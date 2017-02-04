"СКА-1946" обыграл "Красную Армию", "Толпар" уступил "Стальным лисам"

В розыгрыше регулярного чемпионата МХЛ состоялись очередные матчи. Лидер "Запада" "СКА-1946" обыграл своего ближайшего преследователя "Красную Армию" - 5:2. После этой победы отрыв петербуржцев вырос до трех очков. Отметим, что команда из Москвы провела на две игры меньше.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Красная Армия" (Москва) - 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Семин - 10 (бол., Нестеров), 5:04 - 1:0. Каштанов - 11 (Мещеряков), 8:02 - 1:1. Барабанов - 14 (Курбатов), 30:08 - 2:1. Мойсеев - 4 (Шабаров), 45:41 - 3:1. Силаев - 15 (бол., Ковалевский, Бякин), 51:24 - 3:2. Курбатов - 21 (Мойсеев, А. Волков), 56:49 - 4:2. Курбатов - 22 (мен., п.в., Кукштель), 58:03 - 5:2.

Вратари: К.Л. Волков - Самойлов (57:29 - 58:03).

Судьи: Бакин, Фатеев.

4 февраля. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Толпар" (Уфа) - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Болтанов - 1, 10:45 - 1:0. Дубин - 18 (Башкиров), 24:10 - 2:0. Швырев - 15 (Янчевский, Авраменко), 26:00 - 3:0. Среднев - 4, 41:58 - 3:1. Коробкин - 15 (бол., Швырев), 44:19 - 4:1. Швырев - 16 (бол., Янчевский), 53:28 - 5:1.

Вратари: Лозебников - Булыгин (Циркуль, 26:00).

Судьи: Андрианов, Меньших.

4 февраля. Магнитогорск. "Арена Металлург".

"Атланты" (Мытищи) - "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Миллер - 6 (Шулев), 11:17 - 1:0. Андреев - 9 (мен., Сулима, Васильев), 27:22 - 1:1. Жабреев - 4 (Баранов), 32:09 - 1:2.

Вратари: Шугаев (59:07) - Устименко.

Судьи: Бестужев, Тихомиров.

4 февраля. Мытищи. "Арена Мытищи".

"Тайфун" (Уссурийск) - "ХК Рига" - 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Прус - 5 (мен., Островский), 23:03 - 1:0. Галоха - 8 (бол., Сварс), 31:30 - 1:1. Лоновенко - 16 (бол., Прус), 44:50 - 2:1. Разгалс - 15 (бол., Спруктс, Галоха), 55:13 - 2:2.

Победный буллит: Лоновенко.

Вратари: Калинин - Григалс.

Судья: Солнцев.

4 февраля. Пиньки. Инбокс-Холл.

"Сарматы" (Оренбург) - "Авто" (Екатеринбург) - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Борисов - 5 (бол., Герасимов, Факиров), 8:20 - 1:0. Бардин - 1 (Пивунов), 43:22 - 2:0. Белоцкий - 4 (Шишков, Митякин), 45:03 - 2:1. Залалутдинов - 10, 47:22 - 3:1.

Вратари: Кудашев - Фомин.

Судья: Мочалов.

4 февраля. Оренбург. ЛД "Звездный".

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Крылья Советов" (Москва) - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Голы: Дмитричев - 6 (бол., Крупкин, Левый), 26:35 - 0:1. Селютин - 22 (Смирнов, Макарицкий), 35:51 - 1:1. Чернов - 5 (Селютин, Полодян), 41:08 - 2:1. Макарицкий - 4 (бол., Яровой), 46:28 - 3:1. Яровой - 8 (бол., Селютин, Макарицкий), 52:26 - 4:1.

Вратари: Дмитриев - Трещалин.

Судья: Самарин.

4 февраля. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".