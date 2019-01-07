Результаты игрового дня МХЛ: "Белые медведи" разгромили "Омских ястребов", "Стальные лисы" одолели "Сарматов"

"Белые медведи" на домашней площадке одержали разгромную победу над "Омскими ястребами" (7:1), "Стальные лисы" на выезде обыграли "Сарматов" из Оренбурга (4:1).

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Белые медведи" (Челябинск) - "Омские ястребы" (Омск) - 7:1 (1:0, 2:0, 4:1)

Голы: Лукин - 7, 17:10 - 1:0. Ширяев - 6 (Ясинский), 31:24 - 2:0. Лукин - 8 (Д. Зиновьев), 34:21 - 3:0. Д. Зиновьев - 5 (Лукин), 42:43 - 4:0. Кулиев - 14 (бол., Мансуров, Кошурников), 49:08 - 5:0. Ясинский - 5 (бол., Попов, Мякишев), 50:19 - 6:0. Власов - 4 (мен., Сиренко), 52:16 - 6:1. Кошурников - 6 (бол., Мансуров, Кирпичников), 53:15 - 7:1.

Вратари: Горбунов - Дубровский (Романов, 50:19).

Судьи: Мельников, Хажиев.

7 января. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.

"Сарматы" (Оренбург) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Голы: Абдуллин - 11 (Башкиров, Мозякин), 27:08 - 0:1. Шешин - 15 (Рожков, Спиридонов), 29:19 - 0:2. Шешин - 16 (Рожков, Бабинцев), 39:42 - 0:3. Платонов - 11 (Пятин, Дубин), 44:20 - 0:4. Новиков - 7 (Бардаков, Сахаров), 51:37 - 1:4.

Вратари: Мустафин - Щетилин (56:24 - 56:26).

Судьи: Глазырин, Степучев.

7 января. Оренбург. ЛД "Звездный".

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