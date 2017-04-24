Самойлов, Макеев и Кошелев - лучшие игроки финала Кубка Харламова

Молодежная хоккейная лига определила лучших игроков заключительного раунда плей-офф розыгрыша Кубка Харламова. Все трое представляют обладателя трофея – "Красную Армию".

Лучшим вратарем признан Александр Самойлов. 20-летний голкипер в третий раз подряд становится лучшим игроком своего амплуа в раунде плей-офф. Он провел все четыре матча финальной серии против "Реактора" и пропустил восемь шайб. Процент отраженных бросков Самойлова – 92,0.

Лучшим защитником стал Никита Макеев. 19-летний игрок обороны за четыре проведенных матча финальной серии с "Реактором" набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности "+7", в заключительном раунде плей-офф он не набрал ни одной минуты штрафа.

Лучшим нападающим признан Семен Кошелев. 21-летний форвард во второй раз подряд становится лучшим игроком раунда плей-офф своего амплуа. Он провел все четыре матча серии с "Реактором", в которых набрал 11 (6+5) очков при показателе полезности "+8".