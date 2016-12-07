"СКА-1946" обыграл "Амурских тигров", "Омские ястребы" одолели "Тюменский легион"

"Амурские тигры" в овертайме проиграли "СКА-1946" в домашнем матче регулярного чемпионата МХЛ. В других встречах "Омские ястребы" переиграли "Тюменский легион", "Мамонты Югры" одолели "Белых медведей", "Красная армия" обыграла "Динамо".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 3:4 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)

Голы: Курбатов - 9 (бол., Барабанов, Семин), 11:54 - 0:1. Шепитько - 7 (бол., Петьков), 13:04 - 0:2. Барабанов - 10, 31:15 - 0:3. Заседа - 13 (бол., Шабуров), 32:30 - 1:3. Каптелин - 6 (Кармашков, Михасенок), 37:16 - 2:3. Михасенок - 7 (Забабурин), 39:29 - 3:3. Барабанов - 11 (бол., Нестеров, Сультеев), 63:44 - 3:4.

Вратари: Насонов - К.Л. Волков.

Судья: Акузовский.

7 декабря. Хабаровск. "Платинум Арена".

"Тайфун" (Уссурийск) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Голы: Куянов - 14 (Алтыбармакян, Полодян), 10:25 - 0:1. Касицкий - 1 (бол., Куянов, Полодян), 20:58 - 0:2. Шуркалов - 1, 22:40 - 1:2. Лоновенко - 12 (бол., Сероух, Чернов), 29:39 - 2:2. Алтыбармакян - 20 (бол., Касицкий), 39:16 - 2:3.

Вратари: Грошев (Калинин, 40:00) - Дмитриев.

Судья: Иванов.

7 декабря. Уссурийск. МАУ СОК Ледовая арена.

"Омские ястребы" (Омск) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Голы: Пленкин - 10 (бол., Тимофеев), 5:37 - 0:1. Кунгурцев - 3 (бол., Ушаков, Волошко), 12:04 - 0:2. Ковалев - 32 (бол., А. Манукян), 27:48 - 1:2. Ковалев - 33 (бол., Мельников, Образцов), 31:02 - 2:2. Коськин - 2 (Яценко), 56:44 - 3:2. Коськин - 3 (Мельников, Рожковский), 57:01 - 4:2.

Вратари: Галанов (Лобачев, 12:04) - Дремин.

Судья: Меньших.

7 декабря. Омск. "Арена Омск".

"Белые медведи" (Челябинск) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Гайдеик - 12 (Грымзин), 7:25 - 0:1. Кошурников - 6 (Шепелев, Кулиев), 14:52 - 1:1. Кулиев - 9 (Шепелев, Шафигулин), 18:35 - 2:1. Шэн - 12 (бол., Ислямов, Кожевников), 26:39 - 2:2. Шэн - 13 (Гильманов), 62:45 - 2:3.

Вратари: Мустафин - Рахно.

Судья: Парфенов.

7 декабря. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

"МХК Спартак" (Москва) - "ХК Рига" (Рига) - 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Жолобов - 15 (Розанов, Первов), 0:22 - 1:0. Д. Берзиньш - 3 (Зиле), 3:41 - 1:1. Галоха - 4 (Разгалс, Гегерис), 9:42 - 1:2. Розанов - 11 (Жолобов, Первов), 10:05 - 2:2. Цыплаков - 3 (Орлов, Сходцев), 49:00 - 3:2. Д. Берзиньш - 4 (Балинскис), 58:55 - 3:3. Жолобов - 16 (Платонов, Пушкарев), 64:13 - 4:3.

Вратари: Сковронский - Григалс.

Судья: Солнцев.

7 декабря. Москва. ЛД "Сокольники".

"Спутник" (Альметьевск) - "Авто" (Екатеринбург) - 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Голы: Мулюков - 1 (бол., Бархаткин, Галимов), 10:42 - 1:0. Обидин - 13 (Лебединец), 22:28 - 1:1. Смирнов - 3 (бол., Ковров, Антонов), 27:21 - 2:1. Васильев - 3 (Азаров, Лебединец), 28:23 - 2:2. Глебов - 5 (Васильев, Лебединец), 31:30 - 2:3.

Вратари: Голубев (59:31) - Фомин.

Судья: Носов.

7 декабря. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

"Реактор" (Нижнекамск) - "Толпар" (Уфа) - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Пикушин - 3 (бол., Солонинка), 27:53 - 1:0. Набиуллин - 9 (бол., М. Гусев, Паюл), 28:22 - 2:0. Гайсин - 11 (Ершов), 29:25 - 2:1. Янчук - 8 (бол., Банников ), 50:23 - 2:2. Хисамутдинов - 10 (М. Гусев, Голубович), 59:53 - 3:2.

Вратари: Енюшин - Циркуль.

Судья: Самарин.

7 декабря. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".

"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - "Красная Армия" (Москва) - 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Голы: Куракин - 10 (Зеленков), 7:14 - 1:0. Каштанов - 7 (бол., Попугаев, Летов), 27:15 - 1:1. Шепельков - 2 (бол., Летов, Попугаев), 29:14 - 1:2. Дыняк - 3 (бол., Куракин, Завьялов), 30:53 - 2:2. Алексеев - 4 (Каштанов), 31:01 - 2:3. Летов - 3 (п.в.), 59:23 - 2:4.

Вратари: Толстиков (58:58 - 59:23) - Корепанов.

Судьи: Милованов, Тихомиров.

7 декабря. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".

"Атланты" (Мытищи) - "Крылья Советов" (Москва) - 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Голы: Ермаков - 7 (Правило, Колегов), 8:28 - 1:0. Толстов - 1 (Малашкевич), 19:28 - 1:1. Е. Кудрявцев - 1 (Тихонов, Гаврилов), 29:07 - 1:2. Царев - 2 (Шулев, Черкасов), 35:49 - 2:2. Александров - 3 (Нарзяев, Талалуев), 46:43 - 3:2. Садретдинов - 13 (Е. Кудрявцев, Полуэктов), 52:16 - 3:3. Садретдинов - 14 (Е. Кудрявцев, Политов), 57:23 - 3:4. Полуэктов - 8 (п.в., Е. Кудрявцев), 59:43 - 3:5.

Вратари: Шугаев (58:55) - Кадочников.

Судьи: Мелихов, Раминг.

7 декабря. Мытищи. "Арена Мытищи".