"СКА-1946" и "СКА-Варяги" одержали победы в МХЛ

"СКА-1946" обыграл "Капитан" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 5:2. "СКА-Варяги" победили "Амурские тигры" - 2:0.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Реактор" (Нижнекамск) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 5:1 (1:1, 4:0, 0:0)
Голы: Чалов - 1 (Лагунов), 7:40 - 0:1. Фавричников - 1 (Полькин, Хисамутдинов), 13:10 - 1:1. Шамбазов - 1 (Грошев), 26:52 - 2:1. Шарифьянов - 1 (мен.), 30:03 - 3:1. Грошев - 1, 35:53 - 4:1. Хисамутдинов - 1 (Паранин, Шарифьянов), 39:59 - 5:1.
Вратари: Озолин (Абдулхаков, 58:31) - Шутов (Нурек, 40:00).
Судья: Милованов.
5 сентября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".
"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - "Русские витязи" (Чехов) - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Голы: Козлов - 1 (Растворов), 23:05 - 0:1. Дедов - 1 (Бардаков), 30:29 - 0:2.
Вратари: Устименко (Чуфаров, 30:29) - Чечелев.
Судьи: Макашов, Рассказов.
5 сентября. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Капитан" (Ступино) - 5:2 (3:0, 0:2, 2:0)
Голы: Морозов - 1 (Ибрагимов, Жук), 2:40 - 1:0. Овечкин - 1 (Ефимов), 3:43 - 2:0. Овечкин - 2 (Зоркин), 8:16 - 3:0. Меркулов - 1 (Гараев, Понкратов), 28:12 - 3:1. Алиев - 1 (Ю. Кожухов, И. Кожухов), 29:26 - 3:2. Огирчук - 1 (Калабушкин, Зоркин), 41:28 - 4:2. Овечкин - 3 (Васильев), 45:06 - 5:2.
Вратари: Лысенков (Гибадуллин, 29:26) - Ахметов.
Судьи: Жаирбаев, Коршак.
5 сентября. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Ирбис" (Казань) - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Голы: Борисюк - 1 (Кононов), 25:54 - 1:0. Дегтярев - 1 (Шестопалов), 34:58 - 1:1. Аксененко - 1 (Шульга, Юров), 43:56 - 2:1. Юров - 1 (бол., Сухов), 48:05 - 3:1. Шульга - 1 (Кононов, Юров), 51:46 - 4:1.
Вратари: Нефедов - Ахтямов.
Судьи: Косарезов, Матюша.
5 сентября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".
"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Ладья" (Тольятти) - 4:6 (2:2, 1:3, 1:1)
Голы: Сатаров - 1 (Богуш), 0:26 - 1:0. Фролов - 1 (Колягин, Алексеев), 7:12 - 1:1. Сатаров - 2 (Богуш, Сизиков), 12:35 - 2:1. Кухарев - 1 (Габдрахманов, Николенко), 15:05 - 2:2. Кротов - 1 (бол., Костенко, Фролов), 25:44 - 2:3. Макаревич - 1 (бол., Богуш, Богдашкин), 31:32 - 3:3. Кухарев - 2 (Рангаев), 34:35 - 3:4. Алексеев - 1 (Кротов, Фролов), 36:37 - 3:5. Макаревич - 2 (бол., Сатаров), 58:16 - 4:5. Алексеев - 2 (Кротов), 59:32 - 4:6.
Вратари: Катюхин (Югов, 25:44) - Банников.
Судья: Кеслер.
5 сентября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.
"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Омские ястребы" (Омск) - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Голы: Спиридонов - 1 (Шешин, Дорофеев), 1:38 - 1:0. Дорофеев - 1 (Спиридонов, Шешин), 26:11 - 2:0. Пятин - 1 (мен., Рожков), 28:43 - 3:0. Шешин - 1 (Спиридонов, Дорофеев), 50:04 - 4:0. И. Баданин - 1 (Спиценко, Мельников), 51:59 - 4:1.
Вратари: Камышников - Дианов (51:26 - 51:59).
Судьи: Мелихов, Отмахов.
5 сентября. Магнитогорск. "Арена-Металлург".
"Сарматы" (Оренбург) - "Белые медведи" (Челябинск) - 7:3 (2:0, 3:2, 2:1)
Голы: Новиков - 1 (Райн), 2:52 - 1:0. Куров - 1 (Колосов, Агеев), 11:01 - 2:0. Бардаков - 1 (Юлбарисов), 20:12 - 3:0. Попов - 1 (Д. Зиновьев, Степанов), 22:10 - 3:1. Степанов - 1 (бол., Попов), 23:47 - 3:2. Тявин - 1 (Хаймоненко), 26:43 - 4:2. Тявин - 2 (бол., Рудый, Соколка), 39:29 - 5:2. Несветаев - 1 (Шабанов), 45:25 - 5:3. Волков - 1 (Райн), 46:09 - 6:3. Уколов - 1 (Новиков), 49:35 - 7:3.
Вратари: Мустафин - Селиверстов (Горбунов, 46:09).
Судья: Фатихов.
5 сентября. Оренбург. ЛД "Звездный".
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Авто" (Екатеринбург) - 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Голы: Савчик - 1 (Галеев), 31:12 - 1:0. Латышевич - 1 (Руденко, Дроздецких), 32:13 - 2:0. Дроздецких - 1 (бол., Дрягилев, Карандеев), 39:41 - 3:0. Гайдеик - 1 (Голоднюк), 51:54 - 4:0.
Вратари: Кузмаул - Гросс.
Судьи: Парфенов, Хажиев.
5 сентября. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.
"Тюменский легион" (Тюмень) - "Толпар" (Уфа) - 0:7 (0:4, 0:1, 0:2)
Голы: Пустозеров - 1 (Синявский, Пачин), 0:53 - 0:1. Соколов - 1 (Шафеев), 5:14 - 0:2. Абдеев - 1 (Пустозеров, Синявский), 6:52 - 0:3. Сучков - 1 (Ахияров), 16:23 - 0:4. Пачин - 1 (бол., Пустозеров), 37:50 - 0:5. Пачин - 2 (Синявский, Пустозеров), 40:46 - 0:6. Шафеев - 1, 44:15 - 0:7.
Вратари: Булыгин (Гущин, 20:00) - Брагинский (Грошев, 20:00).
Судьи: Литвинов, Чернышов.
5 сентября. Тюмень. Дворец спорта.
"Спутник" (Альметьевск) - "Снежные барсы" (Астана) - 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Жорабек - 1 (Габдуллин, Балдин), 27:23 - 0:1. Мулюков - 1 (бол., Шарипов), 32:47 - 1:1. Бойко - 1 (бол., Гусейнов, Балдин), 38:04 - 1:2. Муратов - 1 (бол., Гатиятов, С-н Данияр), 43:40 - 1:3.
Вратари: Минегалиев - Еремеев.
Судья: Бестужев.
5 сентября. Альметьевск. ДС "Юбилейный".
"Локо" (Ярославль) - "МХК Спартак" (Москва) - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы: Сорокин - 1 (Авксентьев), 33:58 - 0:1. Червоненко - 1 (Мисюль, Слепец), 35:15 - 1:1. Слепец - 1 (Жуков), 35:54 - 2:1.
Вратари: Исаев - Сковронский (59:19).
Судьи: Колонутов, Солнцев.
5 сентября. Ярославль. СК ХК "Локомотив".
"Алмаз" (Череповец) - "Крылья Советов" (Москва) - 3:6 (0:0, 2:1, 1:5)
Голы: Марков - 1 (бол., Климов), 25:58 - 1:0. Рыженьков - 1 (бол., Стрижов), 31:22 - 1:1. Жирнов - 1 (Шайхутдинов, Замалиев), 36:59 - 2:1. Мишкин - 1 (Порошин), 42:06 - 2:2. Лебедкин - 1 (Пономарев), 42:26 - 2:3. Климов - 1 (бол., Морулев), 43:03 - 3:3. Сериков - 1 (Лебедкин, Лялин), 47:10 - 3:4. Курбатов - 1 (Глущенко), 47:33 - 3:5. Курбатов - 2 (Мишкин), 57:22 - 3:6.
Вратари: Шугаев - Рыбалкин.
Судьи: Арзамазов, Комаров.
5 сентября. Череповец. "Ледовый дворец".
"ХК Рига" (Рига) - "Тайфун" (Уссурийск) - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Сандалов - 1 (бол., Ивашкин, Корчоха), 31:54 - 0:1. Клисунов - 1 (мен.), 37:41 - 0:2. Донцов - 1 (Сергиевский), 42:13 - 0:3.
Вратари: Рауза - Глазатов.
Судья: Андрианов.
5 сентября. Пиньки. Инбокс-Холл.
"СКА-Варяги" (Ленинградская область) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Алтыбармакян - 1 (Бринкман), 32:37 - 1:0. Полодян - 1 (Гордин, Яровинский), 59:13 - 2:0.
Вратари: Аскаров - Мочалов (58:40 - 59:01).
Судьи: Бакин, Сюрдяев.
5 сентября. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".