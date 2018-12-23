Результаты игрового дня МХЛ: "Красная Армия" уступила "Риге", "Алмаз" разгромил "Атлантов"

"Красная Армия" проиграла в гостях сверстникам из "Риги", "Алмаз" забросил шесть безответных шайб в ворота "Атлантов" в рамках очередного игрового дня Молодежной хоккейной лиги.

В остальных матчах питерское "Динамо" крупно обыграло "Крылья Советов", а "Локо" одолел "Чайку" в Нижнем Новгороде.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - "Крылья Советов" (Москва) - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Михайлов - 17 (Назаревич, Васин), 0:49 - 1:0. Васильев - 24 (Васин), 23:31 - 2:0. Сулима - 2 (Большаков, Михайлов), 28:45 - 3:0. Михайлов - 18 (бол., Жиляков, Васильев), 53:48 - 4:0.

Вратари: Чуфаров (23:14 - 23:31) - Мельников.

Судьи: Косарезов, Матюша.

23 декабря. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".

"Чайка" (Нижний Новгород) - "Локо" (Ярославль) - 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

Голы: Коротин - 8, 1:14 - 1:0. Зенчиков - 13 (Гловацкий, Червоненко), 18:41 - 1:1. Червоненко - 16 (Зенчиков, Тесанов), 19:07 - 1:2. Миронов - 1 (Николаев, Дяденькин), 19:45 - 1:3. Чефанов - 6 (Гловацкий), 25:00 - 1:4. Стальнов - 9 (бол., Томилов, Жданов), 50:19 - 2:4. Червоненко - 17, 53:56 - 2:5.

Вратари: Андреев (Евдокимов, 25:00) - Исаев.

Судьи: Цицаров, Черенков.

23 декабря. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

"Атланты" (Мытищи) - "Алмаз" (Череповец) - 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

Голы: Федоров - 22 (бол., Рогов), 11:33 - 0:1. Петров - 4 (Калашников, Шушков), 31:22 - 0:2. Герцик - 1 (Грачев), 38:26 - 0:3. Рогов - 2 (бол., Чижиков, Федоров), 47:58 - 0:4. Грачев - 4 (Колесников), 52:16 - 0:5. Шушков - 1 (Петров), 56:51 - 0:6.

Вратари: Фомин (Синегубкин, 56:51) - Шостак.

Судьи: Коршак, Сюрдяев.

23 декабря. Мытищи. "Арена Мытищи".

"ХК Рига" (Рига) - "Красная Армия" (Москва) - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Трасташенков - 8 (Сварс, Шваненбергс), 59:01 - 1:0. Миллерс - 4 (п.в., Д. Берзиньш), 59:59 - 2:0.

Вратари: Рауза - Лозебников (59:37 - 59:59).

Судьи: Колонутов, Макашов.

23 декабря. Пиньки. Инбокс-Холл.

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