"Русские витязи" победили "Крылья Советов" в овертайме

"Русские витязи" одержали победу в овертайме над "Крыльями Советов" в рамках регулярного чемпионата МХЛ со счетом 5:4 ОТ.

Хоккей

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Русские витязи" (Чехов) – "Крылья Советов" (Москва) – 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Лебедкин – 4, 2:20 – 0:1. Храпский – 4 (Ширгазиев), 2:34 – 1:1. Дан. Соловьев – 1 (Шутов), 24:43 – 1:2. Гаврилович – 4 (Храпский), 26:33 – 2:2. Кашафетдинов – 9 (Вяткин, Рыженьков), 32:55 – 2:3. Гаврилович – 5 (Храпский), 39:41 – 3:3. Вяткин – 10 (бол., Глебов, Сериков), 49:57 – 3:4. Кожемякин – 3 (бол., Храпский, Гаврилович), 55:50 – 4:4. Гончаров – 13 (Пыленков), 62:58 – 5:4.

Вратари: Чечелев – Мельников.

Судьи: Комаров, Кондратьев.

30 ноября. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) – "Алтай" (Усть-Каменогорск) – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Шульга – 2 (Лапин, Шашков), 11:29 – 1:0. Лапин – 10 (Челбаев), 27:17 – 2:0. Епишев – 9 (Хрипков, Ширяев), 27:30 – 2:1. Шашков – 3 (бол., Сухов, Челбаев), 28:26 – 3:1. Аксененко – 6 (Давыдов, Юров), 48:53 – 4:1.

Вратари: Шмаков (Щербаков, 15:15, Шмаков, 18:26) – Шутов.

Судья: Литвинов.

30 ноября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – "Снежные барсы" (Астана) – 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Житников – 3 (Дровосеков), 15:34 – 1:0. Мухаметов – 2 (Пак, Митенков), 17:48 – 1:1. Габдуллин – 3 (Сейтанов), 27:09 – 1:2. Сизиков – 9 (Богдашкин), 49:24 – 2:2.

Победный буллит: С-н Данияр.

Вратари: Синькевич – Еремеев.

Судья: Кеслер.

30 ноября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

"Стальные лисы" (Магнитогорск) – "Ирбис" (Казань) – 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)

Голы: Бровкин – 2, 4:43 – 0:1. Платонов – 6 (Янчевский, Дубин), 6:50 – 1:1. Хайруллин – 1 (Господынько), 16:26 – 2:1. Господынько – 4, 24:18 – 3:1. Вильданов – 7 (Пьянов, Мухин), 32:05 – 3:2. Вильданов – 8 (бол., Мухин, Ахметгалиев), 33:16 – 3:3. Дубин – 6 (Платонов, Мишаков), 36:22 – 4:3.

Вратари: Камышников – Ахтямов (59:36).

Судьи: Закиров, Макашов.

30 ноября. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

"Сарматы" (Оренбург) – "Ладья" (Тольятти) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: С. Журавлев – 9 (Костенко, Зинатуллин), 5:04 – 0:1. Кротов – 4 (Колягин), 21:42 – 0:2. Валиуллов – 2 (бол., Быстров, Добродум), 57:47 – 0:3.

Вратари: Мустафин – Банников.

Судьи: Рассказов, Хажиев.

30 ноября. Оренбург. ЛД "Звездный".

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – "Белые медведи" (Челябинск) – 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Аксенов – 5 (Ясинский), 3:22 – 0:1. Беляев – 6 (бол., Куцмус, Латышевич), 29:47 – 1:1. Савчик – 7 (Стихановский, Кожевников), 42:19 – 2:1. Кошурников – 3 (бол., Кулиев), 49:42 – 2:2.

Победный буллит: Аксенов.

Вратари: Кузмаул – Шаров.

Судьи: Андреев, Мелихов.

30 ноября. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.

"Тюменский легион" (Тюмень) – "Омские ястребы" (Омск) – 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Заседа – 7 (бол., Р. Баданин, Яневский), 9:22 – 0:1. Тимофеев – 8 (Цибин, П. Ушаков), 14:54 – 1:1. Шабанов – 3 (Пылаев, Брютов), 31:01 – 2:1. Мельников – 10 (бол., Казаков, Асташевский), 36:06 – 2:2.

Победный буллит: Сусликов.

Вратари: Дремин – Романов.

Судья: Сюрдяев.

30 ноября. Тюмень. Дворец спорта.

"Капитан" (Ступино) – "МХК Спартак" (Москва) – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Шалагин – 13 (Корчагин), 11:50 – 0:1. Шалагин – 14 (бол., Тришин), 26:24 – 0:2. Меркулов – 6 (Гараев, Понкратов), 31:27 – 1:2. Клюгин – 1 (Шалагин, Пивовар), 39:48 – 1:3. Шабловский – 1 (бол., Шалагин, Тришин), 58:55 – 1:4.

Вратари: Ахметов – Сковронский.

Судьи: Косарезов, Солнцев.

30 ноября. Ступино. ЛДС имени В.М.Боброва.