Результаты игрового дня МХЛ: "Капитан" разгромил "Амурских тигров", "Русские витязи" одолели "Тайфун"

Ступинский "Капитан" разгромил "Амурских тигров" со счетом 8:1, "Русские витязи" переиграли на выезде "Тайфун" (7:1).

Полностью результаты сегодняшнего игрового дня выглядят следующим образом:

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Капитан" (Ступино) - 2:8 (0:4, 1:1, 1:3)

Голы: Гараев - 15 (Понкратов, Меркулов), 1:18 - 0:1. Гараев - 16 (бол., Гордеев, Меркулов), 5:07 - 0:2. Нарзяев - 7 (Казаков, Жилин), 7:34 - 0:3. И. Кожухов - 7 (Ю. Кожухов), 13:03 - 0:4. Бабушкин - 12 (бол., Ядренов, Линник), 20:22 - 1:4. Гараев - 17 (бол., Меркулов), 23:14 - 1:5. Понкратов - 8 (Гараев, Меркулов), 41:41 - 1:6. Линник - 13 (Бабушкин, Ядренов), 45:11 - 2:6. Морозов - 6 (Тютчев, Русаков), 54:16 - 2:7. Гордеев - 4 (Сурканов, Казаков), 57:22 - 2:8.

Вратари: Колупаев (А. Мартынов, 23:14) - Михайлов.

Судьи: Жаирбаев, Чернышов.

26 декабря. Хабаровск. "Платинум-Арена".

"Тайфун" (Уссурийск) - "Русские витязи" (Чехов) - 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)

Голы: Бардаков - 7 (Злодеев), 1:54 - 0:1. Сергиевский - 3 (Донцов, Сычушкин), 11:14 - 1:1. Гончаров - 20 (Исмагилов), 16:01 - 1:2. Горохов - 8 (Зайцев), 26:27 - 1:3. Гончаров - 21 (Сараев, Замбахидзе), 28:27 - 1:4. Дедов - 3 (Исмагилов), 31:40 - 1:5. Назаров - 1 (Растворов, Храпский), 48:18 - 1:6. Козлов - 7 (Сараев, Растворов), 51:32 - 1:7.

Вратари: Бородкин (Веремчук, 17:41, Бородкин, 20:00, Веремчук, 32:30) - Чечелев (Черепанов, 51:32).

Судьи: Арзамазов, Назаров.

26 декабря. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".

"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - "МХК Спартак" (Москва) - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Большаков - 5 (бол., Назаревич), 3:44 - 1:0. Шалагин - 17 (бол., Булимов), 17:51 - 1:1. Назаревич - 28 (бол., Жиляков, Е. Анисимов), 31:00 - 2:1. Большаков - 6 (п.в., Назаревич), 59:29 - 3:1.

Вратари: Устименко - Сковронский (58:48 - 59:29).

Судьи: Комаров, Пестов.

26 декабря. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".

"Омские ястребы" (Омск) - "Спутник" (Альметьевск) - 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Казаков - 10 (Заседа, Денисевич), 5:28 - 1:0. Козин - 5 (Аввакумов), 7:37 - 1:1. Волошин - 9 (Елизаров), 18:11 - 2:1. Казаков - 11 (бол., Асташевский, Заседа), 20:40 - 3:1. Мулюков - 2 (бол., Аввакумов, Галимзянов), 26:14 - 3:2. Щекин - 3 (бол., Заседа), 41:16 - 4:2.

Вратари: Романов (Дубровский, 26:14) - Минегалиев.

Судьи: Кеслер, Хажиев.

26 декабря. Омск. ДХЦ "Авангард".

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Ежов - 4 (бол., Ваулин, К. Попов), 17:33 - 1:0. Рожков - 20 (Спиридонов), 34:43 - 1:1. Спиридонов - 9 (Янчевский, Рожков), 38:47 - 1:2.

Вратари: Ступин - Щетилин.

Судьи: Косарезов, Матюша.

26 декабря. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.

"Тюменский легион" (Тюмень) - "Сарматы" (Оренбург) - 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Голы: Соколка - 5 (Новиков), 6:20 - 0:1. Соколка - 6 (бол., Новиков, Хаймоненко), 19:56 - 0:2. Соколка - 7 (бол., Сахаров, Новиков), 25:20 - 0:3. Юлбарисов - 6 (бол., Бардаков), 27:16 - 0:4. Арзамасцев - 8 (Тимофеев, Волков), 55:02 - 1:4.

Вратари: Дремин (Булыгин, 25:52) - Мустафин.

Судьи: Литвинов, Хартин.

26 декабря. Тюмень. Дворец спорта.

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Крылья Советов" (Москва) - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Цицюра - 11 (бол., Овечкин, Галенюк), 9:33 - 1:0. Галенюк - 1 (бол., Ожгихин, Цицюра), 23:01 - 2:0. Овечкин - 16 (бол., Цицюра, Ожгихин), 34:11 - 3:0.

Вратари: Лысенков - Кадочников.

Судьи: Журавлев, Мелихов.

26 декабря. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

"МХК Динамо" (Москва) - "КРС Хейлунцзян" (Пекин) - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Мошкин - 4 (бол., Семенеко, Бабушкин), 13:46 - 1:0. Цзо Жуньчэн - 2 (бол., Сарапульцев, Абрамов), 22:45 - 1:1. Аль-Джилауи - 4 (Кацевич, Чувилов), 36:49 - 2:1. Бабушкин - 6 (Брызгалов), 57:25 - 3:1. Чувилов - 6 (Бабушкин, И. Волков), 59:31 - 4:1.

Вратари: Жеренко (59:19 - 59:31) - Красановски (О`Брайен, 27:53).

Судья: Морозов.

26 декабря. Дмитров. СК "Дмитров".

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