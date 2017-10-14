"Серебряные львы" уступили "Локо", МХК "Спартак" обыграл "Русских витязей"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Локо" одержал победу над "СКА-Серебряные львы" – 5:3. Ярославцы, в активе которых 52 очка, остались лидером Запада.

В других встречах МХК "Спартак" переиграл "Русских витязей" (1:0), "Рига" уступила "Чайке" (2:5), "Куньлунь Юниор" был сильнее "Алмаза" (4:3).

МХЛ

Регулярный чемпионат

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – "Локо" (Ярославль) – 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)

Голы: Куянов – 3 (бол., Яковлев, Кривошеев), 10:41 – 1:0. Громов – 3 (Денежкин, Кудрявцев), 13:52 – 1:1. Аноховский – 6 (бол., Павликов, Зенчиков), 33:00 – 1:2. Кудрявцев – 1 (Фатеев, Денежкин), 33:41 – 1:3. Червоненко – 7 (Зенчиков, Громов), 38:00 – 1:4. Сахокия – 1 (Яковлев, Куянов), 50:05 – 2:4. Громов – 4 (бол., Рыбаков, Коваленко), 57:35 – 2:5. Поляков – 2 (Зубковский, Селютин), 57:52 – 3:5.

Вратари: Иванов (Николаев, 33:41, Иванов, 59:34, 59:48) – Яковлев.

Судьи: Клочков, Томилов.

14 октября. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".

МХК "Спартак" (Москва) – "Русские витязи" (Чехов) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Первов – 2 (Цыплаков, Жолобов), 43:27 – 1:0.

Вратари: Сковронский – Дорожко (58:28).

Судьи: Тютнев, Ханов.

14 октября. Москва. ВТБ Ледовый дворец (малая арена).

"Чайка" (Нижний Новгород) – "Рига" – 5:2 (3:0, 2:2, 0:0)

Голы: Жилов – 1 (Рунов, Коротин), 0:14 – 1:0. Коломаров – 2 (Панчук), 12:30 – 2:0. Клопов – 8 (бол., Политов), 15:02 – 3:0. Сварс – 1 (бол., Попов, Федоров), 26:49 – 3:1. Панчук – 1 (Коломаров), 32:21 – 4:1. Синегубов – 1 (бол., Сварс, Прижевойтс), 36:07 – 4:2. Шабловский – 2 (Неганов), 36:44 – 5:2.

Вратари: Иноземцев – Ворис.

Судьи: Бестужев, Макашов.

14 октября. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

"Куньлунь Юниор" (Пекин) – "Алмаз" (Череповец) – 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Голы: Крутий – 14 (Забабурин, Ахонен), 14:13 – 1:0. Крутий – 15 (бол., Забабурин), 24:28 – 2:0. Климов – 3 (Колесников), 27:13 – 2:1. Жирнов – 6 (Данч), 28:31 – 2:2. Свобода – 3 (Забабурин, Крутий), 36:44 – 3:2. Климов – 4 (Заплатников, Марков), 42:07 – 3:3. Виитанен – 2 (Крутий), 48:18 – 4:3.

Вратари: Кулмала – Тяпкин.

Судья: Кочетов.

14 октября. Рига. Центр спортa.

Турнирная таблица здесь