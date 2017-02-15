"Сибирские снайперы" разгромили "Омских ястребов", "Красная армия" обыграла "Тайфун"

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МХЛ. "Сибирские снайперы" разгромили "Омских ястребов" (7:1), а "Красная армия" одержала непростую победу над "Тайфуном". В другом матче "Спутник" вырвал победу над "Ладьей", а "Белые медведи" уступили "Кузнецким медведям".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – "Белые медведи" (Челябинск) – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Жданов – 2 (бол., Емец, Уткин), 0:57 – 1:0. Попов – 14 (Соколов, Могильников), 18:07 – 1:1. Жданов – 3 (бол., Малетин, Шевченко), 33:24 – 2:1. Малетин – 9 (Шевченко), 47:31 – 3:1.

Вратари: Старостин – Мыльников.

Судья: Меньших.

15 февраля. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) – "Омские ястребы" (Омск) – 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)

Голы: Локтев – 27 (Назаров), 2:57 – 1:0. Богуш – 11 (Коротков), 3:29 – 2:0. Молофеев – 18 (Ткаченко, Михайлов), 18:01 – 3:0. Богуш – 12 (Челбаев, Коротков), 31:27 – 4:0. Коськин – 5 (Образцов, Рожковский), 32:40 – 4:1. Ткаченко – 18 (Сухов, Михайлов), 38:41 – 5:1. Коротков – 21 (Фильченков), 46:00 – 6:1. Михайлов – 10 (Бахтин, Ткаченко), 50:57 – 7:1.

Вратари: Шарапов – Лобачев.

Судьи: Закиров, Шерер.

15 февраля. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

"Красная Армия" (Москва) – "Тайфун" (Уссурийск) – 4:3 (2:0, 2:3, 0:0)

Голы: Луговяк – 5 (бол., Мещеряков, Попугаев), 8:10 – 1:0. Попугаев – 19 (Каштанов), 16:00 – 2:0. Кумов – 6 (мен., Яковлев), 20:33 – 2:1. Чернов – 15 (Яковлев, Кумов), 24:19 – 2:2. Огиенко – 14 (бол., Козырев), 26:15 – 3:2. Котков – 1 (Лобанов), 36:16 – 4:2. Чернов – 16, 38:32 – 4:3.

Вратари: Корепанов – Калинин.

Судья: Косарезов.

15 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

"Ладья" (Тольятти) – "Спутник" (Альметьевск) – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Козин – 5 (бол.), 3:56 – 0:1. Грошев – 15 (бол., Сыромятников), 41:13 – 1:1. Динмухаметов – 20 (Козин), 50:09 – 1:2.

Вратари: Никоноров (57:44) – Голубев.

Судья: Трофимов.

15 февраля. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

"Крылья Советов" (Москва) – "Амурские тигры" (Хабаровск) – 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Голы: Забабурин – 10 (мен., Карпусь), 7:55 – 0:1. Карпусь – 17 (Каптелин, Букарев), 26:46 – 0:2. Гаврилов – 5 (бол., Дмитричев), 37:11 – 1:2. Губин – 2, 42:55 – 1:3. Мешков – 8, 46:25 – 2:3. Гиздатуллин – 20 (Шабуров), 46:46 – 2:4. Букарев – 7 (бол., Каптелин), 51:21 – 2:5. Романов – 1 (бол., Полуэктов), 57:53 – 3:5.

Вратари: Трещалин – Боярчук.

Судья: Солнцев.

15 февраля. Москва. УДС "Крылья Советов".