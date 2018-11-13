"Сибирские снайперы" победили "Толпар"

"Сибирские снайперы" обыграли "Толпар" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 3:2. Клуб из Новосибирска набрал 28 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице в Восточной конференции, уфимская команда с 42 баллами располагается на 1-й строчке.

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"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Толпар" (Уфа) - 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Голы: Аксененко - 4 (Пастухов, Кривченков), 2:19 - 1:0. Аксененко - 5 (Дубакин), 11:54 - 2:0. Лапин - 6 (бол., Сухов, Челбаев), 23:40 - 3:0. Амиров - 8 (Пустозеров), 32:00 - 3:1. Башкиров - 9 (Баканин), 32:59 - 3:2.

Вратари: Щербаков - Грошев (Брагинский, 23:40, 58:39).

Судьи: Мелихов, Шмаков.

"КРС Хейлунцзян" (Пекин) - "ХК Рига" (Рига) - 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шваненбергс - 4 (бол., Федоров), 3:02 - 0:1. Орлов - 1 (Мартинек, Гуо Цзянин), 8:03 - 1:1. Шваненбергс - 5 (Бергманис, Ципрусс), 37:33 - 1:2. Орлов - 2 (бол., Лукин, Полухин), 40:47 - 2:2.

Победный буллит: Орлов.

Вратари: О`Брайен - Бруверис.

Судья: Потапов.

13 ноября. Харбин. Арена Харбинского спортивного университета.

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