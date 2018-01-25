"Рига" обыграла "Чайку", "СКА-1946" победил "Тайфун"

Сегодня в регулярном чемпионате МХЛ состоялось шесть матчей. Один из лидеров Западной конференции "СКА-1946" победил "Тайфун" со счетом 4:0, "Рига" прервала серию поражений, обыграв "Чайку" (3:1).

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) – "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) – 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Гопиенко – 5 (Шунькин, Богданов), 19:15 – 1:0. Можаров – 3 (Заседа, Волошин), 37:09 – 2:0. Чернов – 15 (Ельшанский, Дыняк), 39:01 – 2:1. Шевченко – 1 (Сулима), 41:23 – 2:2. Васильев – 19 (Чернов, Сулима), 43:50 – 2:3.

Вратари: Д. Тимченко (59:00) – Устименко.

Судья: Закиров.

25 января. Хабаровск. "Платинум Арена".

"Тайфун" (Уссурийск) – "СКА-1946" (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Голы: Огирчук – 9 (Холоденин), 11:50 – 0:1. Ефимов – 2 (Жук, Басистый), 45:32 – 0:2. Николаев – 6 (А.С. Иванов), 54:45 – 0:3. Бухряков – 1 (Николаев, А.С. Иванов), 55:56 – 0:4.

Вратари: Булыгин – Лысенков (55:46 – 55:56).

Судья: Комаров.

25 января. Владивосток. "Фетисов Арена".

"Русские витязи" (Чехов) – "Крылья Советов" (Москва) – 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Голы: Горохов – 10 (Кожемякин, Храпский), 6:44 – 1:0. Мешков – 9 (Каптелин), 31:35 – 1:1. Дмитричев – 12 (бол., Михасенок, Лялин), 38:35 – 1:2. Михасенок – 15 (мен., Порошин, Дмитричев), 49:22 – 1:3. Гончаров – 12 (бол., Чуйков, Гаврилович), 50:22 – 2:3. Кевлин – 8 (Каптелин), 57:34 – 2:4.

Вратари: Дорожко (49:55 – 50:22) – Трещалин.

Судьи: Бестужев, Заболотнев.

25 января. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

"Алмаз" (Череповец) – "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Тюнеев – 20 (Шляхтов, Чернов), 4:20 – 0:1. Жирнов – 13 (Бакулин), 11:04 – 1:1. Грачев – 22 (бол., Колесников, Гераськин), 34:41 – 2:1. Морулев – 9 (Грозов, Капустин), 55:15 – 3:1.

Вратари: Артамкин – Иванов (58:02).

Судьи: Бакин, Макашов.

25 января. Череповец. Ледовый дворец.

"Капитан" (Ступино) – "МХК Спартак" (Москва) – 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Голы: Гараев – 11 (Старков, Меркулов), 15:22 – 1:0. Кравченко – 7 (Круженков), 17:37 – 1:1. Гараев – 12 (Меркулов), 31:23 – 2:1. Попов – 4, 35:18 – 3:1. Гараев – 13 (Старков, Меркулов), 39:53 – 4:1. Кравченко – 8 (Булимов), 42:44 – 4:2. Круженков – 9 (Первов), 55:41 – 4:3. Куруськин – 1 (п.в.), 58:12 – 5:3.

Вратари: Кочетков – Сковронский (Синегубкин, 35:18, 57:41 – 58:12).

Судья: Арзамазов.

25 января. Ступино. ЛДС имени В.М.Боброва.

"ХК Рига" (Рига) – "Чайка" (Нижний Новгород) – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Матянин – 5 (Поносов), 5:07 – 0:1. Федоров – 8 (Попов, Шваненбергс), 14:38 – 1:1. Калькис – 7 (Гринбергс), 26:12 – 2:1. Вятерс – 1 (Лейниекс), 54:25 – 3:1.

Вратари: Рауза – Кожокарь.

Судья: Беляев.

25 января. Пиньки. Инбокс-Холл.