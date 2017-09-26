Санкт-петербургское "Динамо" проиграло "Локо", "Спартак" победил "Ригу"

Санкт-Петербургское "Динамо" уступило "Локо" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В других встречах "Атланты" выиграли у "СКА-Серебряных львов", московское "Динамо" переиграло "Тайфун", "Чайка" уступила "Куньлуню", "Красная Армия" разгромила "Амурских тигров", а "Спартак" одолел "Ригу".
МХЛ
Регулярный чемпионат
"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - "Локо" (Ярославль) - 3:6 (0:2, 1:1, 2:3)
Голы: Рыбаков - 6 (бол., Аноховский, Коваленко), 9:38 - 0:1. Зенчиков - 2 (Денисенко), 13:17 - 0:2. Чернов - 3 (Дыняк, Михайлов), 25:01 - 1:2. Мисюль - 1 (Цыганов), 28:37 - 1:3. Цыганов - 1 (бол., Афанасьев, Дяденькин), 43:07 - 1:4. Цыганов - 2 (Дяденькин, Жуков), 46:29 - 1:5. Жиляков - 2 (Назаревич, Жабреев), 50:38 - 2:5. Михайлов - 3 (бол., Жиляков, Жабреев), 51:30 - 3:5. Слепец - 1 (п.в., Иванов, Романов), 59:59 - 3:6.
Вратари: Масленников (Чуфаров, 46:29, 59:24 - 59:59) - Яковлев.
Судьи: Макашов, Шиханов.
Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".
"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Белые медведи" (Челябинск) - 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Голы: Шадрин - 4 (Кулиев, Коновалов), 18:35 - 0:1. Кулиев - 1 (Шадрин, Коновалов), 21:39 - 0:2. Степанов - 2 (Кобяков), 22:30 - 0:3. Писмаркин - 2 (Бекетаев), 36:42 - 1:3. Писмаркин - 3 (Назаренко, Ал. Соловьев), 42:34 - 2:3. Коновалов - 1 (п.в.), 59:34 - 2:4.
Вратари: Шутов (58:34) - Подскребалин.
Судья: Хуторов.
Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.
"Снежные барсы" (Астана) - "Омские ястребы" (Омск) - 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)
Голы: Сергеев - 4 (Мельников, Мусабаев), 9:29 - 1:0. Мелихов - 1 (Павлов), 18:21 - 2:0. Гатиятов - 4 (Мельников, Мусабаев), 41:52 - 3:0. Гусынин - 1 (Орехов), 52:36 - 4:0. Мухаметов - 1 (Сейтанов), 55:44 - 5:0. Крашенинин - 2 (Мельников), 57:01 - 5:1.
Вратари: Каратаев - Лобачев (Галанов, 52:36).
Судья: Матюша.
Астана. "Барыс-Арена".
"Толпар" (Уфа) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Аскаров - 3 (Абдеев), 16:29 - 1:0. Сытый - 4 (Ершов, Пачин), 41:30 - 2:0. Оськин - 1 (Пачин, Ренев), 56:37 - 3:0.
Вратари: Тарасов - Югов.
Судья: Мелихов.
Уфа. Дворец спорта.
"Сарматы" (Оренбург) - "Спутник" (Альметьевск) - 5:4 Б (2:2, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Ипатов - 2 (бол., Залалутдинов), 1:42 - 1:0. Шолгин - 3, 11:04 - 1:1. Михалев - 5 (Рябоконов), 13:29 - 2:1. Козин - 3 (Шарипов, Валеев), 18:58 - 2:2. Шабанов - 2 (Бархаткин), 33:14 - 2:3. Чупин - 2 (Каримов, Ульчинский), 36:09 - 2:4. Ипатов - 3, 54:11 - 3:4. Залалутдинов - 2 (Михалев), 57:47 - 4:4.
Победный буллит: Залалутдинов.
Вратари: Мельников - Артемьев (Минегалиев, 20:00).
Судья: Назаров.
Оренбург. ЛД "Звездный".
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Ирбис" (Казань) - 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
Голы: Еркин - 7, 1:41 - 1:0. Шэн - 3 (бол., Галенюк), 5:17 - 2:0. Латышевич - 1, 8:05 - 3:0. К. Беляев - 4 (Меляков, Руденко), 35:08 - 4:0. К. Беляев - 5, 58:40 - 5:0. Марченко - 2, 59:50 - 6:0.
Вратари: Нечистовский - Каляев.
Судья: Мельников.
Хабаровск. Ледовый дворец спорта.
"МХК Спартак" (Москва) - "ХК Рига" (Рига) - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Кравченко - 1 (Сходцев, Шалагин), 11:16 - 1:0. Мисюс - 4 (Попов, Гринбергс), 20:28 - 1:1. Шалагин - 4 (бол., Сорокин, Сходцев), 21:28 - 2:1.
Вратари: Сковронский - Ворис (59:36).
Судья: Трофимов.
Москва. ВТБ Ледовый дворец.
"Красная Армия" (Москва) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)
Голы: Крашенинников - 4 (Мокрицын, А. Алексеев), 8:54 - 1:0. Мокрицын - 1 (А. Алексеев, Крашенинников), 12:35 - 2:0. Бякин - 2 (Лобанов, Козырев), 15:36 - 3:0. Долгопятов - 3 (Ртищев, Комиссаров), 29:23 - 4:0. Лобанов - 5 (Бякин, Филин), 32:47 - 5:0. Назаров - 2 (Шепельков, Мещеряков), 38:11 - 6:0. Долгопятов - 4 (бол., Комиссаров), 56:11 - 7:0. Нереализованный буллит: Волошин (43:11, Амурские тигры).
Вратари: Корепанов - Д. Тимченко (Юрченко, 29:23).
Судья: Величко.
Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
"Чайка" (Нижний Новгород) - "Куньлунь Юниор" (Пекин) - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Стрижов - 1 (Мартынюк), 17:39 - 0:1. Крутий - 7 (бол., Мельдер, Ахонен), 26:29 - 0:2. Коротин - 3 (Рунов, Жилов), 49:17 - 1:2.
Вратари: Иноземцев (59:14 - 59:36, 59:50) - Мельдер.
Судья: Зосимов.
Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.
"Атланты" (Мытищи) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Ващук - 3 (Бобров), 4:44 - 1:0. Кривошеев - 1 (Мишкин, Куликов), 13:39 - 1:1. Шакиров - 3 (Дудкин), 30:28 - 2:1.
Вратари: Калинин - Николаев (Дмитриев, 4:56, 13:27 - 13:39, 59:00).
Судья: Раминг.
Мытищи. "Арена Мытищи".
"МХК Динамо" (Москва) - "Тайфун" (Уссурийск) - 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)
Голы: Кацевич - 2 (Круглов), 7:03 - 1:0. Долгушкин - 1 (бол., Грищенко, Чувилов), 19:48 - 2:0. Долгушкин - 2 (бол., Грищенко, Чувилов), 25:57 - 3:0. Р. Тимофеев - 4 (Кочкарев), 31:13 - 3:1. Ивашкин - 2 (М. Гершкович), 31:55 - 3:2. Круглов - 4 (Казаманов), 36:21 - 4:2. Панкратов - 5 (Семенеко), 41:52 - 5:2. Васильев - 2, 45:17 - 6:2. Гончарук - 5 (бол., Александров), 54:17 - 6:3.
Вратари: Райко - Синькевич (Булыгин, 41:52).
Судья: Чернышов.
Балашиха. "Арена Балашиха им. Ю.Ляпкина".
Дополнительная информация
- Динамо СПб (Хоккей)
- Атланты
- ХК Рига
- Амурские тигры
- Красная Армия
- Локо
- Чайка (Хоккей)
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