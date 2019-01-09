Результаты игрового дня МХЛ: "Реактор" уступил "Авто", "Ирбис" разгромил "Алтай"

В матчах очередного игрового дня МХЛ "Реактор" проиграл "Авто" (1:3), а "Ирбис" одолел "Алтай" (4:0).
Полностью результаты игрового дня МХЛ выглядят следующим образом:
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Кожевников - 21 (мен., Савчик), 11:05 - 0:1. Голоднюк - 16 (Карандеев), 27:17 - 0:2. Вернигор - 4 (Загидулин), 30:21 - 1:2. Дрягилев - 4 (бол., Голоднюк, Гайдеик), 43:32 - 1:3.
Нереализованный буллит: Кожевников (Мамонты Югры), 59:43 (Вратарь).
Вратари: Синькевич (59:00 - 59:20, 59:25 - 59:42) - Кузмаул.
Судья: Литвинов.
9 января. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.
"Ладья" (Тольятти) - "Снежные барсы" (Астана) - 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)
Голы: С. Журавлев - 13 (мен., Кухарев), 2:40 - 1:0. Зинатуллин - 8 (бол., Огнев), 10:22 - 2:0. С-т Данияр - 6 (буллит), 14:55 - 2:1. Б. Муратов - 10 (бол., С-н Данияр, С-т Данияр), 27:00 - 2:2. Гатиятов - 15 (бол., С-н Данияр), 28:04 - 2:3. Кротов - 6 (бол., Гришаков, Валиуллов), 31:34 - 3:3. Сайко - 5 (Сейтанов, Жорабек), 52:57 - 3:4. С-н Данияр - 12 (Гатиятов, Б. Муратов), 55:17 - 3:5. С. Журавлев - 14 (Гришаков, Кротов), 57:29 - 4:5.
Вратари: Банников (59:00) - Каратаев.
Судьи: Арзамазов, Журавлев.
9 января. Тольятти. ЛК "Лада Арена".
"Локо" (Ярославль) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Никулин - 6 (Абросимов, Бычков), 13:35 - 1:0. Никулин - 7 (Абросимов), 46:03 - 2:0. Абросимов - 3 (Лукичев), 55:41 - 3:0.
Вратари: Окоряк - Колупаев.
Судья: Коршак.
9 января. Ярославль. СК ХК "Локомотив".
"Реактор" (Нижнекамск) - "Авто" (Екатеринбург) - 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
Голы: Сибиряков - 4 (Воронков, Дербенев), 17:44 - 0:1. Чивилев - 2 (Голубович), 17:53 - 1:1. Лебединец - 2 (Воронков), 22:51 - 1:2. Тютяев - 12 (Журавлев), 38:08 - 1:3.
Вратари: Озолин (58:23) - Галкин.
Судьи: Парфенов, Фатихов.
9 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".
"Спутник" (Альметьевск) - "Толпар" (Уфа) - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Галимзянов - 9 (мен., Онишко), 23:34 - 1:0.
Вратари: Насыров - Брагинский (58:58).
Судьи: Пестов, Потапов.
9 января. Альметьевск. ДС "Юбилейный".
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Сусликов - 4 (Коваленко), 1:06 - 0:1. Никишанин - 9 (Давыдов), 16:28 - 1:1. Филиппов - 2 (Шабанов, Брютов), 20:45 - 1:2. Ромаев - 8 (Давыдов, Никишанин), 30:32 - 2:2.
Победный буллит: Мутовин.
Вратари: Щербаков (30:21 - 30:32) - Дремин.
Судьи: Косарезов, Хуторов.
9 января. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".
"Ирбис" (Казань) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы: Дегтярев - 3 (М. Быков, Вильданов), 24:18 - 1:0. Мухин - 9 (Вильданов), 25:14 - 2:0. Шестопалов - 4 (Муравьев), 42:29 - 3:0. Ахметгалиев - 3 (Вильданов, Мухин), 55:13 - 4:0.
Вратари: Ахтямов - Шутов.
Судья: Барулин.
9 января. Казань. "Татнефть-Арена".
"Русские витязи" (Чехов) - "МХК Динамо" (Москва) - 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Кацевич - 13, 0:38 - 0:1. Гаврилович - 10 (Агафонов, Бардаков), 10:00 - 1:1. Назаров - 2 (Дедов, Растворов), 10:59 - 2:1. Егоров - 4 (Брызгалов, Чувилов), 26:01 - 2:2. Растворов - 8 (Сараев, Исмагилов), 32:13 - 3:2. Чувилов - 8 (бол., Кацевич, Гофман), 35:44 - 3:3. Храпский - 8 (Горохов, Дедов), 63:48 - 4:3.
Вратари: Черепанов - Жеренко.
Судьи: Андреев, Мелихов.
9 января. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".
"Капитан" (Ступино) - "Красная Армия" (Москва) - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Филин - 4 (Мирошниченко), 3:47 - 0:1. Филин - 5 (мен.), 27:53 - 0:2. Соркин - 16 (Филин), 43:24 - 0:3.
Вратари: Ахметов - Скотников.
Судьи: Величко, Макашов.
9 января. Ступино. ЛДС имени В.М.Боброва.
"Крылья Советов" (Москва) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы: Кокшаров - 9 (бол., Пономарев, Лялин), 29:52 - 1:0. Никишин - 7 (Кизиков), 39:10 - 2:0.
Вратари: Кадочников - Евдокимов (58:38 - 58:48, 58:55).
Судьи: Меньших, Назаров.
9 января. Москва. УДС "Крылья Советов".
"Атланты" (Мытищи) - "СКА-Варяги" (Ленинградская область) - 2:8 (0:4, 1:2, 1:2)
Голы: Яровинский - 8 (Кирьянов, Алтыбармакян), 10:20 - 0:1. Шарпанских - 7 (Куянов, Михнин), 11:25 - 0:2. Алтыбармакян - 16, 13:10 - 0:3. Куянов - 10 (Шарпанских), 17:15 - 0:4. Катаев - 6 (бол., Зоркин, Михнин), 30:13 - 0:5. Царев - 8 (Силантьев), 31:27 - 1:5. Проскурнин - 6 (мен., Яровинский, Басистый), 36:39 - 1:6. Гордин - 11 (Проскурнин), 43:48 - 1:7. Яровинский - 9 (Алтыбармакян, Кузнецов), 48:13 - 1:8. Беркутов - 2 (бол., Бобров), 55:31 - 2:8.
Вратари: Синегубкин (Фомин, 13:10) - Аскаров.
Судьи: Зосимов, Сюрдяев.
9 января. Мытищи. "Арена Мытищи".
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - 5:4 ОТ (2:1, 2:0, 0:3, 1:0)
Голы: Е. Анисимов - 7 (Михайлов), 14:09 - 0:1. Подколзин - 6 (Морозов), 14:31 - 1:1. Ожгихин - 16 (Цицюра), 14:48 - 2:1. Цыплаков - 12 (Галиуллин), 32:25 - 3:1. Ожгихин - 17 (Баринов), 35:26 - 4:1. Назаревич - 29, 56:29 - 4:2. С. Анисимов - 3, 57:32 - 4:3. Васильев - 25 (Баранов), 58:14 - 4:4. Морозов - 10 (бол., Галенюк, Марченко), 64:09 - 5:4.
Вратари: Лысенков - Чуфаров (Устименко, 35:26).
Судьи: Кеслер, Колонутов.
9 января. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".