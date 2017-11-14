"Русские витязи" уступили "Куньлунь Юниор", "Капитан" проиграл "Серебряным львам"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Русские витязи" уступили "Куньлунь Юниор" – 1:2. В другой встрече "Капитан" проиграл "Серебряным львам" (2:3).
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Русские витязи" (Чехов) – "Куньлунь Юниор" (Пекин) – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Кожемякин – 3 (Храпский), 3:11 – 1:0. Виитанен – 6 (Мартынюк, Чжан Пэнфэй), 18:43 – 1:1. Забабурин – 7 (бол., Крутий, Калейниковас), 39:29 – 1:2.
Вратари: Доненко (59:04) – Мельдер.
Судьи: Кочетов, Милованов.
14 ноября. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".
"Капитан" (Ступино) – "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Голы: Капкин – 5 (Попов, Русаков), 2:21 – 1:0. Глущенко – 1 (Шляхтов, Грязнов), 25:33 – 1:1. Калмыков – 2 (Куликов, Сахокия), 26:30 – 1:2. Попов – 2 (Капкин, Куруськин), 41:56 – 2:2. Чернов – 6 (Ведерников, Куянов), 55:53 – 2:3.
Вратари: Ахметов (59:37) – Николаев.
Судьи: Меньших, Назаров.
14 ноября. Ступино. ЛДС имени В.М.Боброва.