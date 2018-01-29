"СКА-1946" обыграл "Амурских Тигров", "Локо" по буллитам победил "Серебряных Львов"

Сегодня в регулярном чемпионате МХЛ состоялось шесть матчей. Лидер Западной конференции "СКА-1946" одержал победу над "Амурскими Тиграми" со счетом 3:2. В другой встрече "Локо" в серии буллитов оказался сильнее "Серебряных Львов" (3:2 Б).

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) – "СКА-1946" (Санкт-Петербург) – 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Голы: Царюк – 21 (Шабаров, Огирчук), 34:19 – 0:1. Волошин – 19 (бол., Заседа, Лушников), 40:23 – 1:1. Петьков – 15 (Курбатов, Басистый), 45:24 – 1:2. Бабушкин – 6 (Недилько), 49:42 – 2:2. Николаев – 7 (Шарпанских, Жук), 58:43 – 2:3.

Вратари: Киселев (59:21) – Лысенков.

Судья: Максимов.

29 января. Хабаровск. "Платинум Арена".

"Тайфун" (Уссурийск) – "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Пониванов – 1 (Никитин), 8:10 – 1:0. Кудрявцев – 9 (Васильев, Назаревич), 29:26 – 1:1. Чернов – 17 (Барабанов, Михайлов), 58:06 – 1:2. Васильев – 20 (Шепитько, Назаревич), 59:02 – 1:3. Михайлов – 13 (Шепитько), 59:59 – 1:4.

Вратари: Булыгин – Устименко.

Судьи: Самарин, Светилов.

29 января. Владивосток. "Фетисов Арена".

"Русские витязи" (Чехов) – "МХК Спартак" (Москва) – 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Голы: Первов – 14 (бол., Булимов, Розанов), 23:33 – 0:1. Воронков – 1, 30:36 – 1:1. Жолобов – 6 (Первов), 33:12 – 1:2. Шалагин – 23 (бол., Царев), 45:13 – 1:3. Булимов – 3 (бол., Тришин), 54:18 – 1:4. Моисеев – 2 (Тостоган, Храпский), 56:29 – 2:4. Шалагин – 24 (п.в., Сорокин, Талалуев), 59:07 – 2:5.

Вратари: Доненко (58:15 – 59:07) – Синегубкин.

Судьи: Парфенов, Шиханов.

29 января. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

"Капитан" (Ступино) – "Крылья Советов" (Москва) – 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Порошин – 3 (бол., Кевлин, Каптелин), 10:23 – 0:1. Постнов – 15, 44:02 – 1:1.

Победный буллит: Михасенок.

Вратари: Кочетков – Трещалин.

Судьи: Батурин, Мелихов.

29 января. Ступино. ЛДС имени В.М.Боброва.

"Локо" (Ярославль) – "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Поляков – 5 (Чернов), 29:26 – 0:1. Калмыков – 9 (буллит), 31:48 – 0:2. Слепец – 11 (Афанасьев), 32:36 – 1:2. Афанасьев – 6 (Зенчиков), 40:56 – 2:2.

Победный буллит: Аноховский.

Вратари: Яковлев – Иванов.

Судья: Иванов.

29 января. Ярославль. УКРК "Арена 2000".

"ХК Рига" – "Атланты" (Мытищи) – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Хомяков – 13 (бол., Зиле), 27:12 – 1:0. Правило – 8 (Ващук, Зимин), 46:44 – 1:1. Минтаутишкис – 1 (Лейниекс, Карклс), 50:33 – 2:1.

Вратари: Рауза – Калинин (59:10).

Судья: Андрианов.

29 января. Пиньки. Инбокс-Холл.