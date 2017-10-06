"Сибирские снайперы" и "Мамонты Югры" забросили 12 шайб на двоих

Матч "Сибирских снайперов" с "Мамонтами Югры" стал самым результативным в очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ. Новосибирцы выиграли поединок со счетом 7:5 и обошли соперника в турнирной таблице "Востока", поднявшись на второе место.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Толпар" (Уфа) - "Авто" (Екатеринбург) - 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Шарипов - 4 (Дербенев), 11:21 - 0:1. Павленко - 3 (Шарипов, Кошелев), 12:35 - 0:2. Пачин - 3 (бол., Сорокин, Котляревский), 27:06 - 1:2. Петрунин - 2 (мен.), 33:49 - 2:2. Ахияров - 1 (Соколов), 41:16 - 3:2. Дербенев - 3 (Воронков), 57:55 - 3:3. Петрунин - 3 (Ахияров), 61:17 - 4:3.

Вратари: Дубровский (Грошев, 12:35) - Дробышевский.

"Тайфун" (Уссурийск) - "Крылья Советов" (Москва) - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Александров - 11 (Гончарук, Р. Тимофеев), 13:37 - 1:0. Гончарук - 7 (Р. Тимофеев), 20:53 - 2:0. Горчилин - 6 (Каптелин, Михасенок), 21:39 - 2:1. Дмитричев - 6 (Мешков, Вяткин), 34:55 - 2:2. Александров - 12 (Р. Тимофеев, Гончарук), 42:20 - 3:2.

Вратари: Синькевич - Трещалин (59:02).

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 7:5 (3:3, 1:1, 3:1)

Голы: Ваулин - 2 (К. Попов), 4:38 - 0:1. Михайлов - 7 (Молофеев), 7:01 - 1:1. Руденко - 4 (Дроздецких), 9:26 - 1:2. Шашков - 2 (бол., Богуш, Владимиров), 15:54 - 2:2. Голоднюк - 3 (Латышевич), 16:14 - 2:3. Богуш - 2 (Шашков, Челбаев), 19:59 - 3:3. Шашков - 3 (Челбаев), 24:25 - 4:3. Гайдеик - 6 (бол., Еркин), 29:45 - 4:4. Юров - 3 (Кононов, Шульга), 42:08 - 5:4. Грымзин - 6 (Гайдеик, Еркин), 42:27 - 5:5. Шашков - 4 (Богуш, Владимиров), 53:04 - 6:5. Молофеев - 5 (п.в., Садыков), 59:47 - 7:5.

Вратари: Шарапов (Шмаков, 29:45) - Забродин (Бородкин, 15:54, 59:05 - 59:23, 59:37 - 59:47).

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)

Голы: Зиновьев - 1 (Лудцев, Жданов), 4:49 - 1:0. Рубан - 7 (Уткин, Ситников), 21:53 - 2:0. Пылаев - 1 (Радзивилюк), 24:28 - 2:1. Сизиков - 2, 31:06 - 3:1. Дзедаев - 7 (Пылаев), 36:38 - 3:2. Дзедаев - 8, 52:11 - 3:3. Головин - 2 (Степанов), 52:24 - 3:4. Тимофеев - 1 (п.в., Дзедаев), 59:36 - 3:5.

Вратари: Югов (58:43 - 59:36) - Марчук.

"Ирбис" (Казань) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Токарев - 4 (Борисов), 1:34 - 0:1. Вильданов - 3 (Пьянов), 43:40 - 1:1. Зайцев - 1 (Валеев), 47:04 - 2:1. Платонов - 5 (Козлов, Хайруллин), 49:58 - 2:2. Спиридонов - 4 (Токарев), 62:25 - 2:3.

Вратари: Каляев - Камышников.

"Ладья" (Тольятти) - "Сарматы" (Оренбург) - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Голы: Кухарев - 2 (бол., С. Журавлев, Калинин), 8:18 - 1:0. Зинатуллин - 2 (бол., Переляев, С. Журавлев), 13:45 - 2:0. Переляев - 2 (бол., Сыромятников, Калинин), 27:55 - 3:0. Вл. Журавлев - 6 (бол., Грошев), 42:23 - 4:0. Сыромятников - 4 (Ляхов, Грошев), 56:17 - 5:0.

Вратари: Никоноров - Мельников.

"Локо" (Ярославль) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Голы: Гизатуллин - 2 (Денежкин, Жуков), 7:31 - 1:0. Цыганов - 3, 25:27 - 2:0. Коваленко - 2 (Рыбаков, Иванов), 26:27 - 3:0. Жуков - 4 (Денежкин, Гизатуллин), 32:06 - 4:0. Клопов - 7 (бол., Коломаров, Панчук), 35:40 - 4:1. Рунов - 3 (Шаманин), 44:13 - 4:2. Иванов - 5 (Ковалев, Слепец), 53:30 - 5:2.

Вратари: Окоряк - Иноземцев (Кожокарь, 33:26).

"Рига" - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Голы: Кудрявцев - 2 (Ельшанский, Чернюк), 26:37 - 0:1. Чернов - 6 (Шепитько, Дыняк), 27:15 - 0:2. Васин - 4 (Ротенберг), 37:49 - 0:3. Федоров - 4 (бол., Сварс), 38:58 - 1:3. Назаревич - 5 (бол., Баранов), 41:24 - 1:4. Дыняк - 7 (мен.), 47:07 - 1:5. Круминьш - 2 (Хомяков), 56:41 - 2:5.

Вратари: Ворис (Борсковичс, 38:18) - Устименко.

"Капитан" (Ступино) - "Красная Армия" (Москва) - 3:6 (0:0, 3:5, 0:1)

Голы: Ртищев - 2 (Комиссаров, Мирошниченко), 24:27 - 0:1. Хоба - 2 (Пяткин, Федин), 24:55 - 1:1. Мещеряков - 2 (Мокрицын, Романов), 25:22 - 1:2. Казаков - 2 (Капкин, Куруськин), 26:09 - 2:2. Луговяк - 1 (бол., Бякин), 31:15 - 2:3. Лобанов - 7 (Бякин, Филин), 35:58 - 2:4. Бякин - 6 (Лобанов), 38:16 - 2:5. Жилин - 5 (Капкин, Казаков), 38:55 - 3:5. Мокрицын - 4 (мен., Летов), 58:39 - 3:6.

Вратари: Кочетков (Ахметов, 40:00) - Рыбалкин.