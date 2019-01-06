Результаты игрового дня МХЛ: "СКА-Варяги" разгромили КРС, "Реактор" переиграл "Толпар"

"СКА-Варяги" разгромили "КРС Хэйлунцзян" со счетом 7:0, "Реактор" на своей площадке одолел "Толпар" (4:1).
Полностью результаты игрового дня МХЛ выглядят следующим образом.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"КРС Хейлунцзян" (Пекин) - "СКА-Варяги" (Ленинградская область) - 0:7 (0:0, 0:1, 0:6)
Голы: Проскурнин - 5 (Кирьянов, Кудряшов), 38:42 - 0:1. Гордин - 10 (Поляков, Проскурнин), 41:14 - 0:2. Михнин - 8 (Танков, Галушкин), 42:29 - 0:3. Галушкин - 2 (бол., Шкоденко), 45:55 - 0:4. Градович - 2 (Зоркин, Шарпанских), 46:30 - 0:5. Михнин - 9, 50:08 - 0:6. Градович - 3 (Шарпанских), 51:33 - 0:7.
Вратари: Красановски (Цяо Кевин, 42:29, Красановски, 51:33) - Николаев.
Судья: Светилов.
6 января. Харбин. Арена Харбинского спортивного университета.
"Спутник" (Альметьевск) - "Авто" (Екатеринбург) - 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)
Голы: Тютяев - 9, 2:05 - 0:1. Аввакумов - 4 (бол., Ахметзянов, Лазарев), 10:57 - 1:1. Тютяев - 10 (бол., Захаров), 29:17 - 1:2. Зайцев - 4 (бол., Еркин, Тютяев), 34:02 - 1:3. Еркин - 10 (Зайцев, Захаров), 42:29 - 1:4. Устинов - 4 (Мулюков, Ахметзянов), 56:25 - 2:4. Галимов - 4 (Лазарев), 59:51 - 3:4. Тютяев - 11 (п.в.), 59:59 - 3:5.
Вратари: Минегалиев (57:12) - Сартаков.
Судьи: Колонутов, Милованов.
6 января. Альметьевск. ДС "Юбилейный".
"Реактор" (Нижнекамск) - "Толпар" (Уфа) - 4:1 (4:0, 0:0, 0:1)
Голы: Шафигуллин - 4 (бол., Пузанов, Хафизов), 9:10 - 1:0. Полькин - 11 (Фавричников, Чивилев), 9:34 - 2:0. Пузанов - 10 (Хафизов, Шафигуллин), 12:54 - 3:0. Грошев - 7 (Михайлов, Шутов), 17:51 - 4:0. Оськин - 4 (Сытый, Башкиров), 48:33 - 4:1.
Вратари: Озолин - Брагинский.
Судьи: Бестужев, Меньших.
6 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".
"Сарматы" (Оренбург) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Шешин - 14 (Спиридонов, Баранов), 10:17 - 0:1. Ипатов - 4 (бол., Герасин, Хаймоненко), 17:05 - 1:1. Платонов - 10 (Дубин), 28:58 - 1:2. Зотов - 4 (Захаров, Абдуллин), 38:23 - 1:3. Пятин - 16 (Платонов), 46:44 - 1:4.
Вратари: Масленников - Щетилин.
Судьи: Глазырин, Степучев.
6 января. Оренбург. ЛД "Звездный".