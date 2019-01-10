Результаты игрового дня МХЛ: "Ирбис" разгромил "Алтай", "Атланты" крупно уступили "СКА-Варягам"

"Ирбис" разгромно выиграл у "Алтая" (7:1), а "Атланты" проиграли дома "СКА-Варягам" со счетом 1:5.

Турнирная таблица МХЛ

Полностью результаты игрового дня МХЛ выглядят следующим образом:

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Ладья" (Тольятти) - "Снежные барсы" (Астана) - 3:6 (2:1, 1:3, 0:2)

Голы: Б. Муратов - 11 (Гатиятов, С-н Данияр), 0:31 - 0:1. Гришаков - 16 (Валиуллов), 13:58 - 1:1. Кротов - 7 (Валиуллов, Добродум), 18:51 - 2:1. Кухарев - 14 (Валиуллов), 20:53 - 3:1. Мусоров - 11 (Гусейнов), 27:39 - 3:2. Мусоров - 12 (Пак), 33:24 - 3:3. Жорабек - 8 (Гатиятов), 36:02 - 3:4. С-н Данияр - 13 (С-т Данияр), 54:00 - 3:5. Гатиятов - 16 (мен., С-н Данияр), 58:54 - 3:6.

Вратари: Забродин - Еремеев.

Судьи: Арзамазов, Журавлев.

10 января. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

"Ирбис" (Казань) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)

Голы: М. Быков - 9, 14:38 - 1:0. Шестопалов - 5 (бол., Муравьев, Ляхов), 19:29 - 2:0. Кувардин - 8 (Муравьев, Шестопалов), 22:53 - 3:0. Муравьев - 4 (Ляхов), 36:31 - 4:0. Шапорев - 11 (Шишкин, Рыжий), 40:11 - 4:1. Ахметвалиев - 6, 43:39 - 5:1. М. Быков - 10 (Полувытнов, И. Шабанов), 52:11 - 6:1. Полувытнов - 2 (бол., Дегтярев, Зайцев), 58:25 - 7:1.

Вратари: Ахтямов (Т. Шабанов, 49:49) - Шутов (Мейдер, 54:43).

Судья: Барулин.

10 января. Казань. "Татнефть-Арена".

"Атланты" (Мытищи) - "СКА-Варяги" (Ленинградская область) - 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)

Голы: Царев - 9, 23:25 - 1:0. Катаев - 7 (Куянов, Шарпанских), 34:03 - 1:1. Яровинский - 10 (Кузнецов), 36:21 - 1:2. Гордин - 12 (Басистый, Поляков), 41:14 - 1:3. Катаев - 8, 43:44 - 1:4. Кудряшов - 1 (Яровинский, Кузнецов), 45:04 - 1:5.

Вратари: Синегубкин (Клоберданец, 45:04) - Николаев.

Судьи: Зосимов, Сюрдяев.

10 января. Мытищи. "Арена Мытищи".