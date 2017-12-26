"Сибирские снайперы" одолели "Толпар"

"Сибирские снайперы" победили "Толпар" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Новосибирцы занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Тайфун" (Уссурийск) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 3:4 Б (3:1, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Зайцев - 6 (бол., Садыков, Ткачков), 3:51 - 1:0. Раров - 5 (бол., Александров, Кузнецов), 4:30 - 2:0. Садретдинов - 10 (Тюнеев, Шляхтов), 5:39 - 2:1. Гончарук - 14, 17:06 - 3:1. Галыгин - 5 (Бондарук, Сахокия), 33:57 - 3:2. Чернов - 10 (Куянов, Бондарук), 44:38 - 3:3.
Победный буллит: Чернов.
Вратари: Синькевич - Николаев.
"Омские ястребы" (Омск) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Войцех - 1 (бол., Р. Баданин, Егоров), 17:44 - 1:0. Рожковский - 15 (Самохвалов), 32:07 - 2:0. Жеребкин - 2 (Клавдиев, Гапонов), 43:27 - 2:1. Самохвалов - 9 (Рожковский, Спиценко), 59:24 - 3:1.
Вратари: Лобачев - Шутов.
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Толпар" (Уфа) - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Сухов - 1 (Ткаченко), 3:52 - 1:0. Михайлов - 16 (Шульга, Ткаченко), 19:22 - 2:0. Залитов - 2, 26:23 - 2:1. Кононов - 8 (п.в., Ткаченко), 59:20 - 3:1.
Вратари: Шмаков - Тарасов (59:11).
"Белые медведи" (Челябинск) - "Снежные барсы" (Астана) - 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Голы: Рачинский - 1 (Складчиков, Лапшин), 0:17 - 1:0. Мелихов - 8, 4:53 - 1:1. Шадрин - 13 (Кулиев), 5:38 - 2:1. Тертышный - 8 (бол.), 26:21 - 3:1. Мокрушев - 4 (Кулиев), 48:57 - 4:1.
Вратари: Мустафин - Каратаев.
"Русские витязи" (Чехов) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Моисеев - 1 (Варламов, Растворов), 20:37 - 1:0. Панчук - 4, 29:51 - 1:1. Епишин - 3 (Варламов, Храпский), 42:03 - 2:1. Гончаров - 8 (Ромаев, Кожемякин), 51:45 - 3:1.
Вратари: Доненко - Иноземцев (Кожокарь, 51:45).
"Капитан" (Ступино) - "Атланты" (Мытищи) - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Голы: Постнов - 9 (Томи, Жилин), 4:03 - 1:0. Силантьев - 8 (Клепко, Морозов), 21:18 - 1:1. Хоба - 4 (Капкин), 30:50 - 2:1. Силантьев - 9 (бол., Клепко, Колегов), 34:16 - 2:2. Бедняков - 1 (Тарлецкий, Островский), 50:00 - 2:3. Правило - 6 (бол., Дудкин, Ермаков), 59:30 - 2:4.
Вратари: П. Куликов (59:02 - 59:30) - Шугаев.