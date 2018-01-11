Сборная Запада обыграла Восток в матче на Кубок вызова МХЛ

Сборная Запада одержала победу над командой Востока (7:3) в матче на Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В этой встрече приняли участие лучшие игроки лиги.

В составе сборной Запада шайбы забросили Павел Крутий, Герман Волошин, Николай Коваленко, Евгений Царюк, Артем Чернов и Игорь Гераськин, оформивший дубль. За сборную Востока отличились Михаил Шибанов, Егор Коробкин и Ильдар Абдеев.

Лучшими хоккеистами в данной встрече стали Коваленко, Гераськин, Волошин и Коробкин. Они примут участие в Матче звезд КХЛ.