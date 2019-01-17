Результаты игрового дня МХЛ: "Омские ястребы" уступили "Ирбису", "Стальные лисы" обыграли "Кузнецких медведей"

В рамках очередного игрового игрового дня МХЛ "Омские ястребы" потерпели домашнее поражение от "Ирбиса" (2:3), а "Стальные лисы" одолели "Кузнецких медведей" со счетом 4:2.
Полностью результаты игрового дня выглядят следующим образом:
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Омские ястребы" (Омск) - "Ирбис" (Казань) - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
Голы: Грицюк - 10 (Скоробогатов, И. Баданин), 11:32 - 1:0. Зубов - 3 (Грицюк), 22:25 - 2:0. Д. Марушев - 4 (Тимиров, Ахметвалиев), 30:25 - 2:1. Мужиков - 1 (бол., Тимиров, Д. Марушев), 41:15 - 2:2. Пьянов - 10 (М. Быков), 50:11 - 2:3.
Вратари: Дубровский (58:42) - Ахтямов (41:13 - 41:15).
Судьи: Фатихов, Шерер.
17 января. Омск. ДХЦ "Авангард".
"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Голы: Сизиков - 13 (Богуш), 8:45 - 0:1. Антипин - 4 (бол., Рожков, Спиридонов), 10:33 - 1:1. Дубин - 13 (Платонов), 24:06 - 2:1. Богуш - 7 (Сатаров), 25:26 - 2:2. Мишаков - 3, 39:33 - 3:2. Господынько - 7, 58:40 - 4:2.
Вратари: Щетилин (Камышников, 25:26) - Барышников.
Судья: Хажиев.
17 января. Магнитогорск. "Арена-Металлург".
"Сарматы" (Оренбург) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Молофеев - 2 (Райн, Уколов), 7:02 - 1:0. Ткачков - 2 (Тимашев), 26:36 - 2:0. Пастухов - 1 (бол., Давыдов, Папст), 32:57 - 2:1. Новиков - 8 (бол., Залалутдинов, Ткачков), 53:02 - 3:1. Потапов - 9 (Ромаев, Юров), 55:19 - 3:2.
Вратари: Мустафин - Шмаков (59:15).
Судьи: Меньших, Назаров.
17 января. Оренбург. ЛД "Звездный".
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Спутник" (Альметьевск) - 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Бархаткин - 9 (бол., Лебедев, Беляев), 27:50 - 0:1. Лоза - 13 (Гайдеик, Болдин), 28:18 - 1:1. Шолгин - 7 (Галимов, Бархаткин), 40:37 - 1:2. Добровольский - 1 (Кожевников, Вахрутдинов), 54:31 - 2:2.
Победный буллит: Закиров.
Вратари: Ступин (Кузмаул, 65:00) - Минегалиев.
Судьи: Величко, Макашов.
17 января. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.
"Тюменский легион" (Тюмень) - "Реактор" (Нижнекамск) - 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
Голы: Барамбаев - 1 (Сусликов, Мутовин), 1:31 - 1:0. Цибин - 6 (Шабанов, Тимофеев), 14:54 - 2:0. Хисамутдинов - 21 (Шафигуллин), 33:37 - 2:1. Арзамасцев - 10 (Мутовин, Сусликов), 41:05 - 3:1. Хисамутдинов - 22 (Шафигуллин), 52:08 - 3:2. Сусликов - 5 (Мутовин), 55:00 - 4:2.
Вратари: Дремин - Озолин (58:23 - 58:38).
Судьи: Литвинов, Морозов.
17 января. Тюмень. Дворец спорта.