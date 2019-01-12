Сборная Запада в восьмой раз обыграла Восток в Кубке Вызова

Сборная Западной конференции МХЛ в восьмой раз в истории переиграла команду Востока в матче Кубка Вызова (2:0).

Первый период встречи получился безголевым, а вот в середине второго игрового отрезка счет открыл форвард Марк Верба. Такое положение вещей держалось до последней минуты игры, пока бронзовый призер МЧМ-2019 Кирилл Марченко не отправил вторую шайбу в сетку пустых ворот Востока. Таким образом, подопечные Александра Савченкова и Андрея Потайчука выиграли со счетом 2:0.

Четыре лучших игрока этой встречи, которых определят позднее, примут участие в Матче звезд КХЛ. Он состоится 19 и 20 января в Казани.