - 9 (Шалагин, Леванов), 17:14 - 0:2. Меркулов - 3 (Капкин), 29:05 - 1:2. Русаков - 3 (бол., Постнов, Жилин), 30:58 - 2:2. Русаков - 4 (Гараев), 41:34 - 3:2. Тришин - 6 (Жолобов, Первов), 47:51 - 3:3. Первов - 12 (бол., Тришин), 54:05 - 3:4. Жилин - 17 (мен.), 54:54 - 4:4. Булимов - 2 (мен., Первов), 58:54 - 4:5. Первов - 13 (п.в., Кравченко), 59:56 - 4:6.

Вратари: Кочетков (59:32) - Синегубкин.

Судья: Назаров.

26 января. Ступино. ЛДС имени В.М.Боброва.

"Рига" - "Чайка" (Нижний Новгород) - 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Жилов - 10 (Политов, Томилов), 23:06 - 0:1. Шабловский - 10 (Панчук), 23:40 - 0:2. Чайка - 3 (Матянин, Поносов), 33:41 - 0:3. Коротин - 11 (Шаманин, Жилов), 54:22 - 0:4.

Вратари: Рауза - Кожокарь.

Судья: Беляев.

26 января. Пиньки. Инбокс-Холл.

Турнирная таблица МХЛ